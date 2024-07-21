https://sarabic.ae/20240721/فاكهة-تنقذك-من-الإصابة-بأحد-أخطر-الأمراض-1090984244.html

"فاكهة" تنقذك من الإصابة بأحد أخطر الأمراض

"فاكهة" تنقذك من الإصابة بأحد أخطر الأمراض

سبوتنيك عربي

تشير دراسة جديدة إلى أن تناول فاكهة محددة قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. 21.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-21T09:10+0000

2024-07-21T09:10+0000

2024-07-21T09:10+0000

مجتمع

أمراض القلب والسكري والضغط

علوم

منوعات

الصحة

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ووجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة "BMC Nutrition & Metabolism"، أن تناول 1.3 قطعة إضافية من الفاكهة المجففة يوميا، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، بنسبة تصل إلى 60.8%.فوائد الفواكه المجففةتعتبر الفواكه المجففة، مثل البرقوق والمشمش والزبيب، مريحة ولذيذة، وأقل عرضة للتلف من الفواكه الطازجة، مما يجعلها وجبة خفيفة شعبية.وتتميز الفواكه المجففة بأنها غنية بالمواد المغذية والألياف، والتي يمكن أن تساعد في إدارة مستويات السكر في الدم ودعم صحة الجهاز الهضمي فضلا عن أنها تحتوي على مركبات الفلافونويد، التي قد تحسن حساسية الأنسولين، ولها تأثيرات مضادة للالتهابات.مخاوف بشأن محتوى السكرعلى الرغم من فوائدها، إلا أن الفواكه المجففة تحتوي على تركيزات عالية من السكر الطبيعي، مما قد يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم.لكن تنصح خبيرة التغذية الوقائية لأمراض القلب، ميشيل روثنشتاين، بتناول الفواكه المجففة بكميات يمكن التحكم فيها، مثل ربع كوب، لتوفير العناصر الغذائية الأساسية دون التسبب في ارتفاع كبير في نسبة السكر في الدم، وفقا لموقع "MedicalNewsToday".بينما أكد اختصاصي الغدد الصماء، جيسون نج، أن تناول كمية معتدلة من الفواكه المجففة، جنبا إلى جنب مع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.بالإضافة إلى ذلك، فإن دمج الفواكه المجففة مع الأطعمة المنخفضة الكربوهيدرات، مثل الخضروات الخضراء والعدس، يمكن أن يساعد بشكل أكبر في توازن مستويات السكر في الدم.

https://sarabic.ae/20240717/دراسة-خضار-يمنع-ارتفاع-ضغط-الدم-ويقي-من-السكري-----1090883272.html

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أمراض القلب والسكري والضغط, علوم, منوعات, الصحة