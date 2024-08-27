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https://sarabic.ae/20240827/الإمساك-المزمن-مؤشر-خطير-للأزمات-القلبية-1092149905.html
"الإمساك المزمن" مؤشر خطير للأزمات القلبية
"الإمساك المزمن" مؤشر خطير للأزمات القلبية
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة في جامعة موناش، في أستراليا، أن الإمساك هو عامل خطر شائع ولكنه مهمل للأحداث القلبية الوعائية، بما في ذلك النوبات القلبية أو قصور القلب أو... 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T20:16+0000
2024-08-27T20:16+0000
مجتمع
الصحة
إمساك
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الأمعاء
أمراض القلب والسكري والضغط
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الإمساك هو أحد أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعًا، ويؤثر على ما يقرب من 14 في المائة من سكان العالم. اعتمدت الدراسة الجديدة على البيانات الصحية لأكثر من 400000 شخص، وكان الأشخاص الذين يعانون من الإمساك أكثر عرضة بمرتين إلى ثلاث مرات للإصابة بمرض قلبي.وكان الأشخاص في التحليل الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، والإمساك أكثر عرضة بنسبة 34 في المائة للإصابة بمرض قلبي.تقول الباحثة الطبية فرانسين ماركيز من جامعة موناش: "لقد تم التعرف منذ فترة طويلة على عوامل الخطر القلبية الوعائية التقليدية مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة والتدخين كمحركات رئيسية لأمراض القلب".وتشير الدراسة الجديدة إلى أن الإمساك هو في الواقع عامل خطر غير مقدر لارتفاع ضغط الدم والأحداث القلبية الوعائية الضارة الرئيسية. وكشفت الدراسة عن ارتباطات وراثية مهمة بين الإمساك وأشكال مختلفة من الأحداث القلبية الوعائية الضارة.وتشير هذه النتائج إلى أن نسبة كبيرة من السكان قد تكون معرضة لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية بسبب صحة أمعائهم.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم كيف قد يؤثر "الإمساك المزمن" على الجهاز القلبي الوعائي في الأمد البعيد."جسيمات نانوية ذهبية" لعلاج سرطان الكبد... ابتكار جديد لعلماء روس5 أسباب علاجية تجعلك تحتسي القهوة يوميا
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الصحة, إمساك, القولون العصبي, الأمعاء, أمراض القلب والسكري والضغط
الصحة, إمساك, القولون العصبي, الأمعاء, أمراض القلب والسكري والضغط

"الإمساك المزمن" مؤشر خطير للأزمات القلبية

20:16 GMT 27.08.2024
© Photo / unsplash/ Danie Francoصورة لفتاة تعاني من الإمساك المزمن
صورة لفتاة تعاني من الإمساك المزمن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© Photo / unsplash/ Danie Franco
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة في جامعة موناش، في أستراليا، أن الإمساك هو عامل خطر شائع ولكنه مهمل للأحداث القلبية الوعائية، بما في ذلك النوبات القلبية أو قصور القلب أو السكتة الدماغية.
الإمساك هو أحد أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعًا، ويؤثر على ما يقرب من 14 في المائة من سكان العالم. اعتمدت الدراسة الجديدة على البيانات الصحية لأكثر من 400000 شخص، وكان الأشخاص الذين يعانون من الإمساك أكثر عرضة بمرتين إلى ثلاث مرات للإصابة بمرض قلبي.
وكان الأشخاص في التحليل الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، والإمساك أكثر عرضة بنسبة 34 في المائة للإصابة بمرض قلبي.
تقول الباحثة الطبية فرانسين ماركيز من جامعة موناش: "لقد تم التعرف منذ فترة طويلة على عوامل الخطر القلبية الوعائية التقليدية مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة والتدخين كمحركات رئيسية لأمراض القلب".
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وأضافت ماركيز: "ومع ذلك، فإن هذه العوامل وحدها لا تفسر بشكل كامل حدوث الأحداث القلبية الكبرى. وقد استكشفت هذه الدراسة الدور المحتمل للإمساك كعامل خطر إضافي، وكشفت عن نتائج مثيرة للقلق".
وتشير الدراسة الجديدة إلى أن الإمساك هو في الواقع عامل خطر غير مقدر لارتفاع ضغط الدم والأحداث القلبية الوعائية الضارة الرئيسية. وكشفت الدراسة عن ارتباطات وراثية مهمة بين الإمساك وأشكال مختلفة من الأحداث القلبية الوعائية الضارة.
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وتشير هذه النتائج إلى أن نسبة كبيرة من السكان قد تكون معرضة لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية بسبب صحة أمعائهم.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم كيف قد يؤثر "الإمساك المزمن" على الجهاز القلبي الوعائي في الأمد البعيد.
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