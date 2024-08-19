https://sarabic.ae/20240819/دراسة-تنصح-بطريقة-مثالية-لإزالة-المبيدات-الحشرية-من-الفاكهة-بدلا-من-غسلها-1091884440.html
دراسة تنصح بطريقة مثالية لإزالة المبيدات الحشرية من الفاكهة بدلا من غسلها
دراسة تنصح بطريقة مثالية لإزالة المبيدات الحشرية من الفاكهة بدلا من غسلها
سبوتنيك عربي
قالت دراسة إن غسل الفاكهة غير كاف لإزالة المبيدات الحشرية منها، وبعض المواد الكيميائية بصورة تامة. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T09:37+0000
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وأشار البحث الذي نُشرت في مجلة "Nano Letters"، التابعة للجمعية الكيميائية الأمريكية، إلى أن "عمليات التنظيف لا يمكنها إزالة المبيدات الحشرية تماما".واستخدم معدو الدراسة تقنية التصوير لفحص التفاح، ووجدوا أن المبيدات الحشرية يمكن أن تخترق كل من طبقات القشرة واللب.ومع ذلك، فإنه عندما تمت إزالة القشرة والطبقة العلوية من اللب، انخفض مستوى تواجد آثار المبيدات الحشرية بشكل كبير.وأكد مؤلفو الدراسة أن الهدف ليس تخويف المستهلكين، ولكن التأكد من تقديمهم للإرشادات حول كيفية التعامل مع المبيدات الحشرية على المنتجات.وأوضح مؤلف الدراسة وأستاذ في كلية المواد والكيمياء بجامعة آنهوي الزراعية في الصين، دونغدونغ يي: "تسعى هذه الدراسة، الواقعة ضمن نطاق واسع من سلامة الأغذية، إلى تقديم إرشادات صحية للمستهلكين".وأضاف: "وبدلا من تعزيز المخاوف غير المبررة، يفترض البحث أن التقشير يمكن أن يقضي بشكل فعال على جميع بقايا المبيدات الحشرية تقريبا، على النقيض من ممارسة الغسيل الموصى بها كثيرا".وقالت وكالة حماية البيئة الأمريكية، إن العثور على بقايا مبيدات حشرية على الفواكه أو الخضروات لا يعني بالضرورة أنها ضارة.وكتبت عبر موقعها: "تتناقص كميات صغيرة جدا من المبيدات الحشرية التي قد تبقى في الفواكه والخضروات والحبوب والأطعمة الأخرى أو عليها بشكل كبير، مع حصاد المحاصيل ونقلها، وتعريضها للضوء، وغسلها وإعدادها وطهيها". وشددت أن "وجود بقايا مبيدات حشرية يمكن اكتشافها لا يعني أن البقايا بمستوى غير آمن".كما أشارت الوكالة إلى أن مستويات التسامح المسموح بها للمبيدات الحشرية، يتم مراجعتها بشكل روتيني.
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منوعات, علوم, الأخبار, الصحة
منوعات, علوم, الأخبار, الصحة
دراسة تنصح بطريقة مثالية لإزالة المبيدات الحشرية من الفاكهة بدلا من غسلها
قالت دراسة إن غسل الفاكهة غير كاف لإزالة المبيدات الحشرية منها، وبعض المواد الكيميائية بصورة تامة.
وأشار البحث الذي نُشرت في مجلة
"Nano Letters"، التابعة للجمعية الكيميائية الأمريكية، إلى أن "عمليات التنظيف لا يمكنها إزالة المبيدات الحشرية تماما".
واستخدم معدو الدراسة تقنية التصوير لفحص التفاح، ووجدوا أن المبيدات الحشرية يمكن أن تخترق كل من طبقات القشرة واللب.
ومع ذلك، فإنه عندما تمت إزالة القشرة والطبقة العلوية من اللب، انخفض مستوى تواجد آثار المبيدات الحشرية بشكل كبير.
وأكد مؤلفو الدراسة أن الهدف ليس تخويف المستهلكين، ولكن التأكد من تقديمهم للإرشادات حول كيفية التعامل مع المبيدات الحشرية على المنتجات.
وأوضح مؤلف الدراسة وأستاذ في كلية المواد والكيمياء بجامعة آنهوي الزراعية في الصين، دونغدونغ يي: "تسعى هذه الدراسة، الواقعة ضمن نطاق واسع من سلامة الأغذية، إلى تقديم إرشادات صحية للمستهلكين".
وأضاف: "وبدلا من تعزيز المخاوف غير المبررة، يفترض البحث أن التقشير يمكن أن يقضي بشكل فعال على جميع بقايا المبيدات الحشرية تقريبا، على النقيض من ممارسة الغسيل الموصى بها كثيرا".
وقالت وكالة حماية البيئة الأمريكية، إن العثور على بقايا مبيدات حشرية على الفواكه أو الخضروات لا يعني بالضرورة أنها ضارة.
وكتبت عبر موقعها: "تتناقص كميات صغيرة جدا من المبيدات الحشرية التي قد تبقى في الفواكه والخضروات والحبوب والأطعمة الأخرى أو عليها بشكل كبير، مع حصاد المحاصيل ونقلها، وتعريضها للضوء، وغسلها وإعدادها وطهيها".
وشددت أن "وجود بقايا مبيدات حشرية يمكن اكتشافها لا يعني أن البقايا بمستوى غير آمن".
كما أشارت الوكالة إلى أن مستويات التسامح المسموح بها للمبيدات الحشرية، يتم مراجعتها بشكل روتيني.