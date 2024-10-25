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https://sarabic.ae/20241025/لا-توجد-معجزات-علماء-روس-هناك-قانونان-للتغذية-وثقافة-الاستهلاك--1094168893.html
"لا توجد معجزات"... علماء روس: هناك قانونان للتغذية وثقافة الاستهلاك
"لا توجد معجزات"... علماء روس: هناك قانونان للتغذية وثقافة الاستهلاك
سبوتنيك عربي
إذا كنت تأكل كعكة، قم بالمشي لمدة ساعتين لتحقيق التوازن بين عدد السعرات الحرارية التي تم تلقيها وإنفاقه، وإذا لم تتمكن من إنشاء نظام غذائي بحيث تحصل على جميع... 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T15:41+0000
2024-10-25T15:54+0000
مجتمع
الصحة
علماء روس
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وبحسب كبير خبراء التغذية المستقلين في وزارة الصحة الروسية، فيكتور ألكساندروفيتش توتيليان، "لا توجد معجزات"، بل يوجد قانونان قانونان للتغذية يجب مراعاتهما.وأكد الباحث الروسي في لقاء مع مجلة "ناوتشنايا روسيا" أنه من غير الممكن البقاء بصحة جيدة دون التغذية السليمة، لأننا لا نتلقى الطاقة اللازمة للحركة وأي نشاط ووجود إلا من الطعام، وأي قيود غذائية تؤدي إلى فقدان الصحة.وقال: "نحن تحت سلطة قوانين لا يستطيع غني ولا فقير ولا مريض ولا أطفال ولا كبار السن أن يخالفوها دون عواقب، القانون الأول هو التوازن بين الطاقة التي تدخل الجسم مع الغذاء ونفقات الطاقة لدينا".وتابع: "لكن القانون الثاني أكثر تعقيدا، وهو توافق التركيب الكيميائي للنظام الغذائي مع احتياجاتنا الفسيولوجية. عليك أن تعرف الاحتياجات الشخصية للجسم، ما هي المواد المطلوبة وبأي كمية وبأي نسبة".يوجد 12 فيتامينا، إذا فقدنا واحد فقدنا صحتنا، ونقص طويل الأمد لأي فيتامين يؤدي إلى الموت. كم خسرت البشرية من عدم معرفة أن الجسم يحتاج إلى فيتامين سي؟ مات عشرات الآلاف من الأشخاص بسبب لذلك، نحتاج إلى جميع الفيتامينات الـ 12، كل منها يؤدي وظيفة محددة.بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى عدة عشرات من المواد المعدنية، إذا كان التوازن مضطربًا ولم تحصل على ما يكفي من شيء ما، فستبدأ العواقب الوخيمة على الفور.وتابع: "من الصعب جدًا إنشاء نظام غذائي من المنتجات التقليدية يتوافق تمامًا مع صياغة هذين القانونين. لذلك، نحن نعمل على إزالة الدهون الزائدة والسكر من الأطعمة، كل ما هو ضار بالصحة ويؤدي إلى زيادة تناول السعرات الحرارية، وإضافة الفيتامينات والمعادن والعناصر الدقيقة والمركبات النشطة بيولوجيًا.وتابع: "يمكنك أن تكون غنيًا ومريضًا أو فقيرًا إلى حد ما ولكنك تتمتع بصحة جيدة، على سبيل المثال، من خلال تناول تفاحة أو ملفوف، وهي منتجات متوفرة بسهولة في روسيا، يمكنك الحصول على الكمية المطلوبة من الألياف الغذائية وفيتامين C وبعض المعادن. وبالمثل، يمكن الاستمتاع بها مع الأناناس أو الفواكه الغريبة لتدليل نفسك واكتشاف طعم جديد".وأضاف: "لكن الوجبات المنتظمة يجب أن تكون مألوفة ومناسبة للمنطقة التي يعيش فيها الشخص، هذا هو النهج الصحيح، ومعظمها منتجات رخيصة وبأسعار معقولة".وختم بالقول: "مع تقدمي في السن، أرغب في الاستلقاء على الأريكة وتشغيل التلفزيون، أنت بحاجة لمحاربة هذا، والتحرك أكثر وعدم الإفراط في تناول الطعام، لا توجد معجزات، هناك قانونان للتغذية يجب مراعاتهم، وإذا لم تتمكن من الحصول على جميع المواد اللازمة من الطعام، فيجب عليك استخدام المكملات الغذائية ومجمعات الفيتامينات المعدنية".
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الصحة, علماء روس
الصحة, علماء روس

"لا توجد معجزات"... علماء روس: هناك قانونان للتغذية وثقافة الاستهلاك

15:41 GMT 25.10.2024 (تم التحديث: 15:54 GMT 25.10.2024)
© Photo / Scientific Russia/ Olga Merzlyakovaلقاء مع كبير خبراء التغذية المستقلين في وزارة الصحة الروسية، فيكتور ألكساندروفيتش توتيليان
لقاء مع كبير خبراء التغذية المستقلين في وزارة الصحة الروسية، فيكتور ألكساندروفيتش توتيليان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
© Photo / Scientific Russia/ Olga Merzlyakova
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إذا كنت تأكل كعكة، قم بالمشي لمدة ساعتين لتحقيق التوازن بين عدد السعرات الحرارية التي تم تلقيها وإنفاقه، وإذا لم تتمكن من إنشاء نظام غذائي بحيث تحصل على جميع المواد التي يحتاجها جسمك، تناول مكملات غذائية.
وبحسب كبير خبراء التغذية المستقلين في وزارة الصحة الروسية، فيكتور ألكساندروفيتش توتيليان، "لا توجد معجزات"، بل يوجد قانونان قانونان للتغذية يجب مراعاتهما.
وأكد الباحث الروسي في لقاء مع مجلة "ناوتشنايا روسيا" أنه من غير الممكن البقاء بصحة جيدة دون التغذية السليمة، لأننا لا نتلقى الطاقة اللازمة للحركة وأي نشاط ووجود إلا من الطعام، وأي قيود غذائية تؤدي إلى فقدان الصحة.
وقال: "نحن تحت سلطة قوانين لا يستطيع غني ولا فقير ولا مريض ولا أطفال ولا كبار السن أن يخالفوها دون عواقب، القانون الأول هو التوازن بين الطاقة التي تدخل الجسم مع الغذاء ونفقات الطاقة لدينا".
© Photo / Scientific Russia/ Olga Merzlyakovaلقاء مع كبير خبراء التغذية المستقلين في وزارة الصحة الروسية، فيكتور ألكساندروفيتش توتيليان
لقاء مع كبير خبراء التغذية المستقلين في وزارة الصحة الروسية، فيكتور ألكساندروفيتش توتيليان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
لقاء مع كبير خبراء التغذية المستقلين في وزارة الصحة الروسية، فيكتور ألكساندروفيتش توتيليان
© Photo / Scientific Russia/ Olga Merzlyakova

وأضاف: "أي تحول في هذا التوازن يؤدي إما إلى الإرهاق والموت، أو إلى السمنة والنمو أو إلى العديد من الأمراض، وفي المقام الأول القلب والأوعية الدموية، ونتيجة لذلك، أيضا الموت. إذا أراد الإنسان أن يعيش طويلاً، فعليه أن يلتزم بالنظام الغذائي".

