https://sarabic.ae/20240811/طبيبة-توضح-كيفية-اختيار-وضعية-النوم-الصحيحة-1091611602.html
طبيبة توضح كيفية اختيار وضعية النوم الصحيحة
طبيبة توضح كيفية اختيار وضعية النوم الصحيحة
سبوتنيك عربي
بيّنت اختصاصية الأعصاب الروسية، نتاليا شيبيتسينا، كيفية اختيار وضعية النوم الأفضل والأكثر صحة للإنسان خلال حياته. 11.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-11T06:06+0000
2024-08-11T06:06+0000
2024-08-11T06:06+0000
مجتمع
علوم
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وقالت شيبيتسينا لوكالة "سبوتنيك"، إن الإنسان يجب أن يختار وضعية نوم مريحة، أولاً وقبل كل شيء، مريحة لنفسه، لأنه إذا كان الشخص على سبيل المثال يعاني من متلازمة الألم، فإنه يتخذ بشكل حدسي وضعية قسرية بشكل دوري من أجل تخفيف هذا الألم. وأضافت الخبيرة أنه "يجب على الشخص السليم، غير المحدود في الحركة وغير المشلول، أن يختار وضعية النوم بنفسه، والشيء الرئيسي هو أن تكون الوضعية مريحة".وخلصت بالقول: "بالطبع، هناك الكثير من الوسائد المختلفة، ويتعين التعامل مع هذا الأمر بشكل انتقائي، لأنه فردي للغاية وعند الاختيار، فإن المعيار الأكثر أهمية هو الشعور بالراحة".
https://sarabic.ae/20240516/دراسة-جديدة-تنفي-أحد-المعتقدات-الخاطئة-عن-النوم-1088883159.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
علوم
طبيبة توضح كيفية اختيار وضعية النوم الصحيحة
بيّنت اختصاصية الأعصاب الروسية، نتاليا شيبيتسينا، كيفية اختيار وضعية النوم الأفضل والأكثر صحة للإنسان خلال حياته.
وقالت شيبيتسينا لوكالة "سبوتنيك"، إن الإنسان يجب أن يختار وضعية نوم مريحة، أولاً وقبل كل شيء، مريحة لنفسه، لأنه إذا كان الشخص على سبيل المثال يعاني من متلازمة الألم، فإنه يتخذ بشكل حدسي وضعية قسرية بشكل دوري من أجل تخفيف هذا الألم.
وأضافت الخبيرة أنه "يجب على الشخص السليم، غير المحدود في الحركة وغير المشلول، أن يختار وضعية النوم بنفسه، والشيء الرئيسي هو أن تكون الوضعية مريحة".
وخلصت بالقول: "بالطبع، هناك الكثير من الوسائد المختلفة، ويتعين التعامل مع هذا الأمر بشكل انتقائي، لأنه فردي للغاية وعند الاختيار، فإن المعيار الأكثر أهمية هو الشعور بالراحة".