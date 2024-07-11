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https://sarabic.ae/20240711/جائزة-ليو-تولستوي-الدولية-للسلام-تمنح-لأول-مرة-في-الـ9-من-سبتمبر-1090708029.html
جائزة "ليو تولستوي الدولية للسلام" تمنح لأول مرة في الـ9 من سبتمبر
جائزة "ليو تولستوي الدولية للسلام" تمنح لأول مرة في الـ9 من سبتمبر
سبوتنيك عربي
سيتم تسليم الجائزة للفائزين في عيد ميلاد "ليو نيكولايفيتش تولستوي"، الموافق 9 سبتمبر/أيلول، في موسكو على المسرح التاريخي الكبير "البولشوي". 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T16:00+0000
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مجتمع
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وسيتم تحديد الفائزين بالجائزة من قبل لجنة تحكيم دولية موثوقة، تضم شخصيات وكتاب اجتماعيين وسياسيين وممثلي الثقافة والعلوم ودوائر الأعمال من روسيا والدول الأجنبية، في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.وجاء ذلك في المائدة المستديرة التي حملت عنوان "النضال من أجل السلام في القرن الحادي والعشرين. أنشطة حفظ السلام النشطة في سياق تحول نظام العلاقات الدولية"، والتي جرت في 11 يوليو/تموز 2024.وقال، ألكسندر دينكين، رئيس المعهد الوطني لبحوث الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية الذي يحمل اسم إي إم بريماكوف (IMEMO RAS)، الأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم: "إنه أمر رمزي أن روسيا كانت أول من اقترح الاحتفال بأنشطة حفظ السلام المدنية".وتابع: "دعونا لا ننسى أنه في الغرب الجماعي هناك العديد من الأشخاص المحترمين الذين يرون خطورة التهديدات التي تمنعنا من إقامة هذا النظام العالمي الجديد، إن دعم أبرز ممثلي الطبقة السياسية في مختلف دول العالم من خلال هذه الجائزة يعد مبادرة جيدة للغاية.وقالت إيرينا أبراموفا، مديرة معهد الدراسات الأفريقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، والعضو المقابل في الأكاديمية الروسية للعلوم، إن "اسم ليو تولستوي ليس عبارة فارغة بالنسبة للأفارقة".تأسست مؤسسة جائزة ليو تولستوي الدولية للسلام، في 22 يونيو/جزيران 2022، من قبل الجمعية التاريخية الروسية ومؤسسة السلام الروسية والجمعية التاريخية العسكرية الروسية. كما تم تشكيل لجنة تحكيم دولية رسمية لاتخاذ قرار بشأن منح جائزة تولستوي للسلام للمنظمات والأفراد لإنجازاتهم البارزة في الأنشطة الرامية إلى مواجهة تهديد الحرب العالمية الثالثة ومنع وقوع كارثة نووية، وأنشطة حفظ السلام النشطة، والنضال الدؤوب في الدفاع عن الإنسان. الحقوق والحريات وغيرها من المزايا.
https://sarabic.ae/20240709/روسيا-التقديم-مستمر-على-جائزة-ليو-تولستوي-الدولية-للسلام--1090618951.html
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روسيا, فن, جوائز, ثقافة
روسيا, فن, جوائز, ثقافة

جائزة "ليو تولستوي الدولية للسلام" تمنح لأول مرة في الـ9 من سبتمبر

16:00 GMT 11.07.2024
© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصورمعرض "ليو تولستوي - شخصية عامة"
معرض ليو تولستوي - شخصية عامة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
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سيتم تسليم الجائزة للفائزين في عيد ميلاد "ليو نيكولايفيتش تولستوي"، الموافق 9 سبتمبر/أيلول، في موسكو على المسرح التاريخي الكبير "البولشوي".
وسيتم تحديد الفائزين بالجائزة من قبل لجنة تحكيم دولية موثوقة، تضم شخصيات وكتاب اجتماعيين وسياسيين وممثلي الثقافة والعلوم ودوائر الأعمال من روسيا والدول الأجنبية، في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وجاء ذلك في المائدة المستديرة التي حملت عنوان "النضال من أجل السلام في القرن الحادي والعشرين. أنشطة حفظ السلام النشطة في سياق تحول نظام العلاقات الدولية"، والتي جرت في 11 يوليو/تموز 2024.

وشارك في المناقشة علماء مشهورون، منهم رئيس "إيميمو راس"، أكاديمي- سكرتير قسم المشاكل العالمية والعلاقات الدولية في الأكاديمية الروسية للعلوم، الأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم، ألكسندر دينكين، المدير العلمي لمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، الأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم، فيتالي ناومكين، مدير معهد أوروبا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، العضو المراسل في الأكاديمية الروسية للعلوم ،أليكسي غروميكو، مدير معهد الدراسات الأفريقية الأكاديمية الروسية للعلوم، العضو المراسل في الأكاديمية الروسية للعلوم، إيرينا أبراموفا، وأدار المناقشة النائب الأول للمدير العام لشركة تاس، البروفيسور ميخائيل جوسمان.

وقال، ألكسندر دينكين، رئيس المعهد الوطني لبحوث الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية الذي يحمل اسم إي إم بريماكوف (IMEMO RAS)، الأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم: "إنه أمر رمزي أن روسيا كانت أول من اقترح الاحتفال بأنشطة حفظ السلام المدنية".
الكاتب ليف تولستوي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
مجتمع
روسيا: التقديم مستمر على "جائزة ليو تولستوي الدولية للسلام"
9 يوليو, 10:18 GMT
وأعرب المدير العلمي لمعهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، الأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم فيتالي ناومكين، قائلا: "جائزة تولستوي ستكون مساهمة مهمة لروسيا في منع الحرب العالمية الثالثة وخطوة جيدة نحو إنشاء نظام أمني عالمي جديد شامل وعالمي في سياق الانتقال إلى نظام عالمي جديد".
وتابع: "دعونا لا ننسى أنه في الغرب الجماعي هناك العديد من الأشخاص المحترمين الذين يرون خطورة التهديدات التي تمنعنا من إقامة هذا النظام العالمي الجديد، إن دعم أبرز ممثلي الطبقة السياسية في مختلف دول العالم من خلال هذه الجائزة يعد مبادرة جيدة للغاية.
وقالت إيرينا أبراموفا، مديرة معهد الدراسات الأفريقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، والعضو المقابل في الأكاديمية الروسية للعلوم، إن "اسم ليو تولستوي ليس عبارة فارغة بالنسبة للأفارقة".

درس ليو تولستوي في جامعة قازان في قسم اللغة العربية التركية، ودرس اللغة العربية، وأشار إلى تهاون الأوروبيين وازدرائهم للسكان الأصليين، وقال إن الأوروبيين يفرضون الحضارة بالنار والسيف.

تأسست مؤسسة جائزة ليو تولستوي الدولية للسلام، في 22 يونيو/جزيران 2022، من قبل الجمعية التاريخية الروسية ومؤسسة السلام الروسية والجمعية التاريخية العسكرية الروسية. كما تم تشكيل لجنة تحكيم دولية رسمية لاتخاذ قرار بشأن منح جائزة تولستوي للسلام للمنظمات والأفراد لإنجازاتهم البارزة في الأنشطة الرامية إلى مواجهة تهديد الحرب العالمية الثالثة ومنع وقوع كارثة نووية، وأنشطة حفظ السلام النشطة، والنضال الدؤوب في الدفاع عن الإنسان. الحقوق والحريات وغيرها من المزايا.
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