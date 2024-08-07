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https://sarabic.ae/20240807/تولستوي-لروسيا-الحق-في-الدفاع-عن-موقفها-وقيمها-وفكرها-1091524708.html
تولستوي: لروسيا الحق في الدفاع عن موقفها وقيمها وفكرها
تولستوي: لروسيا الحق في الدفاع عن موقفها وقيمها وفكرها
سبوتنيك عربي
سيستضيف مسرح البولشوي، في 9 سبتمبر/أيلول، يوم عيد ميلاد الكاتب ليو تولستوي، حفلًا لتقديم "جائزة ليو تولستوي الدولية للسلام". 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T20:03+0000
2024-08-07T20:03+0000
مجتمع
ثقافة
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وسيكون الفائز شخصًا أو منظمة تشارك بنشاط في أنشطة حفظ السلام، مما يسهم بشكل كبير في إنهاء سباق التسلح، وبناء عالم متعدد الأقطاب، وتعزيز التفاهم المتبادل والتعاون بين الشعوب، ومواجهة خطر الحرب العالمية الثالثة.عضو لجنة تحكيم الجائزة، مدير متحف الدولة "ليف تولستوي"، حفيد حفيد الكاتب فلاديمير تولستوي، حول جائزة، ليف تولستوي يتحدث لـ"سبوتنيك" عن المبادئ التوجيهية الأخلاقية، والأشخاص الذين يستحقون جائزة السلام."سبوتنيك": ما الذي دفعك للانضمام إلى لجنة تحكيم جائزة "ليو تولستوي الدولية للسلام"؟قال: "هناك وضع مضطرب للغاية في العالم اليوم، وكأن البراكين الخاملة تستيقظ، وربما لا يمكن لأحد أن يشعر بالهدوء والتأكد من أن أحد البراكين المشتعلة لن يستيقظ".وتابع: "إذا كان العالم اليوم منقسمًا عالميًا وله وجهات نظر قطبية حول قضايا الحرب والسلام، والخير والشر، والأخلاقية وغير الأخلاقية، فمن حق روسيا أن تدافع عن موقفها وقيمها وفكرها حول أي نوع من الصراع، ويقوم الناس بجدارة بأنشطة تهدف إلى السلام العالمي، وكنت أرغب في دعم القيم الإنسانية العالمية"."سبوتنيك": تم تسمية الجائزة على اسم سلفك الأكبر، ما السبب باعتقادك؟قال: "تولستوي كان في الحرب، وخدم كضابط في المدفعية، ودافع عن مدينة سيفاستوبول الروسية في شبه جزيرة القرم".وأضاف: "شارك في الأحداث العسكرية في القوقاز، وحتى في العمليات العسكرية خارج روسيا، على نهر الدانوب في سيليستريا، لقد كان على بعد خطوة واحدة من الموت وكان من الممكن أن يتم القبض عليه أكثر من مرة".وتابع: "رأى الموت، وفاة عدد كبير من الناس، وكان يعرف ما يتحدث عنه ويكتب عنه؛ وكانت هذه تجربته الشخصية، قال تشيخوف: "إذا مات تولستوي، سيذهب كل شيء إلى الجحيم"، يبدو أن تولستوي، بمجرد وجوده وتصريحه العاطفي، يمنع الشر المطلق على نطاق واسع"."سبوتنيك": احتمال منح الجائزة بعد ليو تولستوي هو أنه كان إنسانا عظيما ومفعما بالإنسانية قال: "لدى تولستوي فكرة مهمة جدًا مفادها أن الإنسان يولد من أجل السعادة، رغم أنه لا ينجح الجميع في ذلك، لكنه كان على قناعة راسخة بأن الكثير يعتمد على الإرادة الشخصية للشخص ووعيه الذاتي وإحساسه بذاته".وكتب: "إن من الطبيعة البشرية أن تسعى إلى الزيادة، يمكن أن تكون هذه زيادة في عدد الروبلات، واللوحات، والخيول، والرتب، والعضلات، والمعرفة، ولكن هناك حاجة إلى زيادة فقط: زيادة في الخير".وقال إن الصراعات التي نناقشها مبنية على نفس المفاهيم، ولا تنطبق إلا على دول بأكملها، وليس على شخص واحد، يجب أن يكون هناك خير يتحول إلى الخارج."سبوتنيك": كان الخير متأصلًا في ليو تولستوي، هل هو الذي أعطى للعالم مفهوم عدم مقاومة الشر بالعنفقال: "هناك مبدأ في الفلسفة الصينية، "نعمة عدم الفعل"، وكان تولستوي قريبًا جدًا من هذا، هناك فكرة مماثلة في الفلسفة الهندية، "عدم مقاومة العنف".وأضاف: "قد استرشد بها المهاتما غاندي الذي اعتبر تولستوي معلمه ودخل في مراسلات شخصية معه، ومن هنا بنى غاندي سياسته الناجحة العظيمة التي تغلبت على التبعية الاستعمارية".وتابع: "ومن المؤسف أن عدم المقاومة له أيضاً جانب سلبي، ففي بعض الأحيان كان الزعماء الهنود الذين اتبعوا هذا المسار يُقتلون، وما زلنا نرى جرائم القتل السياسي أو الاغتيالات اليوم"."سبوتنيك": من الصعب الآن العيش وفقًا لمبدأ تولستوي هذا، لأننا نرى الوضع المتفجر الذي يتطور في العالم، وكيف تهدد الأزمات المحلية بالتطور إلى أزمة عالمية.قال: "بالتأكيد، فالصراع في الشرق الأوسط، على سبيل المثال، يؤثر بطريقة أو بأخرى على الدول المجاورة، وخاصة إيران".وتابع: "هناك قصة معقدة تدور أحداثها في جميع أنحاء كوريا الشمالية والجنوبية، كما تشكل الصين وتايوان واليابان صراعاً مشتعلاً ومؤلماً، تركيا لديها مصالحها الخاصة، منذ وقت ليس ببعيد، كانت أرمينيا وأذربيجان في المقدمة"."سبوتنيك": هل تعتقد أن السلام على هذا الكوكب ممكن؟قال: "باعترافه الشخصي، قضى ليف نيكولايفيتش تولستوي حياته كلها في البحث عن عصا خضراء مكتوب عليها وصفة السعادة للبشرية جمعاء، وإذا وجد شخص ما هذه العصا الخضراء، فستتوقف الحروب والعلاقات العدائية في العالم، وسيكون جميع الناس مثل الإخوة، يحبون بعضهم البعض ويعملون من أجل الصالح العام".
https://sarabic.ae/20240709/روسيا-التقديم-مستمر-على-جائزة-ليو-تولستوي-الدولية-للسلام--1090618951.html
https://sarabic.ae/20240711/جائزة-ليو-تولستوي-الدولية-للسلام-تمنح-لأول-مرة-في-الـ9-من-سبتمبر-1090708029.html
https://sarabic.ae/20240114/1084981061.html
https://sarabic.ae/20230418/روسيا-تطلق-جائزة-ليو-تولستوي-الدولية-للسلام-1076096679.html
https://sarabic.ae/20230201/البروفيسور-سهيل-فرح-لـ-سبوتنيك-من-قرأ-بوشكين-وتولستوي-لا-يمكن-أن-ينسلخ-عن-الأدب-الروسي-1073001431.html
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ثقافة, منوعات, حصري
ثقافة, منوعات, حصري

