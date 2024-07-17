https://sarabic.ae/20240717/دراسة-خضار-يمنع-ارتفاع-ضغط-الدم-ويقي-من-السكري-----1090883272.html
دراسة: خضار يمنع ارتفاع ضغط الدم ويقي من السكري
دراسة: خضار يمنع ارتفاع ضغط الدم ويقي من السكري
سبوتنيك عربي
كشف علماء متخصصون عن نوع من الخضار يؤدي تناوله إلى التقليل من خطر السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري، كما يعمل أيضًا على ضبط مستويات الكوليسترول في الدم لدى... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T13:18+0000
2024-07-17T13:18+0000
2024-07-17T13:18+0000
مجتمع
الصحة
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واعتمد عمل العلماء من الجامعة الطبية الدولية (ماليزيا) على الدراسات السابقة، التي فحصت آثار بعض الأطعمة المؤدية لخطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي في مرحلة الطفولة، وهو اضطراب أيضي يرتبط بالسمنة وزيادة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب.ووفقا للعلماء، فإن هذه الخضار غنية بالمركبات الطبيعية المفيدة وهي الغلوكوزينات، التي تمنحها طعما مرا ولاذعا، ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة البحوث الاستكشافية والفرضيات في الطب (ERHM).وأشار العلماء إلى أنه عند مضغ أو تقطيع هذه الحضروات، تنتج الغلوكوزينات زيوت الخردل، التي تمنح بعض خضار الكرنبيات "سخونتها" وقوتها اللاذعة، إلى جانب البوليفينول والفلافونويد الموجودة في الملفوف واللفت، التي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومضادة للسرطان.وأظهرت الدراسات المشمولة في المراجعة أن هذه المركبات قد تساعد في تعديل المسارات الأيضية، وتحسين حساسية الأنسولين وتقليل الإجهاد التأكسدي (شكل معين من تلف الخلايا)، وبالتالي معالجة عوامل الخطر المرتبطة بمتلازمة التمثيل الغذائي.
https://sarabic.ae/20240715/أيهما-أكثر-فائدة؟-طبيب-روسي-يحدد-الفرق-بين-البطيخ-الأصفر-والأحمر-من-حيث-نوعية-الفيتامينات--1090815872.html
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الصحة
دراسة: خضار يمنع ارتفاع ضغط الدم ويقي من السكري
كشف علماء متخصصون عن نوع من الخضار يؤدي تناوله إلى التقليل من خطر السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري، كما يعمل أيضًا على ضبط مستويات الكوليسترول في الدم لدى الأطفال.
واعتمد عمل العلماء من الجامعة الطبية الدولية (ماليزيا) على الدراسات السابقة، التي فحصت آثار بعض الأطعمة المؤدية لخطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي في مرحلة الطفولة، وهو اضطراب أيضي يرتبط بالسمنة وزيادة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب.
وأظهرت مراجعة علمية أجراها العاماء أن هذه المجموعة من الأمراض يمكن الوقاية منها بشكل أكثر فعالية عن طريق استهلاك الخضروات من الفصيلة الكرنبية، وأشهر ممثلي هذه المجموعة هم الملفوف واللفت والقرنبيط والكرنب والبروكلي.
ووفقا للعلماء، فإن هذه الخضار غنية بالمركبات الطبيعية المفيدة وهي الغلوكوزينات، التي تمنحها طعما مرا ولاذعا، ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة البحوث الاستكشافية والفرضيات في الطب (ERHM).
وأشار العلماء إلى أنه عند مضغ أو تقطيع هذه الحضروات، تنتج الغلوكوزينات زيوت الخردل، التي تمنح بعض خضار الكرنبيات "سخونتها" وقوتها اللاذعة، إلى جانب البوليفينول والفلافونويد الموجودة في الملفوف واللفت، التي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومضادة للسرطان.
وأظهرت الدراسات المشمولة في المراجعة أن هذه المركبات قد تساعد في تعديل المسارات الأيضية، وتحسين حساسية الأنسولين وتقليل الإجهاد التأكسدي (شكل معين من تلف الخلايا)، وبالتالي معالجة عوامل الخطر المرتبطة بمتلازمة التمثيل الغذائي.