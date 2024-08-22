https://sarabic.ae/20240822/رسميا-علماء-يكشفون-طبيعة-قلب-القمر-1091986959.html

رسميا علماء يكشفون طبيعة "قلب القمر"

رسميا علماء يكشفون طبيعة "قلب القمر"

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون متخصصون، عن بنية القمر الداخلية وعن مكونات اللب الداخلي له. 22.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-22T09:46+0000

2024-08-22T09:46+0000

2024-08-22T09:46+0000

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وأكدت الدراسة الجديدة أن النواة الداخلية للقمر هي في الواقع كرة صلبة ذات كثافة مماثلة لكثافة الحديد، وقد وجد العلماء أن "لب القمر" يشبه إلى حد كبير لب الأرض، مع طبقة سائلة خارجية ونواة داخلية صلبة.ووفقًا للعلماء، يبلغ نصف قطر اللب الخارجي للقمر نحو 362 كيلومترًا، ويبلغ نصف قطر اللب الداخلي نحو 258 كيلومترًا وهذا يمثل نحو 15 في المئة من نصف قطر القمر بالكامل.ووجد الفريق أن اللب الداخلي له أيضًا كثافة تبلغ نحو 7822 كيلوغرامًا لكل متر مكعب، وهذا قريب جدًا من كثافة الحديد.وتوصل العلماء إلى العديد من النتائج المثيرة للاهتمام، التي تصف ما نعرفه عن الانقلاب النشط في عمق الوشاح القمري، وهذا يعني أن المواد الأكثر كثافة داخل القمر تتساقط نحو المركز، بينما ترتفع المواد الأقل كثافة إلى الأعلى. وقد تم اقتراح هذا النشاط منذ فترة طويلة كوسيلة لتفسير وجود عناصر معينة في المناطق البركانية من القمر. وأضاف بريود: "نتائجنا، تشكك في تطور المجال المغناطيسي للقمر بفضل إظهاره لوجود اللب الداخلي، ودعم سيناريو انقلاب الوشاح القمري، الذي يجلب رؤى جوهرية حول الجدول الزمني للقصف القمري في المليار سنة الأولى من النظام الشمسي".وكان للقمر مجالا مغناطيسيا قويا، بدأ في الانحدار منذ نحو 3.2 مليار سنة. ويتم توليد مثل هذا المجال المغناطيسي عن طريق الحركة والحمل الحراري في اللب، وبالتالي فإن ما يتكون منه لب القمر له صلة وثيقة بكيفية وحقيقة اختفاء المجال المغناطيسي.ووفقا للمقال المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، تم التأكد من النتائج من خلال البيانات الزلزالية للقمر، وتجارب تحديد المدى بالليزر القمري."القمر العملاق" يطل على دول العالمكوكب الأرض على موعد مع "قمر سمك الحفش"... وهذا موعد رؤيته بالعين المجردة

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