دراسة: خضار يمنع ارتفاع ضغط الدم ويقي من السكري

عربي
بث مباشر.. انعقاد مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في الشرق الأوسط
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:31 GMT
15 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
11:46 GMT
14 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأسد لم يغلق الباب في وجه تركيا
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:30 GMT
26 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إيران منفتحة لعلاقات جيدة مع الغرب إذا تم التعامل معها بتقدير واحترام
16:04 GMT
59 د
عالم سبوتنيك
العراق ينبذ الطائفية والاستقطاب السياسي مع استقبال ملايين الزوار في كربلاء يوم عاشوراء
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240717/دراسة-خضار-يمنع-ارتفاع-ضغط-الدم-ويقي-من-السكري-----1090883272.html
دراسة: خضار يمنع ارتفاع ضغط الدم ويقي من السكري
دراسة: خضار يمنع ارتفاع ضغط الدم ويقي من السكري
سبوتنيك عربي
كشف علماء متخصصون عن نوع من الخضار يؤدي تناوله إلى التقليل من خطر السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري، كما يعمل أيضًا على ضبط مستويات الكوليسترول في الدم لدى... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T13:18+0000
2024-07-17T13:18+0000
مجتمع
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/11/1090883115_0:792:2047:1943_1920x0_80_0_0_07fb1790808dec87583772b770fcf8e0.jpg
واعتمد عمل العلماء من الجامعة الطبية الدولية (ماليزيا) على الدراسات السابقة، التي فحصت آثار بعض الأطعمة المؤدية لخطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي في مرحلة الطفولة، وهو اضطراب أيضي يرتبط بالسمنة وزيادة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب.ووفقا للعلماء، فإن هذه الخضار غنية بالمركبات الطبيعية المفيدة وهي الغلوكوزينات، التي تمنحها طعما مرا ولاذعا، ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة البحوث الاستكشافية والفرضيات في الطب (ERHM).وأشار العلماء إلى أنه عند مضغ أو تقطيع هذه الحضروات، تنتج الغلوكوزينات زيوت الخردل، التي تمنح بعض خضار الكرنبيات "سخونتها" وقوتها اللاذعة، إلى جانب البوليفينول والفلافونويد الموجودة في الملفوف واللفت، التي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومضادة للسرطان.وأظهرت الدراسات المشمولة في المراجعة أن هذه المركبات قد تساعد في تعديل المسارات الأيضية، وتحسين حساسية الأنسولين وتقليل الإجهاد التأكسدي (شكل معين من تلف الخلايا)، وبالتالي معالجة عوامل الخطر المرتبطة بمتلازمة التمثيل الغذائي.
https://sarabic.ae/20240715/أيهما-أكثر-فائدة؟-طبيب-روسي-يحدد-الفرق-بين-البطيخ-الأصفر-والأحمر-من-حيث-نوعية-الفيتامينات--1090815872.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/11/1090883115_0:600:2047:2135_1920x0_80_0_0_726b42d798374eb107bb98defbd53edb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصحة
الصحة

دراسة: خضار يمنع ارتفاع ضغط الدم ويقي من السكري

13:18 GMT 17.07.2024
© Photo / unsplash/he zhuالنباتات من الفصيلة الكرنبية
النباتات من الفصيلة الكرنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© Photo / unsplash/he zhu
تابعنا عبر
كشف علماء متخصصون عن نوع من الخضار يؤدي تناوله إلى التقليل من خطر السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري، كما يعمل أيضًا على ضبط مستويات الكوليسترول في الدم لدى الأطفال.
واعتمد عمل العلماء من الجامعة الطبية الدولية (ماليزيا) على الدراسات السابقة، التي فحصت آثار بعض الأطعمة المؤدية لخطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي في مرحلة الطفولة، وهو اضطراب أيضي يرتبط بالسمنة وزيادة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب.

وأظهرت مراجعة علمية أجراها العاماء أن هذه المجموعة من الأمراض يمكن الوقاية منها بشكل أكثر فعالية عن طريق استهلاك الخضروات من الفصيلة الكرنبية، وأشهر ممثلي هذه المجموعة هم الملفوف واللفت والقرنبيط والكرنب والبروكلي.

بطيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
مجتمع
أيهما أكثر فائدة؟... طبيب روسي يحدد الفرق بين البطيخ الأصفر والأحمر من حيث نوعية الفيتامينات
15 يوليو, 13:42 GMT
ووفقا للعلماء، فإن هذه الخضار غنية بالمركبات الطبيعية المفيدة وهي الغلوكوزينات، التي تمنحها طعما مرا ولاذعا، ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة البحوث الاستكشافية والفرضيات في الطب (ERHM).
وأشار العلماء إلى أنه عند مضغ أو تقطيع هذه الحضروات، تنتج الغلوكوزينات زيوت الخردل، التي تمنح بعض خضار الكرنبيات "سخونتها" وقوتها اللاذعة، إلى جانب البوليفينول والفلافونويد الموجودة في الملفوف واللفت، التي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومضادة للسرطان.
وأظهرت الدراسات المشمولة في المراجعة أن هذه المركبات قد تساعد في تعديل المسارات الأيضية، وتحسين حساسية الأنسولين وتقليل الإجهاد التأكسدي (شكل معين من تلف الخلايا)، وبالتالي معالجة عوامل الخطر المرتبطة بمتلازمة التمثيل الغذائي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "نصر الله": المقاومة في غزة حق مشروع وجبهة الإسناد اللبنانية مستمرة13:19 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала