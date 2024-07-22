https://sarabic.ae/20240722/شيء-غريب-يحدث-لعينيك-عندما-تتنفس-دراسة-تكشف-عن-تفصيل-غامض-في-جسدنا---1091020563.html

شيء غريب يحدث لعينيك عندما تتنفس.. دراسة تكشف عن تفصيل غامض في جسدنا

شيء غريب يحدث لعينيك عندما تتنفس.. دراسة تكشف عن تفصيل غامض في جسدنا

سبوتنيك عربي

كشف باحثون في دراسة جديدة عن تفصيل غامض في جسدنا، مشيرين إلى أن شيئا غريبا يحدث للعينين مع كل شهيق وزفير. 22.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-22T13:43+0000

2024-07-22T13:43+0000

2024-07-22T13:43+0000

مجتمع

علوم

الصحة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/16/1091020732_0:1038:2048:2190_1920x0_80_0_0_2697beb4fd2edf3f575be6c1089fe3f2.jpg

ولفت باحثون من السويد وهولندا إلى أن بؤبؤ العين يستجيب لما هو أكثر بكثير من الضوء، ولكن الدراسات حول ما إذا كانت هذه الثقوب السوداء العميقة تتوسع وتنكمش مع أنفاسنا كانت متناقضة.وشرع عالم الأعصاب مارتن شيفر من معهد "كارولينسكا" في السويد وزملاؤه في معالجة القيود المفروضة على الدراسات السابقة، وفي سلسلة من التجارب، استخدم الفريق كاميرا خاصة لقياس أحجام بؤبؤ العين لأكثر من 100 متطوع أثناء وجودهم في حالة راحة وأداء مهمة بصرية.وكتب الباحثون في تقريرهم الذي ينتظر حاليا مراجعة النظراء: "يصل حجم الحدقة باستمرار إلى الحد الأدنى عند بداية الاستنشاق والحد الأقصى أثناء الزفير".وأوضح الباحثون أن النمط نفسه كان موجودًا عندما قام المتطوعون بمهمة بصرية بسيطة أو كانوا يحدقون فقط في مكان واحد، عندما يتنفسون من خلال أنوفهم أو أفواههم.يتغير حجم حدقة العين أيضًا وفقًا للحالة العاطفية (مثل الاتساع في الخوف)، والاستجابة للأدوية (مثل التوسع في الاستجابة لمضادات الاكتئاب).ويمكن للأطباء استخدام حدقة العين لقياس مستويات الوعي واكتشاف حالات الصحة العقلية، لذا فإن فهم المزيد عن سلوكها من شأنه أن يجعلها مؤشرات تشخيصية أكثر قوة، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وحدد العلماء أخيرا الآلية الكامنة وراء بعض هذه التغييرات على الأقل، ولكن كما هو الحال مع التزام حجم حدقة العين بدورة التنفس لدينا، فإن سبب حدوث العديد من هذه التغييرات يظل لغزًا.

https://sarabic.ae/20240721/علماء-يكشفون-عن-نظام-عذائي-يزيد-من-خطر-الإصابة-بسرطان-القولون-1090990093.html

https://sarabic.ae/20240722/كشف-سبب-علمي-لاحمرار-الوجه-عند-التعرض-لموقف-محرج-1091006275.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة