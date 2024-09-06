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https://sarabic.ae/20240906/متلازمة-الرأس-المتفجر-هذا-ما-يعرفه-العلماء-عن-الاضطراب-الغامض---1092445658.html
متلازمة الرأس المتفجر... هذا ما يعرفه العلماء عن الاضطراب الغامض
متلازمة الرأس المتفجر... هذا ما يعرفه العلماء عن الاضطراب الغامض
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة عن نوع من اضطراب نوم يُعرف بـ"متلازمة الرأس المتفجر"، وتم الكشف عن أسبابها وأعراضها. 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T09:40+0000
2024-09-06T09:40+0000
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نوم
الأرق
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الصحة
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متلازمة الرأس المتفجر، هو اضطراب نوم غامض وغير مفهوم بشكل جيد، يحدث عندما تغفو وتستيقظ فجأة على صوت قنبلة تنفجر داخل رأسك، إذا حصل ذلك فمن المرجح أنك تعاني من متلازمة الرأس المتفجر.تنتمي متلازمة الرأس المتفجر إلى عائلة من اضطرابات النوم المعروفة باسم "باراسومنيا"، وتشمل اضطرابات النوم الأخرى شلل النوم، والارتعاشات أثناء النوم (الشعور بالسقوط أثناء النوم).والأصوات التي يتم سماعها تكون قصيرة دائمًا (بضع ثوانٍ أو أقل)، وصاخبة جدًا ولا يوجد بها أي مصدر خارجي واضح في البيئة.نوبات متلازمة الرأس المتفجر قصيرة جدًا (عدة ثوانٍ) وعادةً لا يوجد ألم مصاحب لها. وإذا كان هناك ألم، فهو خفيف ومؤقت. وعلى النقيض من ذلك، فإن العديد من الصداع يدوم لفترة أطول ويرتبط بمستويات أعلى بكثير من الألم.وجدت إحدى الدراسات المبكرة أن 11 في المائة من البالغين الأصحاء يعانون من متلازمة الرأس المتفجر، بينما وجدت دراسة أخرى أجريت على طلاب جامعيين أن 17 في المائة من المشاركين عانوا من نوبات متعددة في حياتهم.متلازمة الرأس المتفجر شائعة نسبيًا، على الأقل بين الشباب. ومع ذلك، يبدو أنها أقل شيوعًا من اضطرابات النوم الأخرى مثل الارتعاشات أثناء النوم، والتي تؤثر على نحو 70 بالمائة من الناس.وتشير الدراسة إلى أن متغيرات الرفاهية مثل ضغوط الحياة، والأرق كانت مرتبطة بمتلازمة الرأس المتفجر. وعلى الرغم من اسمه الاستفزازي، فإن متلازمة الرأس المتفجر غير ضارة، ومع ذلك، من المهم التمييز بين نوبة متلازمة الرأس المتفجر والحالات الأخرى.وبحسب المقال النشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن تغيير وضعية النوم وتجنب النوم على الظهر، وتعديل أوقات النوم، واستخدام تقنيات اليقظة الذهنية كانت كلها استراتيجيات فعالة لمنع متلازمة الرأس المتفجر. ولكن مازال من غير الواضح ما إذا كانت أي من هذه التقنيات فعّالة في التجارب السريرية.قيادة شاحنة في الوعي أثناء الحلم... دراسة توحد التحكم بالواقع مع الأحلام للخل تأثير مدهش على الاكتئاب... تعرف عليه
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https://sarabic.ae/20240811/طبيبة-توضح-كيفية-اختيار-وضعية-النوم-الصحيحة-1091611602.html
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علوم, نوم, نوم, الأرق, علاج الأرق, الصحة
علوم, نوم, نوم, الأرق, علاج الأرق, الصحة

