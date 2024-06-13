دراسة تكشف عن خطر في رحلات المريخ على صحة الإنسان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:24 GMT
36 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: نحتاج للتعاون مع روسيا في مجال التعليم بكل المناطق المصرية
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
سيطرة اليمين المتطرف على الحكومة الإسرائيلية وتحذير واشنطن من حرب محدودة مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
11:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:40 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: نتنياهو قد يذهب إلى حماقة في لبنان
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
غزة... حماس تطلب ضمانات مكتوبة بشأن وقف إطلاق النار.. ما موقف واشنطن؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240613/دراسة-تكشف-عن-خطر-في-رحلات-المريخ-على-صحة-الإنسان-1089829941.html
دراسة تكشف عن خطر في رحلات المريخ على صحة الإنسان
دراسة تكشف عن خطر في رحلات المريخ على صحة الإنسان
سبوتنيك عربي
تتطلع البشرية جمعاء إلى كوكب المريخ باعتباره رحلتهم الكبرى القادمة، لكن المفاجأة هو أن جسم الإنسان قد لا يكون قادرا على التعامل مع مثل هذه الرحلة، حسبما حذرت... 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T15:15+0000
2024-06-13T15:15+0000
مجتمع
كوكب المريخ
علوم
الفضاء
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/10/1058713529_0:9:3609:2039_1920x0_80_0_0_d9e4b71008da8ea633d4972b8c30c4b0.jpg
وكشفت عيّنات جمعت من أكثر من 40 مهمة فضائية، شملت البشر والفئران، أن الكلى يتم إعادة تشكيلها بسبب الظروف في الفضاء، إذ تظهر أجزاء معينة علامات الانكماش، بعد أقل من شهر في الفضاء.ويمكن أن تعرّض نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة "نيتشر" العلمية، خطط إرسال وكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية، وشركة "سبيس إكس" التي يملكها الملياردير، إيلون ماسك، بعثات مأهولة إلى المريخ في العقود المقبلة للخطر وإلغائها.وأفاد الباحثون في دراستهم، أنه من المحتمل جدا أن تتضرر كليتي رائد الفضاء بشكل دائم، نتيجة الإشعاع الكوني، خلال مهمة تستغرق سنوات إلى المريخ.ولم تستبعد الدراسة البعثات المستقبلية إلى المريخ، على الرغم من أن العلماء قالوا إنه يجب تطوير إجراءات لحماية الكلى لتجنب إلحاق أضرار جسيمة برواد الفضاء، كما أنه يمكن إدخال طرق التعافي على متن المركبات الفضائية، مثل أجهزة غسيل الكلى.وقال الدكتور كيث سيو، المؤلف الأول للدراسة من مركز لندن الأنبوبي، ومقره في جامعة لندن: "نحن نعلم ما حدث لرواد الفضاء في المهمات الفضائية القصيرة نسبيا التي أجريت حتى الآن، من حيث زيادة المشكلات الصحية مثل حصوات الكلى".وأضاف سيو: "نحن نعلم أن الكلى تتأخر في إظهار علامات الضرر الإشعاعي؛ وبحلول الوقت الذي يصبح فيه هذا واضحا، ربما يكون قد فات الأوان لمنع الفشل، الأمر الذي سيكون كارثيا على فرص نجاح المهمة".من ناحيته، قال البروفيسور ستيفن والش، كبير مؤلفي الدراسة من مركز لندن الأنبوبي، قسم طب الكلى في كلية لندن الجامعية: "دراستنا تسلط الضوء على حقيقة أنه إذا كنت تخطط لمهمة فضائية، فإن الكلى مهمة حقا".وتابع مشددا على أنه لا يمكن حماية كلى رواد الفضاء من الإشعاع المجري باستخدام التدريع، ولكن عندما نتعلم المزيد عن بيولوجيا الكلى، فقد يكون من الممكن تطوير تدابير تكنولوجية أو دوائية لتسهيل السفر إلى الفضاء لفترة طويلة.
