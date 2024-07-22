https://sarabic.ae/20240722/شيء-غريب-يحدث-لعينيك-عندما-تتنفس-دراسة-تكشف-عن-تفصيل-غامض-في-جسدنا---1091020563.html
شيء غريب يحدث لعينيك عندما تتنفس.. دراسة تكشف عن تفصيل غامض في جسدنا
شيء غريب يحدث لعينيك عندما تتنفس.. دراسة تكشف عن تفصيل غامض في جسدنا
سبوتنيك عربي
كشف باحثون في دراسة جديدة عن تفصيل غامض في جسدنا، مشيرين إلى أن شيئا غريبا يحدث للعينين مع كل شهيق وزفير. 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T13:43+0000
2024-07-22T13:43+0000
2024-07-22T13:43+0000
مجتمع
علوم
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/16/1091020732_0:1038:2048:2190_1920x0_80_0_0_2697beb4fd2edf3f575be6c1089fe3f2.jpg
ولفت باحثون من السويد وهولندا إلى أن بؤبؤ العين يستجيب لما هو أكثر بكثير من الضوء، ولكن الدراسات حول ما إذا كانت هذه الثقوب السوداء العميقة تتوسع وتنكمش مع أنفاسنا كانت متناقضة.وشرع عالم الأعصاب مارتن شيفر من معهد "كارولينسكا" في السويد وزملاؤه في معالجة القيود المفروضة على الدراسات السابقة، وفي سلسلة من التجارب، استخدم الفريق كاميرا خاصة لقياس أحجام بؤبؤ العين لأكثر من 100 متطوع أثناء وجودهم في حالة راحة وأداء مهمة بصرية.وكتب الباحثون في تقريرهم الذي ينتظر حاليا مراجعة النظراء: "يصل حجم الحدقة باستمرار إلى الحد الأدنى عند بداية الاستنشاق والحد الأقصى أثناء الزفير".وأوضح الباحثون أن النمط نفسه كان موجودًا عندما قام المتطوعون بمهمة بصرية بسيطة أو كانوا يحدقون فقط في مكان واحد، عندما يتنفسون من خلال أنوفهم أو أفواههم.يتغير حجم حدقة العين أيضًا وفقًا للحالة العاطفية (مثل الاتساع في الخوف)، والاستجابة للأدوية (مثل التوسع في الاستجابة لمضادات الاكتئاب).ويمكن للأطباء استخدام حدقة العين لقياس مستويات الوعي واكتشاف حالات الصحة العقلية، لذا فإن فهم المزيد عن سلوكها من شأنه أن يجعلها مؤشرات تشخيصية أكثر قوة، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وحدد العلماء أخيرا الآلية الكامنة وراء بعض هذه التغييرات على الأقل، ولكن كما هو الحال مع التزام حجم حدقة العين بدورة التنفس لدينا، فإن سبب حدوث العديد من هذه التغييرات يظل لغزًا.
https://sarabic.ae/20240721/علماء-يكشفون-عن-نظام-عذائي-يزيد-من-خطر-الإصابة-بسرطان-القولون-1090990093.html
https://sarabic.ae/20240722/كشف-سبب-علمي-لاحمرار-الوجه-عند-التعرض-لموقف-محرج-1091006275.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/16/1091020732_0:846:2048:2382_1920x0_80_0_0_ffeb6bb40deb6cdb99ad385dd9a95980.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, الصحة
شيء غريب يحدث لعينيك عندما تتنفس.. دراسة تكشف عن تفصيل غامض في جسدنا
كشف باحثون في دراسة جديدة عن تفصيل غامض في جسدنا، مشيرين إلى أن شيئا غريبا يحدث للعينين مع كل شهيق وزفير.
ولفت باحثون من السويد وهولندا إلى أن بؤبؤ العين يستجيب لما هو أكثر بكثير من الضوء، ولكن الدراسات حول ما إذا كانت هذه الثقوب السوداء العميقة تتوسع وتنكمش مع أنفاسنا كانت متناقضة.
وأشارت بعض الأبحاث إلى أن حدقة العين تتوسع أثناء التنفس، في حين وجدت مراجعة أجريت عام 2022 أن هناك "أدلة غير حاسمة" على هذه الظاهرة.
وشرع عالم الأعصاب مارتن شيفر من معهد "كارولينسكا" في السويد وزملاؤه في معالجة القيود المفروضة على الدراسات السابقة، وفي سلسلة من التجارب، استخدم الفريق كاميرا خاصة لقياس أحجام بؤبؤ العين
لأكثر من 100 متطوع أثناء وجودهم في حالة راحة وأداء مهمة بصرية.
وكتب الباحثون في تقريرهم الذي ينتظر حاليا مراجعة النظراء: "يصل حجم الحدقة باستمرار إلى الحد الأدنى عند بداية الاستنشاق والحد الأقصى أثناء الزفير".
وأوضح الباحثون أن النمط نفسه كان موجودًا عندما قام المتطوعون بمهمة بصرية بسيطة
أو كانوا يحدقون فقط في مكان واحد، عندما يتنفسون من خلال أنوفهم أو أفواههم.
كتب شيفر وفريقه: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى احتمال أن الإدراك البصري نفسه قد يتنقل بين تحسين التمييز أثناء الشهيق والكشف أثناء الزفير في نفس واحد".
يتغير حجم حدقة العين أيضًا وفقًا للحالة العاطفية (مثل الاتساع في الخوف)، والاستجابة للأدوية (مثل التوسع في الاستجابة لمضادات الاكتئاب).
ويمكن للأطباء استخدام حدقة العين لقياس مستويات الوعي واكتشاف حالات الصحة العقلية، لذا فإن فهم المزيد عن سلوكها من شأنه أن يجعلها مؤشرات تشخيصية أكثر قوة، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وحدد العلماء أخيرا الآلية الكامنة وراء بعض هذه التغييرات على الأقل، ولكن كما هو الحال مع التزام حجم حدقة العين بدورة التنفس لدينا، فإن سبب حدوث العديد من هذه التغييرات يظل لغزًا.