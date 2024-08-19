https://sarabic.ae/20240819/دراسة-تنصح-بطريقة-مثالية-لإزالة-المبيدات-الحشرية-من-الفاكهة-بدلا-من-غسلها-1091884440.html

دراسة تنصح بطريقة مثالية لإزالة المبيدات الحشرية من الفاكهة بدلا من غسلها

دراسة تنصح بطريقة مثالية لإزالة المبيدات الحشرية من الفاكهة بدلا من غسلها

سبوتنيك عربي

قالت دراسة إن غسل الفاكهة غير كاف لإزالة المبيدات الحشرية منها، وبعض المواد الكيميائية بصورة تامة. 19.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-19T09:37+0000

2024-08-19T09:37+0000

2024-08-19T09:37+0000

مجتمع

منوعات

علوم

الأخبار

الصحة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091884278_0:62:1193:733_1920x0_80_0_0_75b805bc0f8cb2d34353043f7d149f3c.jpg

وأشار البحث الذي نُشرت في مجلة "Nano Letters"، التابعة للجمعية الكيميائية الأمريكية، إلى أن "عمليات التنظيف لا يمكنها إزالة المبيدات الحشرية تماما".واستخدم معدو الدراسة تقنية التصوير لفحص التفاح، ووجدوا أن المبيدات الحشرية يمكن أن تخترق كل من طبقات القشرة واللب.ومع ذلك، فإنه عندما تمت إزالة القشرة والطبقة العلوية من اللب، انخفض مستوى تواجد آثار المبيدات الحشرية بشكل كبير.وأكد مؤلفو الدراسة أن الهدف ليس تخويف المستهلكين، ولكن التأكد من تقديمهم للإرشادات حول كيفية التعامل مع المبيدات الحشرية على المنتجات.وأوضح مؤلف الدراسة وأستاذ في كلية المواد والكيمياء بجامعة آنهوي الزراعية في الصين، دونغدونغ يي: "تسعى هذه الدراسة، الواقعة ضمن نطاق واسع من سلامة الأغذية، إلى تقديم إرشادات صحية للمستهلكين".وأضاف: "وبدلا من تعزيز المخاوف غير المبررة، يفترض البحث أن التقشير يمكن أن يقضي بشكل فعال على جميع بقايا المبيدات الحشرية تقريبا، على النقيض من ممارسة الغسيل الموصى بها كثيرا".وقالت وكالة حماية البيئة الأمريكية، إن العثور على بقايا مبيدات حشرية على الفواكه أو الخضروات لا يعني بالضرورة أنها ضارة.وكتبت عبر موقعها: "تتناقص كميات صغيرة جدا من المبيدات الحشرية التي قد تبقى في الفواكه والخضروات والحبوب والأطعمة الأخرى أو عليها بشكل كبير، مع حصاد المحاصيل ونقلها، وتعريضها للضوء، وغسلها وإعدادها وطهيها". وشددت أن "وجود بقايا مبيدات حشرية يمكن اكتشافها لا يعني أن البقايا بمستوى غير آمن".كما أشارت الوكالة إلى أن مستويات التسامح المسموح بها للمبيدات الحشرية، يتم مراجعتها بشكل روتيني.

https://sarabic.ae/20240721/فاكهة-تنقذك-من-الإصابة-بأحد-أخطر-الأمراض-1090984244.html

https://sarabic.ae/20240602/دراسة-تكشف-الفوائد-المدهشة-للفاكهة-المجففة--1089438605.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, علوم, الأخبار, الصحة