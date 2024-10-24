https://sarabic.ae/20241024/كيف-تنجب-المرأة-في-التيبت-عند-الارتفاعات-الشاهقة؟----1094123040.html
كيف تنجب المرأة في التيبت عند الارتفاعات الشاهقة؟
كيف تنجب المرأة في التيبت عند الارتفاعات الشاهقة؟
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة جديدة في جامعة كيس ويسترن ريزيرف، أن الخصائص الفسيولوجية للنساء التبتيات تعزز قدرتهن على الإنجاب في ظروف الحرمان من الأوكسجين، عند الارتفاعات... 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T13:21+0000
2024-10-24T13:21+0000
2024-10-24T13:21+0000
مجتمع
علوم
الصحة
أمراض القلب والسكري والضغط
الأوكسجين
الإنجاب
حمض نووي
الحمض النووي
الدم
علاج ضغط الدم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/18/1094123842_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18f8d8aac9fd0b3fe39f0b03a7c6cb2c.jpg
يعد استنشاق الهواء على ارتفاعات عالية مشكلة خطيرة، فمع كل نفس يصبح الأوكسجين أقل فأقل. ومع ذلك، لأكثر من 10 آلاف عام، تمكنت النساء التبتيات من البقاء على قيد الحياة، وإنجاب العديد من الأطفال. نشرت مجلة "ساينتفيك راشا" العلمية دراسة لفريق من العلماء، قاموا بدراسة حالة 417 امرأة تبتية، تتراوح أعمارهن بين 46 و86 عامًا، يعشن على ارتفاع يتراوح بين 3 إلى 4 كيلومترات فوق مستوى سطح البحر في منطقة موستانغ العليا في نيبال، على الحافة الجنوبية لهضبة التبت.وجد العلماء أن النساء اللاتي أنجبن أكبر عدد من الأطفال لديهن مجموعة فريدة من خصائص الدم والقلب التي تساعد أجسادهن على توصيل الأوكسجين. وهكذا، كان مستوى الهيموغلوبين، الجزيء الذي يحمل الأوكسجين، قريبًا من المتوسط للعينة، لكن تشبّع الأوكسجين كان أعلى، مما أتاح إيصال الأوكسجين إلى الخلايا بكفاءة أكبر دون زيادة لزوجة الدم، كلما كان الدم أكثر كثافة، كلما زاد الحمل على القلب.من المحتمل أن إحدى السمات الوراثية التي تمت دراستها قد نشأت مع إنسان "الدينيسوفان"، الذي عاش في سيبيريا منذ نحو 50 ألف سنة، وهاجر أحفادهم لاحقًا إلى هضبة التبت.هذه السمة هي نوع مختلف من جين (EPAS1)، الذي يتميز به فقط السكان الأصليين في هضبة التبت وينظم تركيز الهيموغلوبين. وهناك ميزات أخرى، مثل زيادة تدفق الدم إلى الرئتين والبطينات الأوسع للقلب، مما يؤدي إلى تحسين توصيل الأوكسجين.النتائج لا تسلط الضوء على المرونة المذهلة التي تتمتع بها النساء التبتيات فحسب، بل توفر أيضا معلومات قيمة حول كيفية تكيف الناس في البيئات القاسية.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينتفيك راشا" العلمية، تساعد مثل هذه الأبحاث أيضًا على فهم أنماط التنمية البشرية، وكيف يمكننا الاستجابة للتحديات البيئية المستقبلية، والبيولوجية المرضية للأشخاص المصابين بأمراض مرتبطة بنقص الأكسجة على جميع الارتفاعات.البشر يتطورون في أحد الأماكن بالعالم بـ"شكل مختلف"دراسة تكشف عن خطر متعلق باستخدام مزيلات العرق
https://sarabic.ae/20240815/عقار-يمكنه-إطالة-فترة-القدرة-الإنجابية-للمرأة-بـ5-سنوات-1091762240.html
https://sarabic.ae/20240822/موجودة-في-مستحضرات-التجميل-دراسة-تحذر-من-مادة-كيمائية--تزيد-احتمالات-الولادة-المبكرة-1092001571.html
https://sarabic.ae/20240607/اكتئاب-ما-قبل-الولادة-مرتبط-بالتغذية-إليك-الحل--1089625771.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/18/1094123842_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_bf5237ac5ba89a43f708ed55f6118081.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, الصحة, أمراض القلب والسكري والضغط, الأوكسجين, الإنجاب, حمض نووي, الحمض النووي, الدم, علاج ضغط الدم, ضغط الدم, سكر الدم
علوم, الصحة, أمراض القلب والسكري والضغط, الأوكسجين, الإنجاب, حمض نووي, الحمض النووي, الدم, علاج ضغط الدم, ضغط الدم, سكر الدم
كيف تنجب المرأة في التيبت عند الارتفاعات الشاهقة؟
أظهرت دراسة جديدة في جامعة كيس ويسترن ريزيرف، أن الخصائص الفسيولوجية للنساء التبتيات تعزز قدرتهن على الإنجاب في ظروف الحرمان من الأوكسجين، عند الارتفاعات الشاهقة.
