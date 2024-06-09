دراسة تحذر من "بديل للسكر" شائع يهدد صحة القلب والدماغ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
كيف ترد إيران على اغتيال إسرائيل لأحد مستشاريها في سوريا
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد إدراج الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا تحتفظ بحقها بتزويد خصوم الغرب بأسلحة بعيدة المدى
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
08:19 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
09:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد إدراج الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
16:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240609/دراسة-تحذر-من-بديل-للسكر-شائع-يهدد-صحة-القلب-والدماغ-1089657869.html
دراسة تحذر من "بديل للسكر" شائع يهدد صحة القلب والدماغ
دراسة تحذر من "بديل للسكر" شائع يهدد صحة القلب والدماغ
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة جديدة، أن مادة تحلية منخفضة السعرات الحرارية، تستخدم في العديد من الأطعمة منخفضة السكر والمنتجات الاستهلاكية، قد تكون مرتبطة بما يقرب من ضعف خطر... 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T05:44+0000
2024-06-09T05:44+0000
مجتمع
الصحة
علوم
منوعات
أمراض القلب والسكري والضغط
إنقاص الوزن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/17/1081308632_0:1478:2048:2630_1920x0_80_0_0_718ae593ee751be2cda83287d080f6da.jpg
ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة القلب الأوروبية، أن مُحلي "زيليتول"، المستخدم في العديد من المنتجات الغذائية منخفضة السكر وغيرها من المنتجات الاستهلاكية، مثل العلكة ومعجون الأسنان، وحبوب النعناع، وغسول الفم، وشراب السعال، والفيتامينات القابلة للمضغ، يرتبط بتأثير ضار محتمل على الصحة.ونظر فريق الدراسة في أكثر من 1100 عينة دم من أشخاص تم تقييم إصابتهم بأمراض القلب، بالإضافة إلى عينات دم أخرى من أكثر من 2100 شخص قد يكون لديهم أيضا خطر كبير للإصابة بأمراض القلب.ووجدوا أن عددا من سكريات الكحول، بما في ذلك "زيليتول"، يبدو أن لها تأثير سلبي على وظيفة القلب والأوعية الدموية، لدرجة أن أعلى مستويات استهلاك "زيليتول" ارتبطت بخطر مضاعف تقريبا للإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والوفاة.بعد ذلك، اختار العلماء إجراء بعض الاختبارات الخاصة بهم، وقال مؤلف الدراسة، ستانلي هازن: "لقد أعطينا متطوعين أصحاء مشروبا نموذجيا يحتوي على "زيليتول" لمعرفة مدى ارتفاع المستويات، وقد ارتفعت مستوياتهم بمقدار 1000 ضعف".ويوجد "زيليتول" بشكل طبيعي في الأطعمة، مثل الفراولة، والتوت، والخس، والسبانخ، والقرنبيط، والباذنجان، والفطر، لكن كمية المركب الموجودة بشكل طبيعي في هذه الأطعمة لا تذكر.وأوضح هازن: "إذا قمت بالفعل ببعض الحسابات، فإن الأمر حرفيا يتطلب تناول طنا من الفاكهة ليعادل قطعة بسكويت واحدة لمرضى السكري يمكن أن تحتوي على 9 غرامات من "زيليتول"، وهي كمية نموذجية على الملصق، وذلك أشبه بتناول الملح على مستوى الحصول على لعقة منه".يشار إلى أن المحليات الصناعية كانت موضوعًا مثيرا للجدل في عالم العلوم خلال السنوات الأخيرة، وقد وجدت الدراسات في الماضي عيوب صحية محتملة لبعض المحليات، وفي العام الماضي تحركت منظمة الصحة العالمية لتصنيف "الأسبارتام" كمادة مسرطنة محتملة.
