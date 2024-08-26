https://sarabic.ae/20240826/كيف-يؤثر-توترك-على-نومك؟-علماء-روس-يكشفون-تفاصيل-مثيرة--1092112775.html

كيف يؤثر توترك على نومك؟... علماء روس يكشفون تفاصيل مثيرة

كيف يؤثر توترك على نومك؟... علماء روس يكشفون تفاصيل مثيرة

سبوتنيك عربي

كشف علماء من جامعة ساراتوف الوطنية للأبحاث، في روسيا، في دراسة جديدة عن العلاقة بين النوم واليقظة من جهة، والهرمونات المسؤولة عن التوتر من جهة أخرى. 26.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-26T14:57+0000

2024-08-26T14:57+0000

2024-08-26T14:57+0000

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يخضع جسم الإنسان لساعة داخلية (الساعة البيولوجية)، التي تنظم النوم واليقظة والعديد من العمليات الفيزيولوجية الأخرى. ويرتبط الكورتيزول (هرمون التوتر) ارتباطًا وثيقًا بهذه الإيقاعات وله تأثير كبير على نوم الشخص.وباستخدام النمذجة الرياضية تمكن العلماء من تحليل العلاقة بين عمليات التبديل بين النوم واليقظة من جهة، وديناميكيات إفراز الكورتيزول من جهة أخرى.كما أظهر الباحثون أن الجسم لديه القدرة على تعويض اضطرابات النوم. مع انحرافات بسيطة عن أنماط النوم الطبيعية، يكون الجسم قادرًا على استعادة الإيقاع المضطرب في غضون أيام قليلة.قالت كسينيا ميركولوفا، طالبة الدراسات العليا في قسم البصريات والبيوفوتونيات في جامعة ساراتوف الوطنية: "هناك مجموعة كبيرة من المعلمات التي لا تؤدي فيها مساهمة النظام الفرعي للكورتيزول إلى تعطيل الانتقال الطبيعي للنوم والاستيقاظ. مع مساهمة أكثر أهمية من الكورتيزول، فإن عملية النوم والاستيقاظ "تنفصل" عن إيقاع الساعة البيولوجية، مما يتسبب في عدم التزامن الداخلي التلقائي".وتمكن العلماء من إثبات أن إيقاعات الساعة البيولوجية والتنظيم الهرموني متشابكان بشكل وثيق ويمكنهما تعويض وتعزيز بعضهما البعض، مما يضمن تكيف الجسم مع الظروف البيئية المتغيرة.ويُشار إلى أن النماذج الأساسية التي اعتمد عليها الباحثون لإنشاء النموذج المدمج، تم اختبارها بشكل متكرر وشامل مقابل البيانات التجريبية لـ"شخص سليم نموذجي".ووفقا للدراسة المنشورة في المجلة الفيزيائية الأوروبية، فإن النتائج تفتح آفاقا جديدة لتطوير علاجات فعالة للأرق والاضطرابات الأخرى.5 أسباب علاجية تجعلك تحتسي القهوة يومياطبيب يوضح الأسباب التي تجعل الإنسان يشعر بالإرهاق البدني السريع

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الصحة, التوتر, التوتر, القلق, نوم