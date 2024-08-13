https://sarabic.ae/20240813/4-عادات-يوصي-بها-الخبراء-لتعيش-أكثر-من-100-عام-1091673080.html

"4 عادات" يوصي بها الخبراء لتعيش أكثر من 100 عام

"4 عادات" يوصي بها الخبراء لتعيش أكثر من 100 عام

سبوتنيك عربي

كشف تقرير جديد قام به خبراء الرعاية الصحية، عن 4 عادات يمكن أن تساهم في زيادة طول العمر والمحافظة على الصحة للعيش أكثر من 100عام. 13.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-13T08:41+0000

2024-08-13T08:41+0000

2024-08-13T08:41+0000

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يجسد المعمرون الشيخوخة الناجحة، وغالبًا ما يعانون من أمراض مزمنة أقل ويحافظون على صحتهم، حتى سن التسعين. في حين تساهم الجينات في طول العمر، فإن العوامل القابلة للتعديل تمثل أكثر من 60 في المائة من الشيخوخة الناجحة.تضمن التقرير الجديد 34 دراسة ومراقبة للمعمرين، وبيّن التقرير 4 عوامل رئيسية تساهم في طول العمر، وهي:عوامل أخرى مهمةكما تظهر الأبحاث، فإن عدم التدخين، وتجنب الكحول أو شربه باعتدال، والبقاء نشطًا بدنيًا، والحفاظ على العلاقات الاجتماعية مهمة لتعزيز فرص الشخص في العيش حتى سن 100.العديد من كبار السن يسعون إلى تبني أنماط حياة أكثر صحة للوقاية من الأمراض المزمنة وإدارتها، في حين يدرك المتخصصون في الرعاية الصحية أيضًا قيمة نمط الحياة.وبحسب التقرير المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه كلما تمكنت من تبني تغييرات نمط حياة إيجابية، وعادات أكثر صحة في وقت مبكر، كلما كنت في وضع أفضل لتحقيق حياة طويلة وصحية. المشروبات الغازية "الدايت" أخطر على صحتك... تعرف على الأسباب"حساء" قد يكون الحل الوحيد لمرض شائع لا علاج له

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الصحة, علوم, شيخوخة, سعادة أكثر وشيخوخة أقل, أمراض القلب والسكري والضغط, أدوية, الحياة, طول الحياة