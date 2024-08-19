https://sarabic.ae/20240819/جدري-القرود-ما-هو-المرض-الجديد-الذي-يهدد-البشرية--1091898861.html

جدري القرود... ما هو المرض الجديد الذي يهدد البشرية

جدري القرود... ما هو المرض الجديد الذي يهدد البشرية

سبوتنيك عربي

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أحدث تفشّ لمرض جدري القرود في أفريقيا باعتباره "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليا"، وهي الفئة المستخدمة في الماضي لتفشي... 19.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-19T14:42+0000

2024-08-19T14:42+0000

2024-08-19T15:34+0000

مجتمع

الصحة

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وفي تقرير نشره موقع "مايو كلينك" الطبي، جاء فيه أن "العديد من البلدان في أفريقيا تشهد مزيدا من حالات الإصابة بمرض جدري القردة، حيث يعبر الفيروس القاتل الحدود الوطنية، مع مخاوف من أنه قد يتسبب في تفش عالمي كبير".وهناك نوعان مختلفان على نطاق واسع، يُعرفان باسم "الفروع"، وكانت المجموعة الأولى تُعرف ذات يوم باسم فروع حوض الكونغو، والفئة الثانية باسم فروع غرب أفريقيا، وكلاهما يمكن أن يكون قاتلا على الرغم من أن المجموعة الأولى سجلت تاريخيا معدل وفيات أعلى.تخفيف الأعراض والعلاجيهدف علاج معظم الأشخاص المصابين بـجدري القردة إلى تخفيف الأعراض، و​​قد تشمل الرعاية إدارة تلف الجلد الناجم عن الطفح الجلدي، وشرب كمية كافية من السوائل للمساعدة في الحفاظ على طراوة البراز.ومن الجيد عزل الشخص المصاب في المنزل في غرفة منفصلة عن العائلة والحيوانات الأليفة حتى يلتئم الطفح الجلدي والجرب.قد يعالج اختصاصيو الرعاية الصحية ببعض الأدوية المضادة للفيروسات المستخدمة لعلاج الجدري، مثل تيكيفيريمات أو برينسيدوفوفير.الإجراءات الوقائيةووفقا للتقرير، يهدف إعلان منظمة الصحة العالمية لحالة الطوارئ إلى حث الوكالات المانحة والدول على العمل، وحث الخبراء الطبيين على أن يعمل الإعلان على تسريع الوصول إلى الاختبارات واللقاحات والأدوية العلاجية في المناطق المتضررة، وبدء حملات للحد من الوصمة المحيطة بالفيروس، لكن الاستجابة العالمية للإعلانات السابقة كانت مختلطة.وقال مايكل ماركس، أستاذ الطب في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي: "من الواضح أن إستراتيجيات السيطرة الحالية لا تعمل وهناك حاجة واضحة إلى مزيد من الموارد"، وأضاف أنه "إذا كان إعلان الطوارئ العالمية هو الآلية لفتح هذه الأشياء، فهو مبرر".وتشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية تفشيًا حادا في ظل تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة و524 حالة وفاة منذ بداية عام 2024؛ إذ إن تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية ليس بالأمر غير المعتاد ولكن رقم هذا العام يطابق بالفعل إجمالي عام 2023 بأكمله، ويشمل حالات في مقاطعات لم تتأثر سابقًا.

https://sarabic.ae/20240819/دراسة-تنصح-بطريقة-مثالية-لإزالة-المبيدات-الحشرية-من-الفاكهة-بدلا-من-غسلها-1091884440.html

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