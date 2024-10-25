https://sarabic.ae/20241025/لا-توجد-معجزات-علماء-روس-هناك-قانونان-للتغذية-وثقافة-الاستهلاك--1094168893.html

"لا توجد معجزات"... علماء روس: هناك قانونان للتغذية وثقافة الاستهلاك

"لا توجد معجزات"... علماء روس: هناك قانونان للتغذية وثقافة الاستهلاك

سبوتنيك عربي

إذا كنت تأكل كعكة، قم بالمشي لمدة ساعتين لتحقيق التوازن بين عدد السعرات الحرارية التي تم تلقيها وإنفاقه، وإذا لم تتمكن من إنشاء نظام غذائي بحيث تحصل على جميع... 25.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-25T15:41+0000

2024-10-25T15:41+0000

2024-10-25T15:54+0000

مجتمع

الصحة

علماء روس

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وبحسب كبير خبراء التغذية المستقلين في وزارة الصحة الروسية، فيكتور ألكساندروفيتش توتيليان، "لا توجد معجزات"، بل يوجد قانونان قانونان للتغذية يجب مراعاتهما.وأكد الباحث الروسي في لقاء مع مجلة "ناوتشنايا روسيا" أنه من غير الممكن البقاء بصحة جيدة دون التغذية السليمة، لأننا لا نتلقى الطاقة اللازمة للحركة وأي نشاط ووجود إلا من الطعام، وأي قيود غذائية تؤدي إلى فقدان الصحة.وقال: "نحن تحت سلطة قوانين لا يستطيع غني ولا فقير ولا مريض ولا أطفال ولا كبار السن أن يخالفوها دون عواقب، القانون الأول هو التوازن بين الطاقة التي تدخل الجسم مع الغذاء ونفقات الطاقة لدينا".وتابع: "لكن القانون الثاني أكثر تعقيدا، وهو توافق التركيب الكيميائي للنظام الغذائي مع احتياجاتنا الفسيولوجية. عليك أن تعرف الاحتياجات الشخصية للجسم، ما هي المواد المطلوبة وبأي كمية وبأي نسبة".يوجد 12 فيتامينا، إذا فقدنا واحد فقدنا صحتنا، ونقص طويل الأمد لأي فيتامين يؤدي إلى الموت. كم خسرت البشرية من عدم معرفة أن الجسم يحتاج إلى فيتامين سي؟ مات عشرات الآلاف من الأشخاص بسبب لذلك، نحتاج إلى جميع الفيتامينات الـ 12، كل منها يؤدي وظيفة محددة.بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى عدة عشرات من المواد المعدنية، إذا كان التوازن مضطربًا ولم تحصل على ما يكفي من شيء ما، فستبدأ العواقب الوخيمة على الفور.وتابع: "من الصعب جدًا إنشاء نظام غذائي من المنتجات التقليدية يتوافق تمامًا مع صياغة هذين القانونين. لذلك، نحن نعمل على إزالة الدهون الزائدة والسكر من الأطعمة، كل ما هو ضار بالصحة ويؤدي إلى زيادة تناول السعرات الحرارية، وإضافة الفيتامينات والمعادن والعناصر الدقيقة والمركبات النشطة بيولوجيًا.وتابع: "يمكنك أن تكون غنيًا ومريضًا أو فقيرًا إلى حد ما ولكنك تتمتع بصحة جيدة، على سبيل المثال، من خلال تناول تفاحة أو ملفوف، وهي منتجات متوفرة بسهولة في روسيا، يمكنك الحصول على الكمية المطلوبة من الألياف الغذائية وفيتامين C وبعض المعادن. وبالمثل، يمكن الاستمتاع بها مع الأناناس أو الفواكه الغريبة لتدليل نفسك واكتشاف طعم جديد".وأضاف: "لكن الوجبات المنتظمة يجب أن تكون مألوفة ومناسبة للمنطقة التي يعيش فيها الشخص، هذا هو النهج الصحيح، ومعظمها منتجات رخيصة وبأسعار معقولة".وختم بالقول: "مع تقدمي في السن، أرغب في الاستلقاء على الأريكة وتشغيل التلفزيون، أنت بحاجة لمحاربة هذا، والتحرك أكثر وعدم الإفراط في تناول الطعام، لا توجد معجزات، هناك قانونان للتغذية يجب مراعاتهم، وإذا لم تتمكن من الحصول على جميع المواد اللازمة من الطعام، فيجب عليك استخدام المكملات الغذائية ومجمعات الفيتامينات المعدنية".

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الصحة, علماء روس