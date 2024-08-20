"القمر العملاق" يطل على دول العالم

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
08:17 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: زيارة بوتين لباكو محاولة لمنع التصعيد
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:03 GMT
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الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
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https://sarabic.ae/20240820/1091920334.html
"القمر العملاق" يطل على دول العالم
"القمر العملاق" يطل على دول العالم
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لـ"القمر العملاق"، والتي رصدتها عدسات الكاميرات من مختلف مدن العالم. 20.08.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

"القمر العملاق" يطل على دول العالم

11:22 GMT 20.08.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لـ"القمر العملاق"، والتي رصدتها عدسات الكاميرات من مختلف مدن العالم.
© AP Photo / Richard Vogel

صورة لأشخاص يتأملون "القمر العملاق" في مرصد غريفيث في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة.

صورة لأشخاص يتأملون &quot;القمر العملاق&quot; في مرصد غريفيث في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
1/11
© AP Photo / Richard Vogel

صورة لأشخاص يتأملون "القمر العملاق" في مرصد غريفيث في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

صورة لـ"القمر العملاق" يظهر فوق دير "سمولني للقيامة" في سانت بطرسبورغ، روسيا.

صورة لـ&quot;القمر العملاق&quot; يظهر فوق دير &quot;سمولني للقيامة&quot; في سانت بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Dmitri Lovetsky

صورة لـ"القمر العملاق" يظهر فوق دير "سمولني للقيامة" في سانت بطرسبورغ، روسيا.

© AP Photo / Eraldo Peres

يشاهد السكان "القمر العملاق" يرتفع فوق "النصب التذكاري جيه كيه"، وهو نصب تذكاري لتكريم مؤسس مدينة برازيليا، البرازيل.

يشاهد السكان &quot;القمر العملاق&quot; يرتفع فوق &quot;النصب التذكاري جيه كيه&quot;، وهو نصب تذكاري لتكريم مؤسس مدينة برازيليا، البرازيل. - سبوتنيك عربي
3/11
© AP Photo / Eraldo Peres

يشاهد السكان "القمر العملاق" يرتفع فوق "النصب التذكاري جيه كيه"، وهو نصب تذكاري لتكريم مؤسس مدينة برازيليا، البرازيل.

© AP Photo / Markus Schreiber

"القمر العملاق" يظهر خلف مبنى سكني في برلين، ألمانيا.

&quot;القمر العملاق&quot; يظهر خلف مبنى سكني في برلين، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Markus Schreiber

"القمر العملاق" يظهر خلف مبنى سكني في برلين، ألمانيا.

© AP Photo / Amr Nabil

"القمر العملاق" يظهر خلف موقع أهرامات الجيزة التاريخي، بالقرب من القاهرة، مصر.

&quot;القمر العملاق&quot; يظهر خلف موقع أهرامات الجيزة التاريخي، بالقرب من القاهرة، مصر. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Amr Nabil

"القمر العملاق" يظهر خلف موقع أهرامات الجيزة التاريخي، بالقرب من القاهرة، مصر.

© AP Photo / Mukhtar Khan

صورة لرجل يتحدث على الهاتف المحمول بينما يظهر "القمر العملاق" وهو يمر عبر السحب على ضفاف نهر "جيلوم" في سريناغار، الهند.

صورة لرجل يتحدث على الهاتف المحمول بينما يظهر &quot;القمر العملاق&quot; وهو يمر عبر السحب على ضفاف نهر &quot;جيلوم&quot; في سريناغار، الهند. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mukhtar Khan

صورة لرجل يتحدث على الهاتف المحمول بينما يظهر "القمر العملاق" وهو يمر عبر السحب على ضفاف نهر "جيلوم" في سريناغار، الهند.

© AP Photo / Andy Wong

"القمر العملاق" شبه مكتمل يظهر فوق مبنى سكني بعد هطول الأمطار في بكين، الصين.

&quot;القمر العملاق&quot; شبه مكتمل يظهر فوق مبنى سكني بعد هطول الأمطار في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Andy Wong

"القمر العملاق" شبه مكتمل يظهر فوق مبنى سكني بعد هطول الأمطار في بكين، الصين.

© AP Photo / Altaf Qadri

"القمر العملاق" يظهر فوق أفق أطول برج في العالم، برج خليفة، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

&quot;القمر العملاق&quot; يظهر فوق أفق أطول برج في العالم، برج خليفة، دبي، الإمارات العربية المتحدة. - سبوتنيك عربي
8/11
© AP Photo / Altaf Qadri

"القمر العملاق" يظهر فوق أفق أطول برج في العالم، برج خليفة، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

© AP Photo / Khalil Hamra

صورة "القمر العملاق" خلف برج غالاتا في إسطنبول، بتركيا.

صورة &quot;القمر العملاق&quot; خلف برج غالاتا في إسطنبول، بتركيا. - سبوتنيك عربي
9/11
© AP Photo / Khalil Hamra

صورة "القمر العملاق" خلف برج غالاتا في إسطنبول، بتركيا.

© AP Photo / Manu Fernandez

صورة لـ"القمر العملاق" في سماء مدينة مدريد، إسبانيا.

صورة لـ&quot;القمر العملاق&quot; في سماء مدينة مدريد، إسبانيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Manu Fernandez

صورة لـ"القمر العملاق" في سماء مدينة مدريد، إسبانيا.

© AP Photo / Michael Varaklas

"القمر العملاق" يظهر خلف معبد "بوسيدون" في كيب سونيو، جنوب أثينا.

&quot;القمر العملاق&quot; يظهر خلف معبد &quot;بوسيدون&quot; في كيب سونيو، جنوب أثينا. - سبوتنيك عربي
11/11
© AP Photo / Michael Varaklas

"القمر العملاق" يظهر خلف معبد "بوسيدون" في كيب سونيو، جنوب أثينا.

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