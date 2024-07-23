علماء يكشفون كيفية تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف والاكتئاب

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بعد فشل المناظرة الأولى مع ترامب... تحدد مصير بايدن الانتخابي
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
12:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اتفاق الفصائل الفلسطينية يعطي القدرة على الحضور والرد على فكرة الإلغاء والشطب
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات تصنيف إسرائيل الأنروا منظمة إرهابية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240723/علماء-يكشفون-كيفية-تقليل-مخاطر-الإصابة-بالسكتة-الدماغية-والخرف-والاكتئاب-1091068498.html
علماء يكشفون كيفية تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف والاكتئاب
علماء يكشفون كيفية تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف والاكتئاب
سبوتنيك عربي
كشف علماء أن اتباع 12 عادة من عادات نمط الحياة يساعد في الحماية من السكتة الدماغية والخرف والاكتئاب. 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T16:48+0000
2024-07-23T16:48+0000
مجتمع
الصحة
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وقام العلماء بتحليل نمط الحياة والخصائص الصحية لـ 350 متطوعًا، وقد تم توفير معلومات عنها من قبل البنك الحيوي البريطاني (أكبر مستودع للعينات البيولوجية البشرية). ووجدوا أن 12 عاملا يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرفوالاكتئاب.وأكد العلماء أن 4 منها تتعلق بمؤشرات الصحة البدنية، مثال الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي، ووزن الجسم، وكذلك نسبة السكر في الدم، والكوليسترول في المستويات المثلى.وكانت العوامل الخمسة الأخرى عبارة عن عناصر لنمط حياة صحي، حيث وتضمنت الإقلاع عن التدخين، والحد من تناول الكحول، والنوم الجيد، وتناول نظام غذائي متوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.ووصف العلماء المجموعة الأخيرة من العوامل بأنها عاطفية واجتماعية، حيث ترتبط صحة الدماغ الجيدة بمستويات منخفضة من التوتر، ويكون لها هدف في الحياة وتلبية الحاجة إلى التواصل.وتسمى الأداة، التي تقيم صحة الدماغ بناءً على هذه العوامل الـ12، بنقاط العناية بالدماغ، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "frontiersin".وقال العلماء إن تحقيق خمس نقاط إضافية في مقياس العناية بالدماغ ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 33% في سن الشيخوخة، وانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والاكتئاب والخرف بنسبة 27% مجتمعين على مدى 13 عامًا من المتابعة.
https://sarabic.ae/20240722/شيء-غريب-يحدث-لعينيك-عندما-تتنفس-دراسة-تكشف-عن-تفصيل-غامض-في-جسدنا---1091020563.html
https://sarabic.ae/20240721/علماء-يكشفون-عن-نظام-عذائي-يزيد-من-خطر-الإصابة-بسرطان-القولون-1090990093.html
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الصحة
الصحة

علماء يكشفون كيفية تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف والاكتئاب

16:48 GMT 23.07.2024
© Photo / unsplash/ Xiao Cuiدماغ
دماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© Photo / unsplash/ Xiao Cui
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كشف علماء أن اتباع 12 عادة من عادات نمط الحياة يساعد في الحماية من السكتة الدماغية والخرف والاكتئاب.
وقام العلماء بتحليل نمط الحياة والخصائص الصحية لـ 350 متطوعًا، وقد تم توفير معلومات عنها من قبل البنك الحيوي البريطاني (أكبر مستودع للعينات البيولوجية البشرية). ووجدوا أن 12 عاملا يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرفوالاكتئاب.
وأكد العلماء أن 4 منها تتعلق بمؤشرات الصحة البدنية، مثال الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي، ووزن الجسم، وكذلك نسبة السكر في الدم، والكوليسترول في المستويات المثلى.
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أمس, 13:43 GMT
وكانت العوامل الخمسة الأخرى عبارة عن عناصر لنمط حياة صحي، حيث وتضمنت الإقلاع عن التدخين، والحد من تناول الكحول، والنوم الجيد، وتناول نظام غذائي متوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
ووصف العلماء المجموعة الأخيرة من العوامل بأنها عاطفية واجتماعية، حيث ترتبط صحة الدماغ الجيدة بمستويات منخفضة من التوتر، ويكون لها هدف في الحياة وتلبية الحاجة إلى التواصل.
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وتسمى الأداة، التي تقيم صحة الدماغ بناءً على هذه العوامل الـ12، بنقاط العناية بالدماغ، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "frontiersin".
وقال العلماء إن تحقيق خمس نقاط إضافية في مقياس العناية بالدماغ ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 33% في سن الشيخوخة، وانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والاكتئاب والخرف بنسبة 27% مجتمعين على مدى 13 عامًا من المتابعة.
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