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https://sarabic.ae/20241025/وقفة-الفلامينغو-تعطيك-إخطارا-عن-عمرك-الحقيقي-1094161268.html
وقفة "الفلامينغو" تعطيك إخطارا عن عمرك الحقيقي
وقفة "الفلامينغو" تعطيك إخطارا عن عمرك الحقيقي
سبوتنيك عربي
يعد الوقت الذي يمكن فيه للشخص الوقوف على قدم واحدة قياسًا دالاً على مدى التقدم في السن أكثر من التغيرات في القوة والمشية، وفقا لدراسة حديثة. 25.10.2024, سبوتنيك عربي
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يساعد التوازن الجيد، وقوة العضلات، وكفاءة المشية، في استقلال الأشخاص وعافيتهم أثناء تقدمهم في السن، فإن الوضعية التي عادة ما يتخذها طائر الفلامنغو وغيره من أنواع الطيور، والمدة التي يمكنك بها تحقيق التوازن على ساق واحدة يمكن أن يكون اختبارًا جيدًا لصحتك، وفقًا لدراسة جديدة.في هذه الدراسة، خضع 40 شخصًا يتمتعون بصحة جيدة ومستقلين وتزيد أعمارهم عن 50 عامًا لاختبارات مشي وتوازن وقوة القبضة وقوة الركبتين. كانت أعمار نصف المشاركين أقل من 65 عامًا، بينما كانت أعمار النصف الآخر 65 عامًا فأكثر.وبحسب مجلة "PLOS One" فأظهر الوقوف على ساق واحدة - خاصةً الساق غير المهيمنة - أعلى معدل للانتكاس مع التقدم في السن.قال المؤلف الرئيسي الدكتور كينتون كوفمان، وهو باحث علمي وأستاذ أبحاث الجهاز العضلي الهيكلي: "الوقوف على ساق واحدة هو مقياس جيد لنظامك الصحي العام لأن التوازن يعكس كيفية عمل أنظمة الجسم معًا".وأضاف أن "التوازن الجيد يوفر القدرة على القيام بالأنشطة اليومية دون خوف من السقوط، وهذا يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة والشيخوخة الصحية".يقول الدكتور كوفمان يمكن للأشخاص اتخاذ خطوات للتدريب على التوازن. على سبيل المثال، بالوقوف على ساق واحدة، يمكنك تدريب نفسك على تنسيق الاستجابات العضلية والدهليزية للحفاظ على التوازن الصحيح. إذا تمكنت من الوقوف على ساق واحدة لمدة 30 ثانية، فذلك يعني أنك بحالة جيدة.وبينما لم تتناول الدراسة سوى البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، فإن اختبار الساق الواحدة "ينطبق أيضًا على الأشخاص الأصغر سنًا، حيث تعلم أنك تريد حماية ما لديك"، كما قال كوفمان، وأضاف: "إذا واصلت تدريب نظام التوازن لديك وأنت شاب، فيجب أن تحافظ عليه مع تقدمك في السن".دراسة تكشف عن أهمية زيادة شدة التمارين الرياضيةدراسة واعدة تتوصل إلى مركب كيميائي قد يساعد في علاج ألزهايمرروسيا تطور طريقة واعدة لإنتاج الأدوية المحلية
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الصحة, منوعات
الصحة, منوعات

وقفة "الفلامينغو" تعطيك إخطارا عن عمرك الحقيقي

13:00 GMT 25.10.2024 (تم التحديث: 13:06 GMT 25.10.2024)
© Sputnik . unsplash/Karolina Kolaczطائر الفلامينغو
طائر الفلامينغو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
© Sputnik . unsplash/Karolina Kolacz
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يعد الوقت الذي يمكن فيه للشخص الوقوف على قدم واحدة قياسًا دالاً على مدى التقدم في السن أكثر من التغيرات في القوة والمشية، وفقا لدراسة حديثة.
يساعد التوازن الجيد، وقوة العضلات، وكفاءة المشية، في استقلال الأشخاص وعافيتهم أثناء تقدمهم في السن، فإن الوضعية التي عادة ما يتخذها طائر الفلامنغو وغيره من أنواع الطيور، والمدة التي يمكنك بها تحقيق التوازن على ساق واحدة يمكن أن يكون اختبارًا جيدًا لصحتك، وفقًا لدراسة جديدة.

من خلال اختبار المدة التي يمكن للأشخاص أن يظلوا في وضعية الوقوف على ساق واحدة، وجد الباحثون أن مقدار الوقت الذي يمكن للشخص أن يقف فيه على ساق انخفض بشكل كبير مع تقدم العمر وكان الانحدار أكبر من المشي وقوة العضلات.

في هذه الدراسة، خضع 40 شخصًا يتمتعون بصحة جيدة ومستقلين وتزيد أعمارهم عن 50 عامًا لاختبارات مشي وتوازن وقوة القبضة وقوة الركبتين. كانت أعمار نصف المشاركين أقل من 65 عامًا، بينما كانت أعمار النصف الآخر 65 عامًا فأكثر.
في اختبارات التوازن، وقف المشاركون على لوحات قوة في أوضاع مختلفة، مثل: الوقوف على القدمين مع فتح العينين، والوقوف على القدمين مع غلق العينين، والوقوف على الساق غير المهيمنة مع فتح العينين، والوقوف على الساق المهيمنة مع فتح العينين. وفي اختبارات الوقوف على ساق واحدة، سُمح للمشاركين الإمساك بالساق التي لم يكونوا واقفين عليها متى أرادوا. استغرق كل اختبار 30 ثانية.
وبحسب مجلة "PLOS One" فأظهر الوقوف على ساق واحدة - خاصةً الساق غير المهيمنة - أعلى معدل للانتكاس مع التقدم في السن.
صورة لأمرأة حامل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
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أمس, 13:21 GMT
قال المؤلف الرئيسي الدكتور كينتون كوفمان، وهو باحث علمي وأستاذ أبحاث الجهاز العضلي الهيكلي: "الوقوف على ساق واحدة هو مقياس جيد لنظامك الصحي العام لأن التوازن يعكس كيفية عمل أنظمة الجسم معًا".
وأضاف أن "التوازن الجيد يوفر القدرة على القيام بالأنشطة اليومية دون خوف من السقوط، وهذا يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة والشيخوخة الصحية".

وجدت الدراسة التي أجريت على 40 مشاركًا - جميعهم يتمتعون بصحة جيدة مماثلة دون اضطرابات عصبية عضلية أن مقدار الوقت الذي يمكن للشخص أن يحافظ فيه على وضعية ساق واحدة انخفض بمعدل 2.2 ثانية لكل عقد في الجانب غير المهيمن وبمعدل 1.7 ثانية لكل عقد في الجانب المهيمن لكل من الرجال والنساء عند التحكم في حجم الجسم.

يقول الدكتور كوفمان يمكن للأشخاص اتخاذ خطوات للتدريب على التوازن. على سبيل المثال، بالوقوف على ساق واحدة، يمكنك تدريب نفسك على تنسيق الاستجابات العضلية والدهليزية للحفاظ على التوازن الصحيح. إذا تمكنت من الوقوف على ساق واحدة لمدة 30 ثانية، فذلك يعني أنك بحالة جيدة.

وفقا له فإنه "إذا لم تستفد من تلك الإمكانية، فستفقدها. وإذا استفدت منها، فستحافظ عليها. من السهل القيام بالتدريب لأنه لا يتطلب معدات خاصة، ويمكنك القيام به كل يوم".

وبينما لم تتناول الدراسة سوى البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، فإن اختبار الساق الواحدة "ينطبق أيضًا على الأشخاص الأصغر سنًا، حيث تعلم أنك تريد حماية ما لديك"، كما قال كوفمان، وأضاف: "إذا واصلت تدريب نظام التوازن لديك وأنت شاب، فيجب أن تحافظ عليه مع تقدمك في السن".
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