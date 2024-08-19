دراسة تنصح بطريقة مثالية لإزالة المبيدات الحشرية من الفاكهة بدلا من غسلها

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08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
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11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:10 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
12:19 GMT
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الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مفاوضات غزة تعود الأسبوع القادم وإيران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل ، استمرار تصعيد هجمات المستوطنين على الضفة والقدس
17:03 GMT
59 د
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18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
08:17 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
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الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240819/دراسة-تنصح-بطريقة-مثالية-لإزالة-المبيدات-الحشرية-من-الفاكهة-بدلا-من-غسلها-1091884440.html
دراسة تنصح بطريقة مثالية لإزالة المبيدات الحشرية من الفاكهة بدلا من غسلها
دراسة تنصح بطريقة مثالية لإزالة المبيدات الحشرية من الفاكهة بدلا من غسلها
سبوتنيك عربي
قالت دراسة إن غسل الفاكهة غير كاف لإزالة المبيدات الحشرية منها، وبعض المواد الكيميائية بصورة تامة. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T09:37+0000
2024-08-19T09:37+0000
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وأشار البحث الذي نُشرت في مجلة "Nano Letters"، التابعة للجمعية الكيميائية الأمريكية، إلى أن "عمليات التنظيف لا يمكنها إزالة المبيدات الحشرية تماما".واستخدم معدو الدراسة تقنية التصوير لفحص التفاح، ووجدوا أن المبيدات الحشرية يمكن أن تخترق كل من طبقات القشرة واللب.ومع ذلك، فإنه عندما تمت إزالة القشرة والطبقة العلوية من اللب، انخفض مستوى تواجد آثار المبيدات الحشرية بشكل كبير.وأكد مؤلفو الدراسة أن الهدف ليس تخويف المستهلكين، ولكن التأكد من تقديمهم للإرشادات حول كيفية التعامل مع المبيدات الحشرية على المنتجات.وأوضح مؤلف الدراسة وأستاذ في كلية المواد والكيمياء بجامعة آنهوي الزراعية في الصين، دونغدونغ يي: "تسعى هذه الدراسة، الواقعة ضمن نطاق واسع من سلامة الأغذية، إلى تقديم إرشادات صحية للمستهلكين".وأضاف: "وبدلا من تعزيز المخاوف غير المبررة، يفترض البحث أن التقشير يمكن أن يقضي بشكل فعال على جميع بقايا المبيدات الحشرية تقريبا، على النقيض من ممارسة الغسيل الموصى بها كثيرا".وقالت وكالة حماية البيئة الأمريكية، إن العثور على بقايا مبيدات حشرية على الفواكه أو الخضروات لا يعني بالضرورة أنها ضارة.وكتبت عبر موقعها: "تتناقص كميات صغيرة جدا من المبيدات الحشرية التي قد تبقى في الفواكه والخضروات والحبوب والأطعمة الأخرى أو عليها بشكل كبير، مع حصاد المحاصيل ونقلها، وتعريضها للضوء، وغسلها وإعدادها وطهيها". وشددت أن "وجود بقايا مبيدات حشرية يمكن اكتشافها لا يعني أن البقايا بمستوى غير آمن".كما أشارت الوكالة إلى أن مستويات التسامح المسموح بها للمبيدات الحشرية، يتم مراجعتها بشكل روتيني.
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منوعات, علوم, الأخبار, الصحة
منوعات, علوم, الأخبار, الصحة

دراسة تنصح بطريقة مثالية لإزالة المبيدات الحشرية من الفاكهة بدلا من غسلها

09:37 GMT 19.08.2024
© Photo / Unsplash/ Nathan Dumlaoتفاحة
تفاحة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
تفاحة
© Photo / Unsplash/ Nathan Dumlao
تابعنا عبر
قالت دراسة إن غسل الفاكهة غير كاف لإزالة المبيدات الحشرية منها، وبعض المواد الكيميائية بصورة تامة.
وأشار البحث الذي نُشرت في مجلة "Nano Letters"، التابعة للجمعية الكيميائية الأمريكية، إلى أن "عمليات التنظيف لا يمكنها إزالة المبيدات الحشرية تماما".
واستخدم معدو الدراسة تقنية التصوير لفحص التفاح، ووجدوا أن المبيدات الحشرية يمكن أن تخترق كل من طبقات القشرة واللب.
ومع ذلك، فإنه عندما تمت إزالة القشرة والطبقة العلوية من اللب، انخفض مستوى تواجد آثار المبيدات الحشرية بشكل كبير.
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وأكد مؤلفو الدراسة أن الهدف ليس تخويف المستهلكين، ولكن التأكد من تقديمهم للإرشادات حول كيفية التعامل مع المبيدات الحشرية على المنتجات.
وأوضح مؤلف الدراسة وأستاذ في كلية المواد والكيمياء بجامعة آنهوي الزراعية في الصين، دونغدونغ يي: "تسعى هذه الدراسة، الواقعة ضمن نطاق واسع من سلامة الأغذية، إلى تقديم إرشادات صحية للمستهلكين".
وأضاف: "وبدلا من تعزيز المخاوف غير المبررة، يفترض البحث أن التقشير يمكن أن يقضي بشكل فعال على جميع بقايا المبيدات الحشرية تقريبا، على النقيض من ممارسة الغسيل الموصى بها كثيرا".
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وقالت وكالة حماية البيئة الأمريكية، إن العثور على بقايا مبيدات حشرية على الفواكه أو الخضروات لا يعني بالضرورة أنها ضارة.
وكتبت عبر موقعها: "تتناقص كميات صغيرة جدا من المبيدات الحشرية التي قد تبقى في الفواكه والخضروات والحبوب والأطعمة الأخرى أو عليها بشكل كبير، مع حصاد المحاصيل ونقلها، وتعريضها للضوء، وغسلها وإعدادها وطهيها".
وشددت أن "وجود بقايا مبيدات حشرية يمكن اكتشافها لا يعني أن البقايا بمستوى غير آمن".
كما أشارت الوكالة إلى أن مستويات التسامح المسموح بها للمبيدات الحشرية، يتم مراجعتها بشكل روتيني.
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