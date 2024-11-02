دراسة: مهنتك تعبر عن شخصيتك

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القوات الروسية تنجح بإجلاء أمريكي متعاون معها من الأراضي التي تسيطر عليها قوات كييف
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28 د
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:32 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
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مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:03 GMT
25 د
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روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:28 GMT
23 د
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183 د
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29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
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18:03 GMT
59 د
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19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
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البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
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نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
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29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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28 د
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لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:03 GMT
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https://sarabic.ae/20241102/دراسة-مهنتك-تعبر-عن-شخصيتك-1094416886.html
دراسة: مهنتك تعبر عن شخصيتك
دراسة: مهنتك تعبر عن شخصيتك
سبوتنيك عربي
أكدت دراسة حديثة أن اختيار الشخص لمهنة معينة مرتبط بصفات تتماشى مع شخصيته، وهو ما يؤكد النظرة التقليدية بأن سلوك الأفراد والعمل في مجال ما متعلق بالصفات... 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T10:06+0000
2024-11-02T10:07+0000
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وتشير الدراسة إلى أن الأفراد غالبًا ما يختارون أو يتم اختيارهم للوظائف التي تناسب شخصياتهم، ومع ذلك، قد تؤثر هذه الوظائف على صفاتهم الشخصية أو تبرز السمات التي حصلوا على الوظيفة بسببها.بحسب وسائل إعلام أمريكية، أعد الباحثون من أسكتلندا وأستونيا وأستراليا "ملفات شخصية" لـ 263 مهنة مختلفة من خلال تحليل صفات 68,540 شخصًا يعملون في مجالات متنوعة.يقول الدكتور ريني موتوس من جامعة إدنبرة: "يمتلك الناس غالبًا صورًا نمطية عن الصفات الشخصية المرتبطة بمهن مختلفة، واتضح أن العديد من هذه الانطباعات دقيقة جدًّا"، حيث تعتبر هذه الدراسة الأولى التي تؤكد هذه الأنماط باستخدام عينة كبيرة وتقييمات مفصلة.وطُلب من المشاركين في الدراسة، إكمال استبيانات شاملة حول شخصياتهم، كما طُلب من بعض الأصدقاء والمعارف تعبئة استبيانات عن سماتهم.وتم تقييم المشاركين وفقًا لسمات الشخصية المعروفة بـ "الخمسة الكبار": الضمير، والودّ، والافتتاحية، والعصبية، والانبساطية، وسمات أخرى تم قياسها مثل الفضول، والإبداع، والرغبة في المغامرة، مع تسجيل عوامل مثل مدى غنى مفرداتهم ومواقفهم السياسية.أظهرت النتائج أن الذين يدعمون مرشحين سياسيين ليبراليين أدنى درجات الدعم في مهن مثل المهن الدينية وسائقي الشاحنات، في حين احتل المؤلفون ومخرجو الأفلام والمسرح والمديرون في مجال تكنولوجيا المعلومات المراتب الأعلى في هذا الصدد.وأكدت الدراسة أن وكلاء العقارات ومديري الممتلكات ومديري المبيعات والتسويق ورجال الأعمال كانوا من بين الأقل في درجة الودّ، بينما احتل الفنانون المرتبة الأعلى في العصبية، حيث جاء المصورون ومصممون الرسوم والموسيقيون قريبين منهم.
https://sarabic.ae/20241029/دراسة-الحمل-قد-يوقظ-فيروسات-خاملة-في-الحمض-النووي--1094265315.html
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العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, الصحة, منوعات
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, الصحة, منوعات

دراسة: مهنتك تعبر عن شخصيتك

10:06 GMT 02.11.2024 (تم التحديث: 10:07 GMT 02.11.2024)
Career
Career - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
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أكدت دراسة حديثة أن اختيار الشخص لمهنة معينة مرتبط بصفات تتماشى مع شخصيته، وهو ما يؤكد النظرة التقليدية بأن سلوك الأفراد والعمل في مجال ما متعلق بالصفات الشخصية.
وتشير الدراسة إلى أن الأفراد غالبًا ما يختارون أو يتم اختيارهم للوظائف التي تناسب شخصياتهم، ومع ذلك، قد تؤثر هذه الوظائف على صفاتهم الشخصية أو تبرز السمات التي حصلوا على الوظيفة بسببها.
بحسب وسائل إعلام أمريكية، أعد الباحثون من أسكتلندا وأستونيا وأستراليا "ملفات شخصية" لـ 263 مهنة مختلفة من خلال تحليل صفات 68,540 شخصًا يعملون في مجالات متنوعة.
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يقول الدكتور ريني موتوس من جامعة إدنبرة: "يمتلك الناس غالبًا صورًا نمطية عن الصفات الشخصية المرتبطة بمهن مختلفة، واتضح أن العديد من هذه الانطباعات دقيقة جدًّا"، حيث تعتبر هذه الدراسة الأولى التي تؤكد هذه الأنماط باستخدام عينة كبيرة وتقييمات مفصلة.
وطُلب من المشاركين في الدراسة، إكمال استبيانات شاملة حول شخصياتهم، كما طُلب من بعض الأصدقاء والمعارف تعبئة استبيانات عن سماتهم.
وتم تقييم المشاركين وفقًا لسمات الشخصية المعروفة بـ "الخمسة الكبار": الضمير، والودّ، والافتتاحية، والعصبية، والانبساطية، وسمات أخرى تم قياسها مثل الفضول، والإبداع، والرغبة في المغامرة، مع تسجيل عوامل مثل مدى غنى مفرداتهم ومواقفهم السياسية.
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وأكدت الدراسة أن وكلاء العقارات ومديري الممتلكات ومديري المبيعات والتسويق ورجال الأعمال كانوا من بين الأقل في درجة الودّ، بينما احتل الفنانون المرتبة الأعلى في العصبية، حيث جاء المصورون ومصممون الرسوم والموسيقيون قريبين منهم.
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