https://sarabic.ae/20230718/الأسبارتام-القصة-الكاملة-للمادة-التي-أثارت-قلقا-عالميا-منذ-ابتكارها-صدفة-1079180133.html
https://sarabic.ae/20230519/الصحة-العالمية-تحذر-من-استهلاك-المحليات-الصناعية-1077224502.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/17/1081308632_0:1286:2048:2822_1920x0_80_0_0_350fbc82dba8f49dda8b577fe13190b7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة, علوم, منوعات, أمراض القلب والسكري والضغط, إنقاص الوزن
الصحة, علوم, منوعات, أمراض القلب والسكري والضغط, إنقاص الوزن

دراسة تحذر من "بديل للسكر" شائع يهدد صحة القلب والدماغ

05:44 GMT 09.06.2024
© Photo / unsplash/ Rob Wicksذرات السكر
ذرات السكر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
ذرات السكر
© Photo / unsplash/ Rob Wicks
تابعنا عبر
أظهرت دراسة جديدة، أن مادة تحلية منخفضة السعرات الحرارية، تستخدم في العديد من الأطعمة منخفضة السكر والمنتجات الاستهلاكية، قد تكون مرتبطة بما يقرب من ضعف خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفاة، لدى الأشخاص الذين يستهلكون أعلى مستويات السكر في الدم.
ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة القلب الأوروبية، أن مُحلي "زيليتول"، المستخدم في العديد من المنتجات الغذائية منخفضة السكر وغيرها من المنتجات الاستهلاكية، مثل العلكة ومعجون الأسنان، وحبوب النعناع، وغسول الفم، وشراب السعال، والفيتامينات القابلة للمضغ، يرتبط بتأثير ضار محتمل على الصحة.
ونظر فريق الدراسة في أكثر من 1100 عينة دم من أشخاص تم تقييم إصابتهم بأمراض القلب، بالإضافة إلى عينات دم أخرى من أكثر من 2100 شخص قد يكون لديهم أيضا خطر كبير للإصابة بأمراض القلب.
ووجدوا أن عددا من سكريات الكحول، بما في ذلك "زيليتول"، يبدو أن لها تأثير سلبي على وظيفة القلب والأوعية الدموية، لدرجة أن أعلى مستويات استهلاك "زيليتول" ارتبطت بخطر مضاعف تقريبا للإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والوفاة.
مشروب صودا قليلة السعرات الحرارية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
مجتمع
"الأسبارتام"... القصة الكاملة للمادة التي أثارت قلقا عالميا منذ ابتكارها "صدفة"؟
18 يوليو 2023, 11:41 GMT
بعد ذلك، اختار العلماء إجراء بعض الاختبارات الخاصة بهم، وقال مؤلف الدراسة، ستانلي هازن: "لقد أعطينا متطوعين أصحاء مشروبا نموذجيا يحتوي على "زيليتول" لمعرفة مدى ارتفاع المستويات، وقد ارتفعت مستوياتهم بمقدار 1000 ضعف".
وأشار إلى أنه "عندما تتناول السكر، قد يرتفع مستوى الغلوكوز لديك بنسبة 10 أو 20%، لكنه لا يرتفع 1000 ضعف، ولم تشهد البشرية مستويات عالية من استهلاك "زيليتول" إلا خلال العقدين الماضيين، عندما بدأنا في تناول الأطعمة المصنعة بالكامل والمستبدلة بالسكر".
ويوجد "زيليتول" بشكل طبيعي في الأطعمة، مثل الفراولة، والتوت، والخس، والسبانخ، والقرنبيط، والباذنجان، والفطر، لكن كمية المركب الموجودة بشكل طبيعي في هذه الأطعمة لا تذكر.
زجاجات كوكا كولا لايف المحلاة جزئيا بمحلي ستيفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
مجتمع
"الصحة العالمية" تحذر من استهلاك المحليات الصناعية
19 مايو 2023, 15:17 GMT
وأوضح هازن: "إذا قمت بالفعل ببعض الحسابات، فإن الأمر حرفيا يتطلب تناول طنا من الفاكهة ليعادل قطعة بسكويت واحدة لمرضى السكري يمكن أن تحتوي على 9 غرامات من "زيليتول"، وهي كمية نموذجية على الملصق، وذلك أشبه بتناول الملح على مستوى الحصول على لعقة منه".
يشار إلى أن المحليات الصناعية كانت موضوعًا مثيرا للجدل في عالم العلوم خلال السنوات الأخيرة، وقد وجدت الدراسات في الماضي عيوب صحية محتملة لبعض المحليات، وفي العام الماضي تحركت منظمة الصحة العالمية لتصنيف "الأسبارتام" كمادة مسرطنة محتملة.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. واشنطن: ندعم تحرير المحتجزين بتفاوض أو وسائل أخرى05:26 GMTВоеннослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала