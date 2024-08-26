https://sarabic.ae/20240826/مذيعة-سبوتنيك-بمناسبة-جائزة-ليو-تولستوي-الدولية-للسلام-السلام-كلمة-عظيمة-ضحى-من-أجلها-الكثيرون--1092102063.html
مذيعة "سبوتنيك" بمناسبة "جائزة ليو تولستوي الدولية للسلام": السلام كلمة عظيمة ضحى من أجلها الكثيرون
مذيعة "سبوتنيك" بمناسبة "جائزة ليو تولستوي الدولية للسلام": السلام كلمة عظيمة ضحى من أجلها الكثيرون
سبوتنيك عربي
أكدت مقدمة البرامج في إذاعة "سبوتنيك" والباحثة في العلاقات الدولية والسلام المدني، نغم كباس، بمناسبة جائزة ليو تولستوي الدولية للسلام"، أن السعي لتحقيق السلام... 26.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-26T10:58+0000
2024-08-26T10:58+0000
2024-08-26T11:04+0000
روسيا
منوعات
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وقالت كباس: "السلام كلمة عظيمة ضحى من أجلها الكثير من الناس والأنبياء" وتابعت "نحن جميعا بحاجة إلى السلام الداخلي ونحن نواجه تحديات الحياة".سيتم تسليم الجائزة للفائزين في عيد ميلاد "ليو نيكولايفيتش تولستوي"، الموافق 9 سبتمبر/أيلول، في موسكو على المسرح التاريخي "البولشوي".يمكن أن يكون الفائزون بالجوائز أفرادًا أو مجموعات مبادرة، أومؤسسات ومنظمات وحركات عامة وطنية ودولية، بالإضافة إلى المراكز العلمية والبحثية والمؤسسات التعليمية. وسيتم منحهم دبلومًا وميدالية ذهبية عليها صورة ليو تولستوي، ومكافأة نقدية.وسيتم تحديد الفائزين بالجائزة من قبل لجنة تحكيم دولية موثوقة، تضم شخصيات وكتاب اجتماعيين وسياسيين وممثلي الثقافة والعلوم ودوائر الأعمال من روسيا والدول الأجنبية، في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
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روسيا, منوعات
مذيعة "سبوتنيك" بمناسبة "جائزة ليو تولستوي الدولية للسلام": السلام كلمة عظيمة ضحى من أجلها الكثيرون
10:58 GMT 26.08.2024 (تم التحديث: 11:04 GMT 26.08.2024)
أكدت مقدمة البرامج في إذاعة "سبوتنيك" والباحثة في العلاقات الدولية والسلام المدني، نغم كباس، بمناسبة جائزة ليو تولستوي الدولية للسلام"، أن السعي لتحقيق السلام كان ولا يزال أهم مهمة للإنسانية، ومثل الكاتب الكبير تولستوي، الذي رفض العنف، يجب علينا أن نواصل عمله.
وقالت كباس: "السلام كلمة عظيمة ضحى من أجلها الكثير من الناس والأنبياء" وتابعت "نحن جميعا بحاجة إلى السلام الداخلي ونحن نواجه تحديات الحياة".
وأضافت كباس موضحة أنه يمكن لكل واحد منا أن يعمل على نفسه لخلق مجتمع أكثر انسجاما.
سيتم تسليم الجائزة للفائزين في عيد ميلاد "ليو نيكولايفيتش تولستوي"، الموافق 9 سبتمبر/أيلول، في موسكو على المسرح التاريخي "البولشوي".
وتُمنح الجائزة الدولية، التي تحمل اسم الكاتب الإنساني الروسي العظيم، للإنجازات البارزة في الأنشطة الرامية إلى مواجهة تهديدات الحرب العالمية الثالثة، ومنع وقوع كارثة نووية، ولإنجازات كبيرة في مجال نزع السلاح، وإرساء الديمقراطية، وإضفاء الطابع الإنساني على المجتمع الدولي. بالإضافة إلى العلاقات على أساس معايير الأخلاق والقانون المقبولة عمومًا، وكذلك في أنشطة حفظ السلام، والنضال الدؤوب في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.
يمكن أن يكون الفائزون بالجوائز أفرادًا أو مجموعات مبادرة، أومؤسسات ومنظمات وحركات عامة وطنية ودولية، بالإضافة إلى المراكز العلمية والبحثية والمؤسسات التعليمية. وسيتم منحهم دبلومًا وميدالية ذهبية عليها صورة ليو تولستوي، ومكافأة نقدية.
ويمكن تقديم مقترحات المرشحين للجائزة من قبل المنظمات البرلمانية والدولية الأخرى، والبرلمانات والهيئات الحكومية، وغيرها من الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة، والمراكز العلمية والبحثية والمعاهد والمؤسسات التعليمية، وجمعيات العلماء والثقافة والفن، وأعضاء لجنة تحكيم الجائزة.
وسيتم تحديد الفائزين بالجائزة من قبل لجنة تحكيم دولية موثوقة، تضم شخصيات وكتاب اجتماعيين وسياسيين وممثلي الثقافة والعلوم ودوائر الأعمال من روسيا
والدول الأجنبية، في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.