تولستوي: لروسيا الحق في الدفاع عن موقفها وقيمها وفكرها

20:03 GMT 07.08.2024
© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصورمعرض "ليو تولستوي - شخصية عامة"
معرض ليو تولستوي - شخصية عامة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
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حصري
سيستضيف مسرح البولشوي، في 9 سبتمبر/أيلول، يوم عيد ميلاد الكاتب ليو تولستوي، حفلًا لتقديم "جائزة ليو تولستوي الدولية للسلام".
وسيكون الفائز شخصًا أو منظمة تشارك بنشاط في أنشطة حفظ السلام، مما يسهم بشكل كبير في إنهاء سباق التسلح، وبناء عالم متعدد الأقطاب، وتعزيز التفاهم المتبادل والتعاون بين الشعوب، ومواجهة خطر الحرب العالمية الثالثة.
عضو لجنة تحكيم الجائزة، مدير متحف الدولة "ليف تولستوي"، حفيد حفيد الكاتب فلاديمير تولستوي، حول جائزة، ليف تولستوي يتحدث لـ"سبوتنيك" عن المبادئ التوجيهية الأخلاقية، والأشخاص الذين يستحقون جائزة السلام.

"سبوتنيك": ما الذي دفعك للانضمام إلى لجنة تحكيم جائزة "ليو تولستوي الدولية للسلام"؟

قال: "هناك وضع مضطرب للغاية في العالم اليوم، وكأن البراكين الخاملة تستيقظ، وربما لا يمكن لأحد أن يشعر بالهدوء والتأكد من أن أحد البراكين المشتعلة لن يستيقظ".
الكاتب ليف تولستوي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
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روسيا: التقديم مستمر على "جائزة ليو تولستوي الدولية للسلام"
9 يوليو, 10:18 GMT
وتابع: "إذا كان العالم اليوم منقسمًا عالميًا وله وجهات نظر قطبية حول قضايا الحرب والسلام، والخير والشر، والأخلاقية وغير الأخلاقية، فمن حق روسيا أن تدافع عن موقفها وقيمها وفكرها حول أي نوع من الصراع، ويقوم الناس بجدارة بأنشطة تهدف إلى السلام العالمي، وكنت أرغب في دعم القيم الإنسانية العالمية".

