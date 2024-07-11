https://sarabic.ae/20240711/جائزة-ليو-تولستوي-الدولية-للسلام-تمنح-لأول-مرة-في-الـ9-من-سبتمبر-1090708029.html

جائزة "ليو تولستوي الدولية للسلام" تمنح لأول مرة في الـ9 من سبتمبر

جائزة "ليو تولستوي الدولية للسلام" تمنح لأول مرة في الـ9 من سبتمبر

سبوتنيك عربي

سيتم تسليم الجائزة للفائزين في عيد ميلاد "ليو نيكولايفيتش تولستوي"، الموافق 9 سبتمبر/أيلول، في موسكو على المسرح التاريخي الكبير "البولشوي". 11.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-11T16:00+0000

2024-07-11T16:00+0000

2024-07-11T16:00+0000

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وسيتم تحديد الفائزين بالجائزة من قبل لجنة تحكيم دولية موثوقة، تضم شخصيات وكتاب اجتماعيين وسياسيين وممثلي الثقافة والعلوم ودوائر الأعمال من روسيا والدول الأجنبية، في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.وجاء ذلك في المائدة المستديرة التي حملت عنوان "النضال من أجل السلام في القرن الحادي والعشرين. أنشطة حفظ السلام النشطة في سياق تحول نظام العلاقات الدولية"، والتي جرت في 11 يوليو/تموز 2024.وقال، ألكسندر دينكين، رئيس المعهد الوطني لبحوث الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية الذي يحمل اسم إي إم بريماكوف (IMEMO RAS)، الأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم: "إنه أمر رمزي أن روسيا كانت أول من اقترح الاحتفال بأنشطة حفظ السلام المدنية".وتابع: "دعونا لا ننسى أنه في الغرب الجماعي هناك العديد من الأشخاص المحترمين الذين يرون خطورة التهديدات التي تمنعنا من إقامة هذا النظام العالمي الجديد، إن دعم أبرز ممثلي الطبقة السياسية في مختلف دول العالم من خلال هذه الجائزة يعد مبادرة جيدة للغاية.وقالت إيرينا أبراموفا، مديرة معهد الدراسات الأفريقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، والعضو المقابل في الأكاديمية الروسية للعلوم، إن "اسم ليو تولستوي ليس عبارة فارغة بالنسبة للأفارقة".تأسست مؤسسة جائزة ليو تولستوي الدولية للسلام، في 22 يونيو/جزيران 2022، من قبل الجمعية التاريخية الروسية ومؤسسة السلام الروسية والجمعية التاريخية العسكرية الروسية. كما تم تشكيل لجنة تحكيم دولية رسمية لاتخاذ قرار بشأن منح جائزة تولستوي للسلام للمنظمات والأفراد لإنجازاتهم البارزة في الأنشطة الرامية إلى مواجهة تهديد الحرب العالمية الثالثة ومنع وقوع كارثة نووية، وأنشطة حفظ السلام النشطة، والنضال الدؤوب في الدفاع عن الإنسان. الحقوق والحريات وغيرها من المزايا.

https://sarabic.ae/20240709/روسيا-التقديم-مستمر-على-جائزة-ليو-تولستوي-الدولية-للسلام--1090618951.html

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