"القمر العملاق" يطل على دول العالم

صورة لأشخاص يتأملون "القمر العملاق" في مرصد غريفيث في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة.
صورة لأشخاص يتأملون "القمر العملاق" في مرصد غريفيث في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة.
صورة لـ"القمر العملاق" يظهر فوق دير "سمولني للقيامة" في سانت بطرسبورغ، روسيا.
صورة لـ"القمر العملاق" يظهر فوق دير "سمولني للقيامة" في سانت بطرسبورغ، روسيا.
يشاهد السكان "القمر العملاق" يرتفع فوق "النصب التذكاري جيه كيه"، وهو نصب تذكاري لتكريم مؤسس مدينة برازيليا، البرازيل.
يشاهد السكان "القمر العملاق" يرتفع فوق "النصب التذكاري جيه كيه"، وهو نصب تذكاري لتكريم مؤسس مدينة برازيليا، البرازيل.
"القمر العملاق" يظهر خلف مبنى سكني في برلين، ألمانيا.
"القمر العملاق" يظهر خلف مبنى سكني في برلين، ألمانيا.
"القمر العملاق" يظهر خلف موقع أهرامات الجيزة التاريخي، بالقرب من القاهرة، مصر.
"القمر العملاق" يظهر خلف موقع أهرامات الجيزة التاريخي، بالقرب من القاهرة، مصر.
صورة لرجل يتحدث على الهاتف المحمول بينما يظهر "القمر العملاق" وهو يمر عبر السحب على ضفاف نهر "جيلوم" في سريناغار، الهند.
صورة لرجل يتحدث على الهاتف المحمول بينما يظهر "القمر العملاق" وهو يمر عبر السحب على ضفاف نهر "جيلوم" في سريناغار، الهند.
"القمر العملاق" شبه مكتمل يظهر فوق مبنى سكني بعد هطول الأمطار في بكين، الصين.
"القمر العملاق" شبه مكتمل يظهر فوق مبنى سكني بعد هطول الأمطار في بكين، الصين.
"القمر العملاق" يظهر فوق أفق أطول برج في العالم، برج خليفة، دبي، الإمارات العربية المتحدة.
"القمر العملاق" يظهر فوق أفق أطول برج في العالم، برج خليفة، دبي، الإمارات العربية المتحدة.
صورة "القمر العملاق" خلف برج غالاتا في إسطنبول، بتركيا.
صورة "القمر العملاق" خلف برج غالاتا في إسطنبول، بتركيا.
صورة لـ"القمر العملاق" في سماء مدينة مدريد، إسبانيا.
صورة لـ"القمر العملاق" في سماء مدينة مدريد، إسبانيا.
"القمر العملاق" يظهر خلف معبد "بوسيدون" في كيب سونيو، جنوب أثينا.
"القمر العملاق" يظهر خلف معبد "بوسيدون" في كيب سونيو، جنوب أثينا.