https://sarabic.ae/20240530/ثقب-غريب-في-المريخ-يثير-حيرة-العلماء-صور-وفيديو-1089342133.html
https://sarabic.ae/20240425/رصد-عناكب-في-المنطقة-الجنوبية-من-المريخ-صور-1088278328.html
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/10/1058713529_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_9503624089f8f7ed256742e830e4c99f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوكب المريخ, علوم, الفضاء, الأخبار
كوكب المريخ, علوم, الفضاء, الأخبار

دراسة تكشف عن خطر في رحلات المريخ على صحة الإنسان

15:15 GMT 13.06.2024
© AFP 2023 / HANDOUTرائد فضاء
رائد فضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
رائد فضاء
© AFP 2023 / HANDOUT
تابعنا عبر
تتطلع البشرية جمعاء إلى كوكب المريخ باعتباره رحلتهم الكبرى القادمة، لكن المفاجأة هو أن جسم الإنسان قد لا يكون قادرا على التعامل مع مثل هذه الرحلة، حسبما حذرت دراسة جديدة.
وكشفت عيّنات جمعت من أكثر من 40 مهمة فضائية، شملت البشر والفئران، أن الكلى يتم إعادة تشكيلها بسبب الظروف في الفضاء، إذ تظهر أجزاء معينة علامات الانكماش، بعد أقل من شهر في الفضاء.
ويمكن أن تعرّض نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة "نيتشر" العلمية، خطط إرسال وكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية، وشركة "سبيس إكس" التي يملكها الملياردير، إيلون ماسك، بعثات مأهولة إلى المريخ في العقود المقبلة للخطر وإلغائها.
وأفاد الباحثون في دراستهم، أنه من المحتمل جدا أن تتضرر كليتي رائد الفضاء بشكل دائم، نتيجة الإشعاع الكوني، خلال مهمة تستغرق سنوات إلى المريخ.
صور لثقوب على المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
مجتمع
ثقب غريب في المريخ يثير حيرة العلماء... صور وفيديو
30 مايو, 09:52 GMT
ولم تستبعد الدراسة البعثات المستقبلية إلى المريخ، على الرغم من أن العلماء قالوا إنه يجب تطوير إجراءات لحماية الكلى لتجنب إلحاق أضرار جسيمة برواد الفضاء، كما أنه يمكن إدخال طرق التعافي على متن المركبات الفضائية، مثل أجهزة غسيل الكلى.
وقال الدكتور كيث سيو، المؤلف الأول للدراسة من مركز لندن الأنبوبي، ومقره في جامعة لندن: "نحن نعلم ما حدث لرواد الفضاء في المهمات الفضائية القصيرة نسبيا التي أجريت حتى الآن، من حيث زيادة المشكلات الصحية مثل حصوات الكلى".
وأردف: "لكن ما لا نعرفه هو سبب حدوث هذه المشكلات، أو ما الذي سيحدث لرواد الفضاء في الرحلات الطويلة، مثل المهمة المقترحة إلى المريخ، وإذا لم نقم بتطوير طرق جديدة لحماية الكلى، فسأقول إنه على الرغم من أن رائد الفضاء قد يتمكن من الوصول إلى المريخ، إلا أنه قد يحتاج إلى غسيل الكلى في طريق العودة".
وأضاف سيو: "نحن نعلم أن الكلى تتأخر في إظهار علامات الضرر الإشعاعي؛ وبحلول الوقت الذي يصبح فيه هذا واضحا، ربما يكون قد فات الأوان لمنع الفشل، الأمر الذي سيكون كارثيا على فرص نجاح المهمة".
المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
مجتمع
رصد "عناكب" في المنطقة الجنوبية من المريخ... صور
25 أبريل, 11:27 GMT
من ناحيته، قال البروفيسور ستيفن والش، كبير مؤلفي الدراسة من مركز لندن الأنبوبي، قسم طب الكلى في كلية لندن الجامعية: "دراستنا تسلط الضوء على حقيقة أنه إذا كنت تخطط لمهمة فضائية، فإن الكلى مهمة حقا".
وتابع مشددا على أنه لا يمكن حماية كلى رواد الفضاء من الإشعاع المجري باستخدام التدريع، ولكن عندما نتعلم المزيد عن بيولوجيا الكلى، فقد يكون من الممكن تطوير تدابير تكنولوجية أو دوائية لتسهيل السفر إلى الفضاء لفترة طويلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. دعوات إسرائيلية لفرض نظام عسكري وبناء مستوطنات في غزة13:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала