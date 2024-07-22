شيء غريب يحدث لعينيك عندما تتنفس.. دراسة تكشف عن تفصيل غامض في جسدنا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يكون الزمن سرابًا خلقته فيزياء الكم؟!
10:30 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
غارات إسرائيلية على الحديدة والسعودية تنفي استخدام أجوائها لضرب اليمن
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بعد فشل المناظرة الأولى مع ترامب... تحدد مصير بايدن الانتخابي
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240722/شيء-غريب-يحدث-لعينيك-عندما-تتنفس-دراسة-تكشف-عن-تفصيل-غامض-في-جسدنا---1091020563.html
شيء غريب يحدث لعينيك عندما تتنفس.. دراسة تكشف عن تفصيل غامض في جسدنا
شيء غريب يحدث لعينيك عندما تتنفس.. دراسة تكشف عن تفصيل غامض في جسدنا
سبوتنيك عربي
كشف باحثون في دراسة جديدة عن تفصيل غامض في جسدنا، مشيرين إلى أن شيئا غريبا يحدث للعينين مع كل شهيق وزفير. 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T13:43+0000
2024-07-22T13:43+0000
مجتمع
علوم
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/16/1091020732_0:1038:2048:2190_1920x0_80_0_0_2697beb4fd2edf3f575be6c1089fe3f2.jpg
ولفت باحثون من السويد وهولندا إلى أن بؤبؤ العين يستجيب لما هو أكثر بكثير من الضوء، ولكن الدراسات حول ما إذا كانت هذه الثقوب السوداء العميقة تتوسع وتنكمش مع أنفاسنا كانت متناقضة.وشرع عالم الأعصاب مارتن شيفر من معهد "كارولينسكا" في السويد وزملاؤه في معالجة القيود المفروضة على الدراسات السابقة، وفي سلسلة من التجارب، استخدم الفريق كاميرا خاصة لقياس أحجام بؤبؤ العين لأكثر من 100 متطوع أثناء وجودهم في حالة راحة وأداء مهمة بصرية.وكتب الباحثون في تقريرهم الذي ينتظر حاليا مراجعة النظراء: "يصل حجم الحدقة باستمرار إلى الحد الأدنى عند بداية الاستنشاق والحد الأقصى أثناء الزفير".وأوضح الباحثون أن النمط نفسه كان موجودًا عندما قام المتطوعون بمهمة بصرية بسيطة أو كانوا يحدقون فقط في مكان واحد، عندما يتنفسون من خلال أنوفهم أو أفواههم.يتغير حجم حدقة العين أيضًا وفقًا للحالة العاطفية (مثل الاتساع في الخوف)، والاستجابة للأدوية (مثل التوسع في الاستجابة لمضادات الاكتئاب).ويمكن للأطباء استخدام حدقة العين لقياس مستويات الوعي واكتشاف حالات الصحة العقلية، لذا فإن فهم المزيد عن سلوكها من شأنه أن يجعلها مؤشرات تشخيصية أكثر قوة، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وحدد العلماء أخيرا الآلية الكامنة وراء بعض هذه التغييرات على الأقل، ولكن كما هو الحال مع التزام حجم حدقة العين بدورة التنفس لدينا، فإن سبب حدوث العديد من هذه التغييرات يظل لغزًا.
https://sarabic.ae/20240721/علماء-يكشفون-عن-نظام-عذائي-يزيد-من-خطر-الإصابة-بسرطان-القولون-1090990093.html
https://sarabic.ae/20240722/كشف-سبب-علمي-لاحمرار-الوجه-عند-التعرض-لموقف-محرج-1091006275.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/16/1091020732_0:846:2048:2382_1920x0_80_0_0_ffeb6bb40deb6cdb99ad385dd9a95980.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة
علوم, الصحة

شيء غريب يحدث لعينيك عندما تتنفس.. دراسة تكشف عن تفصيل غامض في جسدنا

13:43 GMT 22.07.2024
© Photo / unsplash/ian dooleyالعين
العين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
© Photo / unsplash/ian dooley
تابعنا عبر
كشف باحثون في دراسة جديدة عن تفصيل غامض في جسدنا، مشيرين إلى أن شيئا غريبا يحدث للعينين مع كل شهيق وزفير.
ولفت باحثون من السويد وهولندا إلى أن بؤبؤ العين يستجيب لما هو أكثر بكثير من الضوء، ولكن الدراسات حول ما إذا كانت هذه الثقوب السوداء العميقة تتوسع وتنكمش مع أنفاسنا كانت متناقضة.

وأشارت بعض الأبحاث إلى أن حدقة العين تتوسع أثناء التنفس، في حين وجدت مراجعة أجريت عام 2022 أن هناك "أدلة غير حاسمة" على هذه الظاهرة.

وشرع عالم الأعصاب مارتن شيفر من معهد "كارولينسكا" في السويد وزملاؤه في معالجة القيود المفروضة على الدراسات السابقة، وفي سلسلة من التجارب، استخدم الفريق كاميرا خاصة لقياس أحجام بؤبؤ العين لأكثر من 100 متطوع أثناء وجودهم في حالة راحة وأداء مهمة بصرية.
لحمة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
مجتمع
علماء يكشفون عن "نظام غذائي" يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون
أمس, 12:53 GMT
وكتب الباحثون في تقريرهم الذي ينتظر حاليا مراجعة النظراء: "يصل حجم الحدقة باستمرار إلى الحد الأدنى عند بداية الاستنشاق والحد الأقصى أثناء الزفير".
وأوضح الباحثون أن النمط نفسه كان موجودًا عندما قام المتطوعون بمهمة بصرية بسيطة أو كانوا يحدقون فقط في مكان واحد، عندما يتنفسون من خلال أنوفهم أو أفواههم.

كتب شيفر وفريقه: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى احتمال أن الإدراك البصري نفسه قد يتنقل بين تحسين التمييز أثناء الشهيق والكشف أثناء الزفير في نفس واحد".

طفل يأكل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
مجتمع
كشف سبب علمي لاحمرار الوجه عند التعرض لموقف محرج
08:41 GMT
يتغير حجم حدقة العين أيضًا وفقًا للحالة العاطفية (مثل الاتساع في الخوف)، والاستجابة للأدوية (مثل التوسع في الاستجابة لمضادات الاكتئاب).
ويمكن للأطباء استخدام حدقة العين لقياس مستويات الوعي واكتشاف حالات الصحة العقلية، لذا فإن فهم المزيد عن سلوكها من شأنه أن يجعلها مؤشرات تشخيصية أكثر قوة، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وحدد العلماء أخيرا الآلية الكامنة وراء بعض هذه التغييرات على الأقل، ولكن كما هو الحال مع التزام حجم حدقة العين بدورة التنفس لدينا، فإن سبب حدوث العديد من هذه التغييرات يظل لغزًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:36 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تطلب إخلاء الأحياء الشرقية من خان يونس لبدء عملية عسكرية05:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала