https://sarabic.ae/20241025/باحث-روسي-يكشف-عن-ثروات-هائلة-تختبىء-تحت-القطب-الشمالي--1094163360.html

باحث روسي يكشف عن ثروات هائلة تختبىء تحت القطب الشمالي

باحث روسي يكشف عن ثروات هائلة تختبىء تحت القطب الشمالي

سبوتنيك عربي

صرح عضو الأكاديمية الروسية للعلوم فاسيلي إيغوريفيتش بوغويافلينسكي، أن القطب الشمالي عبارة عن صحراء جليدية ضخمة تختزن في أعماقها احتياطيات هائلة من... 25.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-25T14:00+0000

2024-10-25T14:00+0000

2024-10-25T14:00+0000

مجتمع

روسيا

علوم

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وأجاب بوغويافلينسكي في مقابلة مع مجلة "ناوتشنايا روسيا"، على سؤال حول سبب اهتمامه بالقطب الشمالي منذ سنوات، أنه "منذ 45 عامًا، كانت حياتي كلها مرتبطة بالبحر والقطب الشمالي. لقد اضطررنا إلى الخروج إلى البحر على متن السفن عدة مرات، وفي السنوات الأخيرة كنا نعمل بنشاط كبير على الأرض في القطب الشمالي. لدينا أبحاث أساسية، ولكن معظمها تقريبًا متشابك بشكل وثيق مع مصالح صناعة النفط والغاز لدينا. هدفنا الرئيسي هو زيادة الكفاءة والسلامة البيئية لصناعة النفط والغاز، وخاصة في القطب الشمالي، لأنه من الصعب جدًا العمل هناك. باختصار، مهمتنا الرئيسية هي منع وقوع كارثة في القطب الشمالي".ما الكوارث التي يمكن أن تحدث في القطب الشمالي؟لسوء الحظ، في القطب الشمالي، يمكن أن تكون الكوارث مختلفة جدًا وخطيرة جدًا. على سبيل المثال، الكارثة التي وقعت على جرف جنوب ألاسكا عام 1989، عندما انسكب حوالي 40 ألف طن من النفط نتيجة حادث من ناقلة إكسون فالديز، ولم يتلوث البحر فحسب، بل الساحل أيضًا. لقد حاولوا تنظيفها، قاموا بتنظيفها إلى حد ما، لكنهم ما زالوا يجدون مساحات كبيرة جدًا ملوثة بالنفط. حدث أكبر تسرب في خليج المكسيك في عام 2010. وكان الجاني شركة بريتيش بتروليوم البريطانية. انسكب حوالي 700 ألف طن من النفط هناك، واستقر جزء كبير منه في القاع، وجرف بعضها إلى الساحل، ولحقت أضرار جسيمة بصناعة صيد الأسماك ومنطقة المنتجعات. كان المجتمع العلمي قلقًا للغاية من أن الأمر سيستغرق سنوات عديدة لإزالة جميع العواقب. لكن الدور الإيجابي لعبته حقيقة وجود خطوط عرض جنوبية ذات مناخ حار، وهذا يساعد على تحلل النفط. بالإضافة إلى ذلك، اتضح أن البكتيريا نشطة للغاية وتأكل هذا الزيت بسعادة. ولكن في نفس الوقت تم جمع الزيت المسكوب وحرقه على الماء. وفي المجمل، لم تتجاوز هذه النسبة 24-25%. وهذا يعني أنه حتى في مثل هذه الظروف المريحة، من الممكن جمع القليل جدًا. إذا تم نقل هذه الكارثة بأكملها إلى القطب الشمالي، فإن العمل على القضاء على مثل هذا التسرب سيكون بمثابة إجراء شكلي. أعتقد أنه لم يكن من الممكن جمع أكثر من 5% من التسرب.ماذا سيحدث إذا ذهب النفط تحت الجليد؟بعد ذلك سوف ينجرف مع الجليد، وفي غضون عام أو عامين سينتهي به الأمر قبالة الساحل الكندي أو بالقرب من غرينلاند". من الواضح كيف سينتهي كل هذا. ولذلك، لا يمكننا أن نسمح بحدوث مثل هذه الكارثة في القطب الشمالي. كما أن الانسكابات العرضية غير مقبولة، على الرغم من حدوثها بشكل دوري، في أوائل التسعينيات، على الأرض، في الشمال الأوروبي لروسيا في منطقة أوسينسك، كان هناك عدد من الانسكابات. لا أحد يعرف حقا، ولكن، وفقا لفهمنا، تم انسكاب ما لا يقل عن 200 ألف طن في عام 1994 وحده من خط الأنابيب المتسرب لفترة طويلة، وأدى ذلك إلى إفلاس شركة "كومينفت". تم التقاطهم من قبل شركة "Lukoil"، وتحملوا التزامات التنظيف، وقاموا بالعمل الشاق في الظروف شبه القطبية.ألم يكن أصل الحفرة الموجودة في القطب الشمالي لغزًا بالنسبة لك؟عندما رأيت الصورة، طرحت هذه الفرضية على الفور. يوجد في علمنا مثل هذا المفهوم: "الجيولوجيا لا تعرف الحدود". بالنسبة لنا، الخط الساحلي مشروط للغاية، لأن المحيط العالمي يرتفع، ينخفض، يتعدى، تراجع... ما كان بحرًا بالأمس تحول إلى أرض اليوم. وكانت موسكو الحالية أيضًا بحرًا في وقت ما. وتراكمت الصخور بشكل رئيسي من خلال عملية الترسيب البحري. إذا كانت مثل هذه الانبعاثات تحدث على نطاق واسع في قاع المحيط العالمي، فلماذا لا تحدث أيضًا على الأرض؟ ولكن هناك نمطًا مثيرًا للاهتمام هنا: فهي غير متساوية. في مكان ما يكون كثيفًا، وفي مكان ما يكون فارغًا. لمثل هذا الحدث، يجب استيفاء شرط واحد على الأقل: وجود الغاز. إذا لم يكن هناك غاز، فلن تتشكل حفرة.ما مدى خطورة تشكل مثل هذه الحفر؟إنه أمر خطير. هناك نوع معين من إطلاق الغاز هو البراكين الطينية. يبدأ الانفجار بإطلاق الغاز ويحدث بسبب ضغطه. إنه الغاز الذي يدفع تدفق الأوساخ والماء، هذا الخليط، وهو مكربن أيضا. كقاعدة عامة، تبدأ الانفجارات الكبيرة بالاحتراق التلقائي وانفجار الغاز. تجربة مرعبة، خاصة إذا كنت في مكان قريب. وبحسب العديد من المصادر، فإن ارتفاع اللهب المحترق يصل إلى مئات الأمتار، 500 م هو ارتفاع برج تلفزيون "أوستانكينو".ما هو نوع انبعاثات الغازات التي يمكن أن نحصل عليها؟تم تنفيذ النمذجة الرياضية . لقد استقطبنا إيغور ألكساندروفيتش قراغاش، وهو متخصص قوي جدًا في هذا المجال، ويعمل في معهد فيزياء الأرض الذي يحمل اسمه، واتضح أنه في الحفرة الأولى أثناء القذف كان الضغط 12 ضغطًا جويًا على الأقل. إذا قمت بإعادة حساب حجم هذا المكون مع الأخذ بعين الاعتبار الضغط، فإنه يتبين أنه ضعف حجم إزاحة حاملة الغاز. حتى حاملة الغاز يمكن أن تموت حتمًا. هناك حالات غرقت فيها السفن بكامل طاقمها بسبب انبعاثات الغاز.ما هو حجم هذه الحفرة في الواقع؟كان العمق هنا في الأصل 40 مترًا، وهذه هي الحفرة رقم 17، لكن هذه هي الحفرة الأولى التي صنعناها رقميًا. عندما بدأنا لأول مرة في عام 2014، لم تكن لدينا التكنولوجيا أو الطائرات من دون طيار، لكننا الآن مجهزون بشكل أفضل بكثير، ونحن نعرف الآن بالضبط كيف حدث ذلك: بسبب التدفق الحراري أو تدفق السوائل للمحاليل المالحة، يتشكل تجويف في كتلة الجليد تحت الأرض ويمتلئ بالغاز، يزداد ضغط الغاز تدريجياً، ونتيجة لذلك، يستمر التجويف في النمو، ويبدأ ارتفاع سطح الأرض تحت تأثير ديناميكي الغاز. وعند نقطة انكسار الكتلة، ينفجر الجزء العلوي من التجويف وتتشكل حفرة. تتطاير الكتلة من الجزء العلوي في اتجاهات مختلفة، وانتشار 300 متر ليس الحد الأقصى. وفي إحدى الحالات، وفقًا لشهادة السكان الأصليين، عثروا على عينات مهملة على مسافة تصل إلى كيلومتر واحد تقريبًا. وتتراوح الأحجام الكبيرة في مكان قريب من مائتي إلى مائتي متر مكعب.ويتابع عضو الأكاديمية الروسية للعلوم فاسيلي بوغويافلينسكي: "في حياتي العلمية، أتيحت لي الفرصة لتحقيق العديد من النتائج للتنفيذ العملي في العديد من شركات النفط والغاز الكبرى، وكذلك في شركات الخدمات التي تقوم بالتنقيب الجيوفيزيائي عن النفط والغاز. خلال الحقبة السوفيتية، كان من الأسهل القيام بذلك: ثم كان هناك اكتفاء ذاتي داخلي شبه كامل في التكنولوجيا والوسائل التقنية والخوارزمية البرمجية بسبب القيود المعمول بها في الغرب فيما يتعلق ببلدنا".ويختم بالقول: "بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تم توجيه ضربة خطيرة للعلوم الأساسية والتطبيقية المحلية، مما أدى إلى هيمنة كل شيء مستورد، مما أدى إلى تقويض كل من العلم والإنتاج في روسيا في جميع القطاعات تقريبًا. ولكن بدءًا من عام 2014، أصبحت نتائج عملنا مطلوبة بشكل متزايد. وهذا أمر ممتع للغاية ويعطي تفاؤلاً كبيراً".

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