وتابع: "لكن القانون الثاني أكثر تعقيدا، وهو توافق التركيب الكيميائي للنظام الغذائي مع احتياجاتنا الفسيولوجية. عليك أن تعرف الاحتياجات الشخصية للجسم، ما هي المواد المطلوبة وبأي كمية وبأي نسبة".
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يوجد 12 فيتامينا، إذا فقدنا واحد فقدنا صحتنا، ونقص طويل الأمد لأي فيتامين يؤدي إلى الموت. كم خسرت البشرية من عدم معرفة أن الجسم يحتاج إلى فيتامين سي؟ مات عشرات الآلاف من الأشخاص بسبب لذلك، نحتاج إلى جميع الفيتامينات الـ 12، كل منها يؤدي وظيفة محددة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى عدة عشرات من المواد المعدنية، إذا كان التوازن مضطربًا ولم تحصل على ما يكفي من شيء ما، فستبدأ العواقب الوخيمة على الفور.
وتابع: "من الصعب جدًا إنشاء نظام غذائي من المنتجات التقليدية يتوافق تمامًا مع صياغة هذين القانونين. لذلك، نحن نعمل على إزالة الدهون الزائدة والسكر من الأطعمة، كل ما هو ضار بالصحة ويؤدي إلى زيادة تناول السعرات الحرارية، وإضافة الفيتامينات والمعادن والعناصر الدقيقة والمركبات النشطة بيولوجيًا.

وأضاف: هناك الكثير من التوصيات غير المثبتة علمياً، مثلاً الصيام أو الوجبات المنفصلة. لماذا هذا ضروري؟ على مستوى الجهاز الهضمي، نحن متكيفون على هضم مجموعة متنوعة من الأطعمة، فلماذا نفصلها، غالبًا ما يأتي إلينا الناس ويطلبون النصيحة، "ما هو النظام الغذائي الذي يجب اختياره؟" أجيب أن شخصا واحدا فقط من بين 10 آلاف سيتبع نظامًا غذائيًا بدقة ودقة، وسيبدأ الباقي فقط في التفكير في التحكم في الوزن، وفي هذه المرحلة من المهم دعم الشخص دعه يحاول شيئًا ما على الأقل، وإذا تحرك سهم المقياس في الاتجاه الصحيح، فسيكون ذلك مفيدًا جدًا، وبعد ذلك سوف ننصح ونساعد. هذا عمل معقد ومستمر ومنهجي مع الناس، ويجب أن نسير جنبًا إلى جنب حتى تلهم هذه المعرفة الثقة".

وتابع: "يمكنك أن تكون غنيًا ومريضًا أو فقيرًا إلى حد ما ولكنك تتمتع بصحة جيدة، على سبيل المثال، من خلال تناول تفاحة أو ملفوف، وهي منتجات متوفرة بسهولة في روسيا، يمكنك الحصول على الكمية المطلوبة من الألياف الغذائية وفيتامين C وبعض المعادن. وبالمثل، يمكن الاستمتاع بها مع الأناناس أو الفواكه الغريبة لتدليل نفسك واكتشاف طعم جديد".
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وأضاف: "لكن الوجبات المنتظمة يجب أن تكون مألوفة ومناسبة للمنطقة التي يعيش فيها الشخص، هذا هو النهج الصحيح، ومعظمها منتجات رخيصة وبأسعار معقولة".

وأضاف: "نحن مبرمجون لتلقي المواد اللازمة بالكميات المناسبة، ثم تتم جميع العمليات بشكل طبيعي، حيث يتم وضعها وراثيا، ويؤدي النقص إلى خلل في توازن، بفقدان الصحة وقصر الحياة، لسوء الحظ، يقوم العديد من الأشخاص بتقصير عمرهم بشكل فعال من تلقاء أنفسهم، مما ينتهك جميع المبادئ. كل هذا يتوقف على الشخص نفسه وثقافته ومعرفته وقوة إرادته".

وختم بالقول: "مع تقدمي في السن، أرغب في الاستلقاء على الأريكة وتشغيل التلفزيون، أنت بحاجة لمحاربة هذا، والتحرك أكثر وعدم الإفراط في تناول الطعام، لا توجد معجزات، هناك قانونان للتغذية يجب مراعاتهم، وإذا لم تتمكن من الحصول على جميع المواد اللازمة من الطعام، فيجب عليك استخدام المكملات الغذائية ومجمعات الفيتامينات المعدنية".
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