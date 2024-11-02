https://sarabic.ae/20241102/مسؤول-روسي-صندوق-النقد-الدولي-أصبح-أداة-للسياسة-الخارجية-الغربية-1094413411.html

مسؤول روسي: صندوق النقد الدولي أصبح أداة للسياسة الخارجية الغربية

مسؤول روسي: صندوق النقد الدولي أصبح أداة للسياسة الخارجية الغربية

سبوتنيك عربي

أفاد أليكسي موزين، المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي لروسيا، أن صندوق النقد الدولي أصبح ملحقا ماليا لحلف شمال الأطلسي، وهو أداة للسياسة الخارجية... 02.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-02T08:22+0000

2024-11-02T08:22+0000

2024-11-02T08:22+0000

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أخبار الاتحاد الأوروبي

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وقال موزين لوكالة "سبوتنيك" قبل ترك منصب المدير التنفيذي: "لقد أصبح الصندوق ملحقا ماليا لحلف شمال الأطلسي، وقائدا وأداة للسياسة الخارجية للدول الغربية".وأوضح قائلاً: "أنا أشير إلى التمييز الذي يتعرض له عدد كبير من الدول الأعضاء".وتابع: "على الأقل وفقا لميثاقها، يجب عليها أن تفعل ذلك، ويجب دراسة الاقتصاد العالمي وتحليله واستخلاص الاستنتاجات والتوصيات منه".وقال: "لقد أصبح الصندوق غير صادق تماما في تقييماته وتحليلاته".وتعليقا على قلق الغرب بشأن تطور مجموعة "بريكس" قال: "إنهم والولايات المتحدة على وجه التحديد يبذلون جهودا هائلة لمحاولة السيطرة على دول بريكس... الدول تتعرض لضغوط هائلة".وأوضح موزين أن الدول الغربية تشعر بالقلق إزاء تعميق التعاون بين أعضاء الرابطة، لكنها ترفض الاعتراف به.يذكر أنه تم الإعلان عن إنشاء مجموعة "بريكس" عام 2006، وضمت في البداية روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم توسعت المجموعة بانضمام جنوب أفريقيا في عام 2011.وشهد عام 2024 توسعا لافتا لمجموعة "بريكس"، حيث انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.صندوق النقد الدولي يقر بتجاوز الاقتصاد الروسي للعقوبات المفروضة عليه ويكشف عن الأسبابصندوق النقد الدولي: الاعتماد العالمي على الدولار يتراجع تدريجياأوكرانيا تصبح ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي لتحل محل دولة عربية

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