متلازمة الرأس المتفجر... هذا ما يعرفه العلماء عن الاضطراب الغامض

09:40 GMT 06.09.2024
© Photo / unsplash/ Vitaly Garievصداع في الرأس
صداع في الرأس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
© Photo / unsplash/ Vitaly Gariev
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة عن نوع من اضطراب نوم يُعرف بـ"متلازمة الرأس المتفجر"، وتم الكشف عن أسبابها وأعراضها.
متلازمة الرأس المتفجر، هو اضطراب نوم غامض وغير مفهوم بشكل جيد، يحدث عندما تغفو وتستيقظ فجأة على صوت قنبلة تنفجر داخل رأسك، إذا حصل ذلك فمن المرجح أنك تعاني من متلازمة الرأس المتفجر.
تنتمي متلازمة الرأس المتفجر إلى عائلة من اضطرابات النوم المعروفة باسم "باراسومنيا"، وتشمل اضطرابات النوم الأخرى شلل النوم، والارتعاشات أثناء النوم (الشعور بالسقوط أثناء النوم).
ما يحدث أثناء متلازمة الرأس المتفجر هو ضوضاء عالية مفاجئة، أو شعور بانفجار داخل الرأس يحدث أثناء الانتقال من اليقظة إلى النوم. والأصوات التي تُسمع أثناء متلازمة الرأس المتفجر متغيرة، وتشمل إدراك طلقات نارية، أو إغلاق الأبواب، أو صراخ غير واضح.
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والأصوات التي يتم سماعها تكون قصيرة دائمًا (بضع ثوانٍ أو أقل)، وصاخبة جدًا ولا يوجد بها أي مصدر خارجي واضح في البيئة.
بجانب الأصوات، يعاني بعض الأشخاص من هلاوس بصرية قصيرة مصاحبة مثل الومضات الساطعة. كما أبلغ آخرون عن شعور بحرارة شديدة، أو إحساس بشحنة كهربائية تتدفق عبر الجزء العلوي من الجسم.
نوبات متلازمة الرأس المتفجر قصيرة جدًا (عدة ثوانٍ) وعادةً لا يوجد ألم مصاحب لها. وإذا كان هناك ألم، فهو خفيف ومؤقت. وعلى النقيض من ذلك، فإن العديد من الصداع يدوم لفترة أطول ويرتبط بمستويات أعلى بكثير من الألم.
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وجدت إحدى الدراسات المبكرة أن 11 في المائة من البالغين الأصحاء يعانون من متلازمة الرأس المتفجر، بينما وجدت دراسة أخرى أجريت على طلاب جامعيين أن 17 في المائة من المشاركين عانوا من نوبات متعددة في حياتهم.
متلازمة الرأس المتفجر شائعة نسبيًا، على الأقل بين الشباب. ومع ذلك، يبدو أنها أقل شيوعًا من اضطرابات النوم الأخرى مثل الارتعاشات أثناء النوم، والتي تؤثر على نحو 70 بالمائة من الناس.

السبب الدقيق لمتلازمة الرأس المتفجر غير معروف، ولكن الدراسة تشير إلى أنها تعود إلى العمليات الطبيعية في الدماغ، التي تجري في الانتقال من اليقظة إلى النوم، عندما ننتقل من اليقظة إلى النوم، يقل النشاط داخل التكوين الشبكي للدماغ.

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وتشير الدراسة إلى أن متغيرات الرفاهية مثل ضغوط الحياة، والأرق كانت مرتبطة بمتلازمة الرأس المتفجر. وعلى الرغم من اسمه الاستفزازي، فإن متلازمة الرأس المتفجر غير ضارة، ومع ذلك، من المهم التمييز بين نوبة متلازمة الرأس المتفجر والحالات الأخرى.
وبحسب المقال النشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن تغيير وضعية النوم وتجنب النوم على الظهر، وتعديل أوقات النوم، واستخدام تقنيات اليقظة الذهنية كانت كلها استراتيجيات فعالة لمنع متلازمة الرأس المتفجر. ولكن مازال من غير الواضح ما إذا كانت أي من هذه التقنيات فعّالة في التجارب السريرية.
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