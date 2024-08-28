https://sarabic.ae/20240828/الإعلان-عن-الفائزين-بجائزة-ليو-تولستوي-الدولية-للسلام-في-أوائل-شهر-سبتمبر-المقبل--1092165198.html

الإعلان عن الفائزين بجائزة "ليو تولستوي الدولية للسلام" في أوائل شهر سبتمبر المقبل

الإعلان عن الفائزين بجائزة "ليو تولستوي الدولية للسلام" في أوائل شهر سبتمبر المقبل

سبوتنيك عربي

أعلنت مؤسسة جائزة "ليو تولستوي الدولية للسلام"، أن سيتم الإعلان عن تسليم الجوائز للفائزين، في 9 سبتمبر/أيلول المقبل، في العاصمة الروسية موسكو، على خشبة مسرح... 28.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-28T11:24+0000

2024-08-28T11:24+0000

2024-08-28T11:24+0000

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ليف تولستوي

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وجائزة "ليو تولستوي الدولية السلام" هي مشروع دولي واسع النطاق، ومشروع عام وحصري، ويتم اتخاذ قرار منح الجائزة من قبل لجنة تحكيم دولية تضم شخصيات عامة بارزة أثبتت نفسها في إعلاء أفكار السلام والتعاون بين الشعوب. أعضاء هيئة المحلفين الحالية هم مواطنون من 9 دول، بما في ذلك ثلاث دول ذات عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي.وتُمنح الجائزة للإنجازات البارزة التي تهدف إلى مواجهة خطر الحرب العالمية الثالثة ومنع وقوع كارثة نووية، وللإنجازات المهمة في مجال نزع السلاح وإرساء الديمقراطية وإضفاء الطابع الإنساني على العلاقات الدولية على أساس معايير الأخلاق والقانون المقبولة عمومًا في حل المشاكل العالمية في عصرنا، وأنشطة حفظ السلام النشطة والنضال الدؤوب للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.ويمكن أن يكون الفائزون بالجوائز أفرادًا أو مجموعات مبادرة، أومؤسسات ومنظمات وحركات عامة وطنية ودولية، بالإضافة إلى المراكز العلمية والبحثية والمؤسسات التعليمية. وسيتم منحهم دبلومًا وميدالية ذهبية عليها صورة الأدسي الروسي ليو تولستوي، ومكافأة مالية.وتأسست مؤسسة "جائزة ليو تولستوي الدولية للسلام"، في 22 يونيو/ حزيران 2022، وتم تسمية الجائزة على اسم الأديب الروسي العالمي ليو نيكولايفيتش تولستوي، الذي أصبح رمزا حقيقيا للثقافة الروسية، إذ يتوافق اسمه وحجم إرثه الأدبي والإنساني بشكل كامل مع فكرة وأهداف الجائزة الدولية.ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيمالبروفيسور سهيل فرح لـ "سبوتنيك": من قرأ بوشكين وتولستوي لا يمكن أن ينسلخ عن الأدب الروسي

https://sarabic.ae/20240711/جائزة-ليو-تولستوي-الدولية-للسلام-تمنح-لأول-مرة-في-الـ9-من-سبتمبر-1090708029.html

https://sarabic.ae/20240826/مذيعة-سبوتنيك-بمناسبة-جائزة-ليو-تولستوي-الدولية-للسلام-السلام-كلمة-عظيمة-ضحى-من-أجلها-الكثيرون--1092102063.html

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