https://sarabic.ae/20240822/نظامك-الغذائي-يمكن-أن-يؤدي-إلى-زيادة-الاكتئاب-والقلق-1091982267.html

سكان "حوض المتوسط" الأكثر تأثرا... كيف يؤثر نظامك الغذائي على شعورك بالاكتئاب والقلق

سكان "حوض المتوسط" الأكثر تأثرا... كيف يؤثر نظامك الغذائي على شعورك بالاكتئاب والقلق

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة أن النظام الغذائي هو أحد العوامل البيولوجية، التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على خطر ظهور أعراض الاكتئاب والقلق، وخاصة عند النساء. 22.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-22T08:04+0000

2024-08-22T08:04+0000

2024-08-22T08:18+0000

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وأثبتت العديد من التجارب الصلة بين النظام الغذائي والصحة العقلية، على سبيل المثال إن "ارتفاع السكر"، الذي يتبع تناول الحلوى هو مثال مألوف للتأثيرات الإيجابية المحتملة للطعام على الحالة المزاجية.وتشير الأبحاث إلى أن تقلبات نسبة السكر في الدم مسؤولة جزئيًا عن العلاقة بين ما نأكله وكيف نشعر، ومن خلال تأثيراته على هرموناتنا ونظامنا العصبي، يمكن أن تكون مستويات السكر في الدم "وقودًا" للقلق والاكتئاب.يتميز النظام الغذائي المتوسطي (دول حوض المتوسط) عادةً بالكثير من الخضروات والفواكه وزيت الزيتون والحبوب الكاملة والبقول والمكسرات، مع كميات صغيرة من الأسماك واللحوم ومنتجات الألبان، ومن بين السمات العديدة للنظام الغذائي المتوسطي، التي قد تكون مسؤولة عن تأثيره على الحالة المزاجية، مؤشره الغلوكوزي المنخفض.تشمل الكربوهيدرات ذات المؤشر الغلوكوزي المرتفع الأرز الأبيض والخبز الأبيض والمقرمشات والمخبوزات. لذلك، فإن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من هذه الأطعمة قد تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق.وفي الوقت نفسه، ترتبط الكربوهيدرات ذات المؤشر الغلوكوزي المنخفض، مثل الأرز المسلوق والمعكرونة المطهية، والتي يتم امتصاصها ببطء وتنتج ارتفاعًا أقل في نسبة السكر في الدم، بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق.ومع ذلك، لا يتأثر الجميع بذات القدر. يمكن أن تنتج الوجبات المتطابقة استجابات لسكر الدم متفاوتة على نطاق واسع لدى أشخاص مختلفين، اعتمادًا على جنس الشخص، وكذلك الجينات والخمو، وميكروبيوم الأمعاء.ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن النظام الغذائي السيئ يمكن أن يجعل تجربة الشخص أسوأ بالتأكيد وبالتالي فهو مهم لأي شخص، وخاصة النساء، والمسنين، والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية.14 خطوة تبعد عنك الخرف بنسبة 45%"4 عادات" يوصي بها الخبراء لتعيش أكثر من 100 عام

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علوم, الصحة, السكر, أضرار السكر على الأوعية الدموية, القلق, الاكتئاب, علاج الاكتئاب