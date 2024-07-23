https://sarabic.ae/20240723/علماء-يكشفون-كيفية-تقليل-مخاطر-الإصابة-بالسكتة-الدماغية-والخرف-والاكتئاب-1091068498.html

علماء يكشفون كيفية تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف والاكتئاب

علماء يكشفون كيفية تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف والاكتئاب

سبوتنيك عربي

كشف علماء أن اتباع 12 عادة من عادات نمط الحياة يساعد في الحماية من السكتة الدماغية والخرف والاكتئاب. 23.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-23T16:48+0000

2024-07-23T16:48+0000

2024-07-23T16:48+0000

مجتمع

الصحة

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وقام العلماء بتحليل نمط الحياة والخصائص الصحية لـ 350 متطوعًا، وقد تم توفير معلومات عنها من قبل البنك الحيوي البريطاني (أكبر مستودع للعينات البيولوجية البشرية). ووجدوا أن 12 عاملا يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرفوالاكتئاب.وأكد العلماء أن 4 منها تتعلق بمؤشرات الصحة البدنية، مثال الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي، ووزن الجسم، وكذلك نسبة السكر في الدم، والكوليسترول في المستويات المثلى.وكانت العوامل الخمسة الأخرى عبارة عن عناصر لنمط حياة صحي، حيث وتضمنت الإقلاع عن التدخين، والحد من تناول الكحول، والنوم الجيد، وتناول نظام غذائي متوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.ووصف العلماء المجموعة الأخيرة من العوامل بأنها عاطفية واجتماعية، حيث ترتبط صحة الدماغ الجيدة بمستويات منخفضة من التوتر، ويكون لها هدف في الحياة وتلبية الحاجة إلى التواصل.وتسمى الأداة، التي تقيم صحة الدماغ بناءً على هذه العوامل الـ12، بنقاط العناية بالدماغ، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "frontiersin".وقال العلماء إن تحقيق خمس نقاط إضافية في مقياس العناية بالدماغ ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 33% في سن الشيخوخة، وانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والاكتئاب والخرف بنسبة 27% مجتمعين على مدى 13 عامًا من المتابعة.

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