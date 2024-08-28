علماء روس يطورون جهازا لقياس تركيز الأوكسجين في الدم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:18 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
11:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
اتحاد كتاب روسيا يمنح الشاعر الفلسطيني عبدالله عيسى جائزة " الثقافة الإمبراطورية"
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي حول بناء كنيس في الأقصى تثمل أقلية صغيرة في إسرائيل
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما أسباب قيام إسرائيل بتوسعة محور نتساريم وسط قطاع غزة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يتضرر الاقتصاد اليمني المدمر بتصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية؟
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
من الملعب
لماذا لم تنجح الأندية الإيطالية بالفوز في دوري أبطال أوروبا منذ العام ألفين وعشرة
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تتخوف من فتح جبهة جديدة في الضفة الغربية
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل الجوار بين لبنان وإسرائيل مع التهديد والتوتر المستمر بين الطرفين
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240828/-علماء-روس-يطورون-جهازا-لقياس-تركيز-الأوكسجين-في-الدم-1092182447.html
علماء روس يطورون جهازا لقياس تركيز الأوكسجين في الدم
علماء روس يطورون جهازا لقياس تركيز الأوكسجين في الدم
سبوتنيك عربي
قام فريق من العلماء في جامعة سامارا الوطنية للأبحاث، في روسيا، بتطوير جهاز كشف ضوئي بالأشعة تحت الحمراء، لقياس تركيز الأوكسجين في الدم. 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T18:51+0000
2024-08-28T18:51+0000
مجتمع
الصحة
الدم
فصيلة الدم
علاج ضغط الدم
سكر الدم
الأوكسجين
أمراض القلب والسكري والضغط
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1c/1092181942_0:193:2580:1644_1920x0_80_0_0_2cebe4afc689407c7349cdbdaed563a9.jpg
يتم تصميم أجهزة الكشف الضوئي بالأشعة تحت الحمراء عادة، لتحويل الإشارة الضوئية إلى إشارة كهربائية. ويحدث تحويل الضوء إلى تيار، بسبب التأثير الكهروضوئي الداخلي، حيث يزداد تركيز الإلكترونات عندما يضرب الضوء ما يسمى بالعناصر الحساسة. وتعتمد أجهزة الكشف الضوئي المتوفرة تجاريًا عادةً على ركائز صلبة وهشة لا يمكن ثنيها أو ضغطها، مما يجعل تشكيلها صعبًا. ومن المعروف أيضًا أن أجهزة الكشف الضوئي المرنة، يمكنها فقط اكتشاف نطاق محدود من الأطوال الموجية.ووفقا للدراسة الجديدة، تم تطوير كاشف ضوئي مرن وحساس للغاية يعتمد على ثاني كبريتيد التيتانيوم مع نترات الفضة، لقياس تركيز الأوكسجين في الدم.وأشار نيشانت إلى أن الكاشف الضوئي المطور سيكون مفيدًا في التشخيص الطبي، حيث سيكون من الممكن قياس تركيز الأوكسجين المذاب في الدم، ونتيجة لذلك، سنتمكن من تقييم كفاءة الجهاز التنفسي، والقلب والأوعية الدموية، ومكونات الدم. وهذا ضروري للتشخيص سواء في الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي أو في علاجها.تقول أناستاسيا ريمزينا، إحدى مؤلفي الدراسة، وهي طالبة دراسات عليا في جامعة سامارا: "يمكن للمعدات المزودة بكاشفات الأشعة تحت الحمراء قياس تكوين الغاز من خلال مراقبة قدرة الغاز على تقليل شدة الأشعة تحت الحمراء".ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة "كومبيوتر أوبتيكس" العلمية، فإن هذا التطوير سوف يستخدم في كل من المعدات الطبية والعلمية، وحتى على المركبات الفضائية.لماذا يعاني سكان "حوض المتوسط" من الاكتئاب والقلق أكثر من غيرهم؟أنفك هو دليلك للأمراض المتخفية داخل جسدك
https://sarabic.ae/20240217/علماء-يكشفون-عن-اختبار-دم-يتنبأ-باحتمال-الإصابة-بمرض-خطير-1086163387.html
https://sarabic.ae/20240314/دراسة-اختبار-دم-بسيط-قادر-على-الكشف-مبكرا-عن-الإصابة-بالسرطان-1086987323.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1c/1092181942_0:0:2580:1936_1920x0_80_0_0_0d75e708acf1d525719b1805f23905c7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصحة, الدم, فصيلة الدم, علاج ضغط الدم, سكر الدم, الأوكسجين, أمراض القلب والسكري والضغط, علوم
الصحة, الدم, فصيلة الدم, علاج ضغط الدم, سكر الدم, الأوكسجين, أمراض القلب والسكري والضغط, علوم

