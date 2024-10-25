https://sarabic.ae/20241025/وقفة-الفلامينغو-تعطيك-إخطارا-عن-عمرك-الحقيقي-1094161268.html

وقفة "الفلامينغو" تعطيك إخطارا عن عمرك الحقيقي

وقفة "الفلامينغو" تعطيك إخطارا عن عمرك الحقيقي

سبوتنيك عربي

يعد الوقت الذي يمكن فيه للشخص الوقوف على قدم واحدة قياسًا دالاً على مدى التقدم في السن أكثر من التغيرات في القوة والمشية، وفقا لدراسة حديثة. 25.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-25T13:00+0000

2024-10-25T13:00+0000

2024-10-25T13:06+0000

مجتمع

الصحة

منوعات

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يساعد التوازن الجيد، وقوة العضلات، وكفاءة المشية، في استقلال الأشخاص وعافيتهم أثناء تقدمهم في السن، فإن الوضعية التي عادة ما يتخذها طائر الفلامنغو وغيره من أنواع الطيور، والمدة التي يمكنك بها تحقيق التوازن على ساق واحدة يمكن أن يكون اختبارًا جيدًا لصحتك، وفقًا لدراسة جديدة.في هذه الدراسة، خضع 40 شخصًا يتمتعون بصحة جيدة ومستقلين وتزيد أعمارهم عن 50 عامًا لاختبارات مشي وتوازن وقوة القبضة وقوة الركبتين. كانت أعمار نصف المشاركين أقل من 65 عامًا، بينما كانت أعمار النصف الآخر 65 عامًا فأكثر.وبحسب مجلة "PLOS One" فأظهر الوقوف على ساق واحدة - خاصةً الساق غير المهيمنة - أعلى معدل للانتكاس مع التقدم في السن.قال المؤلف الرئيسي الدكتور كينتون كوفمان، وهو باحث علمي وأستاذ أبحاث الجهاز العضلي الهيكلي: "الوقوف على ساق واحدة هو مقياس جيد لنظامك الصحي العام لأن التوازن يعكس كيفية عمل أنظمة الجسم معًا".وأضاف أن "التوازن الجيد يوفر القدرة على القيام بالأنشطة اليومية دون خوف من السقوط، وهذا يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة والشيخوخة الصحية".يقول الدكتور كوفمان يمكن للأشخاص اتخاذ خطوات للتدريب على التوازن. على سبيل المثال، بالوقوف على ساق واحدة، يمكنك تدريب نفسك على تنسيق الاستجابات العضلية والدهليزية للحفاظ على التوازن الصحيح. إذا تمكنت من الوقوف على ساق واحدة لمدة 30 ثانية، فذلك يعني أنك بحالة جيدة.وبينما لم تتناول الدراسة سوى البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، فإن اختبار الساق الواحدة "ينطبق أيضًا على الأشخاص الأصغر سنًا، حيث تعلم أنك تريد حماية ما لديك"، كما قال كوفمان، وأضاف: "إذا واصلت تدريب نظام التوازن لديك وأنت شاب، فيجب أن تحافظ عليه مع تقدمك في السن".دراسة تكشف عن أهمية زيادة شدة التمارين الرياضيةدراسة واعدة تتوصل إلى مركب كيميائي قد يساعد في علاج ألزهايمرروسيا تطور طريقة واعدة لإنتاج الأدوية المحلية

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