"سبوتنيك": تم تسمية الجائزة على اسم سلفك الأكبر، ما السبب باعتقادك؟

قال: "تولستوي كان في الحرب، وخدم كضابط في المدفعية، ودافع عن مدينة سيفاستوبول الروسية في شبه جزيرة القرم".
وأضاف: "شارك في الأحداث العسكرية في القوقاز، وحتى في العمليات العسكرية خارج روسيا، على نهر الدانوب في سيليستريا، لقد كان على بعد خطوة واحدة من الموت وكان من الممكن أن يتم القبض عليه أكثر من مرة".
معرض ليو تولستوي - شخصية عامة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
مجتمع
جائزة "ليو تولستوي الدولية للسلام" تمنح لأول مرة في الـ9 من سبتمبر
11 يوليو, 16:00 GMT
وتابع: "رأى الموت، وفاة عدد كبير من الناس، وكان يعرف ما يتحدث عنه ويكتب عنه؛ وكانت هذه تجربته الشخصية، قال تشيخوف: "إذا مات تولستوي، سيذهب كل شيء إلى الجحيم"، يبدو أن تولستوي، بمجرد وجوده وتصريحه العاطفي، يمنع الشر المطلق على نطاق واسع".

"سبوتنيك": احتمال منح الجائزة بعد ليو تولستوي هو أنه كان إنسانا عظيما ومفعما بالإنسانية

قال: "لدى تولستوي فكرة مهمة جدًا مفادها أن الإنسان يولد من أجل السعادة، رغم أنه لا ينجح الجميع في ذلك، لكنه كان على قناعة راسخة بأن الكثير يعتمد على الإرادة الشخصية للشخص ووعيه الذاتي وإحساسه بذاته".
وكتب: "إن من الطبيعة البشرية أن تسعى إلى الزيادة، يمكن أن تكون هذه زيادة في عدد الروبلات، واللوحات، والخيول، والرتب، والعضلات، والمعرفة، ولكن هناك حاجة إلى زيادة فقط: زيادة في الخير".
ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيم
14 يناير, 15:30 GMT
وقال إن الصراعات التي نناقشها مبنية على نفس المفاهيم، ولا تنطبق إلا على دول بأكملها، وليس على شخص واحد، يجب أن يكون هناك خير يتحول إلى الخارج.

"سبوتنيك": كان الخير متأصلًا في ليو تولستوي، هل هو الذي أعطى للعالم مفهوم عدم مقاومة الشر بالعنف

قال: "هناك مبدأ في الفلسفة الصينية، "نعمة عدم الفعل"، وكان تولستوي قريبًا جدًا من هذا، هناك فكرة مماثلة في الفلسفة الهندية، "عدم مقاومة العنف".
وأضاف: "قد استرشد بها المهاتما غاندي الذي اعتبر تولستوي معلمه ودخل في مراسلات شخصية معه، ومن هنا بنى غاندي سياسته الناجحة العظيمة التي تغلبت على التبعية الاستعمارية".
الكاتب ليف تولستوي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
روسيا تطلق جائزة "ليو تولستوي" الدولية للسلام
18 أبريل 2023, 18:27 GMT
وتابع: "ومن المؤسف أن عدم المقاومة له أيضاً جانب سلبي، ففي بعض الأحيان كان الزعماء الهنود الذين اتبعوا هذا المسار يُقتلون، وما زلنا نرى جرائم القتل السياسي أو الاغتيالات اليوم".

"سبوتنيك": من الصعب الآن العيش وفقًا لمبدأ تولستوي هذا، لأننا نرى الوضع المتفجر الذي يتطور في العالم، وكيف تهدد الأزمات المحلية بالتطور إلى أزمة عالمية.

قال: "بالتأكيد، فالصراع في الشرق الأوسط، على سبيل المثال، يؤثر بطريقة أو بأخرى على الدول المجاورة، وخاصة إيران".
عضو الأكاديمية التعليمية الروسية، البروفيسور والمفكر العربي الروسي سهيل فرح - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
البروفيسور سهيل فرح لـ "سبوتنيك": من قرأ بوشكين وتولستوي لا يمكن أن ينسلخ عن الأدب الروسي
1 فبراير 2023, 14:55 GMT
وتابع: "هناك قصة معقدة تدور أحداثها في جميع أنحاء كوريا الشمالية والجنوبية، كما تشكل الصين وتايوان واليابان صراعاً مشتعلاً ومؤلماً، تركيا لديها مصالحها الخاصة، منذ وقت ليس ببعيد، كانت أرمينيا وأذربيجان في المقدمة".

"سبوتنيك": هل تعتقد أن السلام على هذا الكوكب ممكن؟

قال: "باعترافه الشخصي، قضى ليف نيكولايفيتش تولستوي حياته كلها في البحث عن عصا خضراء مكتوب عليها وصفة السعادة للبشرية جمعاء، وإذا وجد شخص ما هذه العصا الخضراء، فستتوقف الحروب والعلاقات العدائية في العالم، وسيكون جميع الناس مثل الإخوة، يحبون بعضهم البعض ويعملون من أجل الصالح العام".
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