https://sarabic.ae/20240814/بقعة-حمضية-على-عمق-13-ألف-قدم-تحت-سطح-المحيط-تزداد-اتساعا-فيديو----1091741620.html

"بقعة حمضية" على عمق 13 ألف قدم تحت سطح المحيط تزداد اتساعا

"بقعة حمضية" على عمق 13 ألف قدم تحت سطح المحيط تزداد اتساعا

سبوتنيك عربي

في أعمق أجزاء المحيط، تحت 13100 قدم (4000 متر)، يخلق الجمع بين الضغط العالي ودرجة الحرارة المنخفضة ظروفًا تذيب كربونات الكالسيوم، وهي المادة التي تستخدمها... 14.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-14T14:59+0000

2024-08-14T14:59+0000

2024-08-14T15:01+0000

مجتمع

علوم

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وأوضح العلماء أن هذه المنطقة تُعرف باسم عمق تعويض الكربونات وهي تتوسع، ويتناقض هذا مع حموضة مياه السطح التي نوقشت على نطاق واسع بسبب امتصاص المحيط لثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الوقود الأحفوري.وأكد العلماء أن الأمرين مرتبطان، فبسبب ارتفاع تركيزات ثاني أكسيد الكربون في المحيط، ينخفض ​​مستوى الرقم الهيدروجيني (يصبح أكثر حمضية)، وتنمو مساحة أعماق البحار التي يذوب فيها كربونات الكالسيوم، من قاع البحر إلى الأعلى.وأشاء العلماء إلى أنه من المحتمل أن تخضع ملايين الكيلومترات المربعة من قاع المحيط لتحول سريع حيث تصبح الرواسب الجيرية غير مستقرة كيميائياً وتذوب.ولفت العلماء إلى أنه ولأول مرة، أظهرت دراسة حديثة أن عمق تعويض الكالسيت يشكل حدودًا بيولوجية مع موائل مميزة أعلى وأسفل منه.وأكد العلماء أنه في شمال شرق المحيط الهادئ، تعد أكثر الكائنات الحية وفرة في قاع البحر فوق عمق تعويض الكالسيت هي المرجان الناعم ونجم البحر الهش وبلح البحر والقواقع البحرية والطحالب، وكلها لها أصداف أو هياكل متكلسة، بحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية.وختم العلماء أنه ومن منظور عالمي، من اللافت للنظر أن 41% من أعماق البحار حمضية بالفعل، وأن نصفها قد يصبح حمضيًا بحلول نهاية القرن، وأن أول دراسة تظهر آثارها على الحياة البحرية لم تُنشر إلا في العام الماضي.

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