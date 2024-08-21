https://sarabic.ae/20240821/أنفك-هو-دليلك-للأمراض-المتخفية-داخل-جسدك--1091946946.html

أنفك هو دليلك للأمراض المتخفية داخل جسدك

أنفك هو دليلك للأمراض المتخفية داخل جسدك

سبوتنيك عربي

أكدت دراسة جديدة أن شكل الأنف والحبوب والبقع التي تظهر عليه، يمكن أن تكشف عن أمراض جلدية وأمراض عضوية داخلية. 21.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-21T08:57+0000

2024-08-21T08:57+0000

2024-08-21T08:57+0000

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وتفيد الدراسة أنه يمكن أن يساعد فحص الأنف في تشخيص حالات الجلد الخارجية والأمراض الداخلية. على سبيل المثال حب الشباب، والذي غالبًا ما يتواجد في منطقة الأنف.تتطور هذه الحالة الجلدية نتيجة انسداد الغدد الصغيرة في الجلد التي تفرز الزيوت الواقية، ما يؤدي إلى ظهور الرؤوس السوداء المفتوحة والمغلقة.حب الشباب الوردي، هو حالة جلدية التهابية تسبب احمرار الجلد وغالبًا تتواجد على الأنف والخدين. لا يمكن علاج "الوردية" حاليًا ولكن يمكن إدارتها، غالبًا بالعلاج طويل الأمد.قد يصاب مرضى "الوردية" غالبًا بطفح جلدي على شكل بقع وبثور تشبه حب الشباب، كما تظهر لديهم أيضًا أوعية دموية مرئية تظهر على شكل خطوط حمراء أو أرجوانية رفيعة عبر الأنف والخدين.في بعض الحالات، يمكن أن تتسبب الوردية في نمو جلد الأنف وزيادة سماكته. تُعرف هذه الحالة باسم "ورم الأنف"، ومثلها كمثل حالات الجلد المرئية الأخرى، يمكن أن تؤدي إلى تغييرات عميقة في المظهر."أنف الذئب" (ساركويد)، هو مرض التهابي يمكن أن يؤثر على أي من أنسجة الجسم، ويمكن أن تتسبب الحالة في ظهور بقع من الطفح الجلدي الأزرق أو الأرجواني، وخاصة على أطراف الجسم، حيث يكون الجلد أكثر برودة عادةً، يشمل ذلك الأذنين وأصابع اليدين والقدمين وبالطبع الأنف. عندما يؤثر الـ"ساركويد" على الأنف، يُعرف باسم "الذئبة اللمفاوية"، على الرغم من أن الاسم خاطئ لأن هذه الحالة ليست هي نفسها مرض المناعة الذاتية المعروف باسم "الذئبة".متلازمة "التغذية الثلاثية التوائم" هي حالة نادرة تحدث بسبب تلف العصب الثلاثي التوائم، الذي يتحكم في المضغ، وتؤدي إلى تلف الفروع العصبية الأصغر، التي تغذي منطقة الجلد حول فتحتي الأنف.يلاحظ المريض إما أن الجلد أصبح غير حساس أو مخدرًا أو أنه ينخز مثل الدبابيس والإبر، ما يخلق رغبة في الخدش أو الوخز. قد يؤدي تكرار تلف الجلد إلى ظهور تقرحات حول فتحتي الأنف.وبحسب المقال النشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن شكل الأنف والحبوب والبقع التي تظهر عليه يمكن أن تكشف عن أمراض جلدية وأمراض عضوية داخلية يجب مراقبتها واستشارة الطبيب في حال الشعور بأعراض خطيرة.جدري القرود... ما هو المرض الجديد الذي يهدد البشريةتغير لشكل الإنسان في مرحلتين من عمره

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علوم, الصحة, أنف, جلد, جلد بشري