علماء روس يطورون جهازا لقياس تركيز الأوكسجين في الدم

18:51 GMT 28.08.2024
© Photo / unsplash/ isens usaجهاز لقياس تركيز الأوكسجين في الدم
جهاز لقياس تركيز الأوكسجين في الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
© Photo / unsplash/ isens usa
تابعنا عبر
قام فريق من العلماء في جامعة سامارا الوطنية للأبحاث، في روسيا، بتطوير جهاز كشف ضوئي بالأشعة تحت الحمراء، لقياس تركيز الأوكسجين في الدم.
يتم تصميم أجهزة الكشف الضوئي بالأشعة تحت الحمراء عادة، لتحويل الإشارة الضوئية إلى إشارة كهربائية. ويحدث تحويل الضوء إلى تيار، بسبب التأثير الكهروضوئي الداخلي، حيث يزداد تركيز الإلكترونات عندما يضرب الضوء ما يسمى بالعناصر الحساسة.
وتعتمد أجهزة الكشف الضوئي المتوفرة تجاريًا عادةً على ركائز صلبة وهشة لا يمكن ثنيها أو ضغطها، مما يجعل تشكيلها صعبًا. ومن المعروف أيضًا أن أجهزة الكشف الضوئي المرنة، يمكنها فقط اكتشاف نطاق محدود من الأطوال الموجية.
ووفقا للدراسة الجديدة، تم تطوير كاشف ضوئي مرن وحساس للغاية يعتمد على ثاني كبريتيد التيتانيوم مع نترات الفضة، لقياس تركيز الأوكسجين في الدم.

يقول المدير العلمي للمشروع الأستاذ المشارك في جامعة سامارا، تريباتي نيشانت: "يتفوق عدد من خصائص الكاشف الضوئي المعتمد على ثاني كبريتيد التيتانيوم ونترات الفضة، على المعلمات المماثلة للكاشفات الضوئية المعروفة، حيث يظهر بوضوح تأثير كبير لجزيئات نترات الفضة النانوية المنتشرة في حجم المادة الحساسة للكاشف الضوئي على كفاءته".

خلايا الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
مجتمع
علماء يكشفون عن اختبار دم يتنبأ باحتمال الإصابة بمرض خطير
17 فبراير, 13:04 GMT
وأشار نيشانت إلى أن الكاشف الضوئي المطور سيكون مفيدًا في التشخيص الطبي، حيث سيكون من الممكن قياس تركيز الأوكسجين المذاب في الدم، ونتيجة لذلك، سنتمكن من تقييم كفاءة الجهاز التنفسي، والقلب والأوعية الدموية، ومكونات الدم. وهذا ضروري للتشخيص سواء في الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي أو في علاجها.
ويمكن أن يستخدم هذا الجهاز في الأبحاث الفضائية، على سبيل المثال، يمكن لأجهزة الكشف الضوئي المرنة الموجودة على متن مركبة فضائية أن توفر قياسات لتكوين الغاز، والتي تعتبر بالغة الأهمية للتقييم المستمر لحالة الغلاف الجوي على متن المركبة.
نقطة دم من المجهر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
مجتمع
دراسة: اختبار دم بسيط قادر على الكشف مبكرا عن الإصابة بالسرطان
14 مارس, 15:50 GMT
تقول أناستاسيا ريمزينا، إحدى مؤلفي الدراسة، وهي طالبة دراسات عليا في جامعة سامارا: "يمكن للمعدات المزودة بكاشفات الأشعة تحت الحمراء قياس تكوين الغاز من خلال مراقبة قدرة الغاز على تقليل شدة الأشعة تحت الحمراء".
ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة "كومبيوتر أوبتيكس" العلمية، فإن هذا التطوير سوف يستخدم في كل من المعدات الطبية والعلمية، وحتى على المركبات الفضائية.
لماذا يعاني سكان "حوض المتوسط" من الاكتئاب والقلق أكثر من غيرهم؟
أنفك هو دليلك للأمراض المتخفية داخل جسدك
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
جنود الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية موسعة في الضفة الغربية14:31 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала