https://sarabic.ae/20240716/علماء-روس-يطورون-جهازا-للتشخيص-السريع-لأمراض-القلب--1090839390.html

علماء روس يطورون جهازا للتشخيص السريع لأمراض القلب

علماء روس يطورون جهازا للتشخيص السريع لأمراض القلب

سبوتنيك عربي

قام علماء من جامعة ساراتوف الطبية الحكومية، في روسيا، بتطوير نموذج أولي لجهاز لتشخيص قصور القلب، والكشف عن المرض في وقت مبكر. 16.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-16T06:14+0000

2024-07-16T06:14+0000

2024-07-16T06:14+0000

مجتمع

علوم

أمراض القلب والسكري والضغط

علماء

علماء روس

أدوية

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تتسبب أمراض القلب، بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، في وفاة نحو 10 آلاف شخص، يوميا، في الدول الأوروبية. ومن هذه الأمراض قصور القلب، حيث لا يتشبع الدم وأنسجة الجسم بالكمية اللازمة من الأوكسجين.إن الكشف في الوقت المناسب عن متلازمة قصور القلب المزمن، وفقًا للباحثين في جامعة ساراتوف الطبية الحكومية، يجعل من الممكن وصف العلاج المناسب في المراحل المبكرة من تطوره، وبالتالي تقليل العواقب الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بتطور أمراض القلب والأوعية الدموية وتعويضها.يتم استخدام العديد من الاختبارات لتشخيص قصور القلب، أشهرها ما يسمى باختبار المشي لمدة ست دقائق، حيث يمشي المريض بشكل مستمر لمدة ست دقائق بوتيرة مريحة. ثم يقوم الأطباء بتقييم المسافة التي قطعها المريض ومعدل ضربات القلب، وضيق التنفس، ومستوى تشبع الأوكسجين في الدم، قبل وأثناء وبعد الاختبار، لتحديد وجود أو عدم وجود أمراض القلب.وأكدت الدراسة أنه على الرغم من البساطة التقنية الواضحة لهذا الاختبار، فإنه يتم قضاء قدر كبير إلى حد ما من الوقت في إرشادات المريض، ومرافقة الاختبار والتحليل اللاحق للمعلومات التي حصل عليها الطبيب.الجهاز الذي تم تطويره يراقب العلامات الرئيسية لأمراض القلب، وبالتالي سيخفف العبء على العاملين في المجال الطبي، ويقلل الوقت الذي يقضيه المرضى في طوابير الانتظار في العيادات، ويقلل وقت انتظار نتائج الاختبار.وسيتمكن الجهاز من إجراء تحليل أولي للبيانات التي تم الحصول عليها، بالإضافة إلى تقييم ديناميكيات حالة المريض بعد عدة اختبارات، مما سيسمح، إذا لزم الأمر، بالوصف والتعديل في الوقت المناسب.حاليًا، تم بالفعل تطوير نموذج أولي تقني للجهاز. وبالإضافة إلى ذلك، فإن البرنامج الأساسي جاهز لإجراء عدة قياسات في وقت واحد. يتم إجراء الأبحاث لتحديد المعلمات التي يجب إضافتها إلى المعلمات الموجودة للحصول على الوصف الأكثر اكتمالاً للصورة السريرية دون تدخل الطبيب.تقول أكيموفا: "على وجه الخصوص، من المخطط إضافة خصائص مثل "العمل" و"القوة"، أي القوى التي يبذلها المرضى بأوزان مختلفة أثناء الاختبار، نظرًا لأن بنية الشخص تؤثر على مقدار الجهد المبذول عند الحركة، ويأخذ الجهاز تلقائيًا الوزن في الاعتبار في عملية معالجة البيانات، مما سيجعل التشخيص أكثر فعالية".ووفقا للدراسة، فإنه بعد الانتهاء من تطوير الجهاز، وكذلك الحصول على التصاريح المناسبة، يمكن استخدامه في الممارسة السريرية على نطاق واسع.دراسة: الإزالة الجراحية للمبيضين يمكن أن تكون لها تكلفة باهظة على دماغ المرأةدراسات: الثوم قد يكون "سلاحا سريا" لعلاج مرض العصر

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علوم, أمراض القلب والسكري والضغط, علماء, علماء روس, أدوية