يعد استنشاق الهواء على ارتفاعات عالية مشكلة خطيرة، فمع كل نفس يصبح الأوكسجين أقل فأقل. ومع ذلك، لأكثر من 10 آلاف عام، تمكنت النساء التبتيات من البقاء على قيد الحياة، وإنجاب العديد من الأطفال.
نشرت مجلة "ساينتفيك راشا" العلمية دراسة
لفريق من العلماء، قاموا بدراسة حالة 417 امرأة تبتية، تتراوح أعمارهن بين 46 و86 عامًا، يعشن على ارتفاع يتراوح بين 3 إلى 4 كيلومترات فوق مستوى سطح البحر في منطقة موستانغ العليا في نيبال، على الحافة الجنوبية لهضبة التبت.
وقام العلماء بجمع بيانات عن التاريخ الإنجابي للمرأة والقياسات الفسيولوجية وعينات الحمض النووي والعوامل الاجتماعية. وأرادوا أن يفهموا كيف تؤثر أنماط توصيل الأوكسجين في ظل نقص الأكسجة (انخفاض مستويات الأوكسجين في الهواء والدم) على ارتفاعات عالية على عدد المواليد الأحياء.
وجد العلماء أن النساء اللاتي أنجبن
أكبر عدد من الأطفال لديهن مجموعة فريدة من خصائص الدم والقلب التي تساعد أجسادهن على توصيل الأوكسجين. وهكذا، كان مستوى الهيموغلوبين، الجزيء الذي يحمل الأوكسجين، قريبًا من المتوسط للعينة، لكن تشبّع الأوكسجين كان أعلى، مما أتاح إيصال الأوكسجين إلى الخلايا
بكفاءة أكبر دون زيادة لزوجة الدم، كلما كان الدم أكثر كثافة، كلما زاد الحمل على القلب.
يقول بيل أستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة كيس ويسترن ريسيرف: "إنها حالة من الانتقاء الطبيعي المستمر، لقد تطورت المرأة التبتية لموازنة احتياجات الجسم من الأوكسجين دون زيادة التحميل على القلب".
من المحتمل أن إحدى السمات الوراثية التي تمت دراستها قد نشأت مع إنسان "الدينيسوفان"، الذي عاش في سيبيريا منذ نحو 50 ألف سنة، وهاجر أحفادهم لاحقًا إلى هضبة التبت.
هذه السمة هي نوع مختلف من جين (EPAS1)، الذي يتميز به فقط السكان الأصليين في هضبة التبت وينظم تركيز الهيموغلوبين. وهناك ميزات أخرى، مثل زيادة تدفق الدم إلى الرئتين
والبطينات الأوسع للقلب، مما يؤدي إلى تحسين توصيل الأوكسجين.
النتائج لا تسلط الضوء على المرونة المذهلة التي تتمتع بها النساء التبتيات
فحسب، بل توفر أيضا معلومات قيمة حول كيفية تكيف الناس في البيئات القاسية.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينتفيك راشا" العلمية،
تساعد مثل هذه الأبحاث أيضًا على فهم أنماط التنمية البشرية، وكيف يمكننا الاستجابة للتحديات البيئية المستقبلية، والبيولوجية المرضية للأشخاص المصابين بأمراض مرتبطة بنقص الأكسجة على جميع الارتفاعات.