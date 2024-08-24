https://sarabic.ae/20240824/قيادة-شاحنة-في-الوعي-أثناء-الحلم-دراسة-توحد-التحكم-بالواقع-مع-الأحلام--1092066131.html

قيادة شاحنة في الوعي أثناء الحلم... دراسة توحد التحكم بالواقع مع الأحلام

قيادة شاحنة في الوعي أثناء الحلم... دراسة توحد التحكم بالواقع مع الأحلام

سبوتنيك عربي

أظهرت دراسة جديدة أجراها ثلاثة باحثين من شركة "آرأي إم – سبايس" الأمريكية لتكنولوجيا الأعصاب، أنه مع القليل من التدريب، قد يكون بعضنا قادرًا على التفاعل... 24.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-24T13:21+0000

2024-08-24T13:21+0000

2024-08-24T13:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

علوم

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الحلم الواضح هو القدرة على إدراك أنك في حلم أثناء وجودك فيه. إنها مهارة يمكن تدريبها، على الرغم من أن نحو نصف السكان قد شهدوا هذه الظاهرة تلقائيًا.تم التحقق من الحلم الواضح لأول مرة من قبل العلماء في عام 1975، وقد أثار فضول الباحثين منذ ذلك الحين، وذلك وفقا لدراسة تم نشرها في موقع "ساينس أليرت" العلمي.في تجربة بدائية، تمكن خمسة من الحالمين الواضحين الممارسين (بما في ذلك اثنان من الباحثين) من التحكم في حركات الصورة الرمزية الافتراضية من حالة حلمهم ردًا على محفزات "إب أي دي" التي أشرقت من خلال أعينهم المغلقة.في خضم نوم حركة العين السريعة، حافظ المشاركون على سيطرتهم على شاحنة إلكترونية افتراضية، باستخدام تقلصات العضلات في أطرافهم لتجنب العوائق التي تمثلها ومضات الضوء الساطعة عمدًا.في نوم حركة العين السريعة، تكون معظم العضلات مشلولة إلى حد كبير، ولكن أثناء الأحلام الواضحة، لا يزال من الممكن حدوث تقلصات دقيقة.طورت شركة "آرأي إم – سبايس" الناشئة في مجال التكنولوجيا العصبية في كاليفورنيا معدات خاصة يمكنها اكتشاف التشنجات الصغيرة لعضلات الساق والذراع أثناء النوم.ومع ذلك، قبل أن يتمكن المشاركون من البدء في قيادة السيارات في أحلامهم، كان عليهم أولاً أن يتعلموا كيفية الاستجابة وهم مستيقظون.تم تدريب المجموعة على التحكم في حركات سيارة افتراضية على شاشة بأعينهم مغلقة. إذا احتاجت السيارة إلى الدوران لتجنب عقبة، يتم إلقاء ضوءين على أعين المشاركين المغلقة.من حالة الحلم، أبلغ المشاركون الباحثين أنهم مستعدون للقيادة من خلال إجراء ثلاث حركات متتالية للعين على الأقل إلى اليسار واليمين.عند الاستيقاظ في اليوم التالي، كان على المشاركين الإبلاغ شفهيًا عن تجربتهم، موضحين كيف استجابوا للمهمة أثناء النوم.في النهاية، حاول كل مشارك قيادة الشاحنة الافتراضية، وتم إجراء 28 منعطفًا مناسبًا في المجموع، لكنها كانت مهمة صعبة، حتى بالنسبة لأصحاب الأحلام الواضحة ذوي الخبرة.ومع التطورات المستقبلية والمزيد من الدراسات ذات الصلة، يعتقد الفريق أنهم قد "يوحدون" الأحلام والعالم المادي. إن تكرار التجارب مع فرق أكبر وأكثر استقلالية من الباحثين قد يساعد أيضًا في تأكيد الاتجاهات التي يمكن للدراسات الإضافية أن تسلكها.مصر... اكتشاف أول وأكبر مرصد فلكي يعود للقرن السادس قبل الميلاد

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