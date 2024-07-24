https://sarabic.ae/20240724/أطعمة-تعمل-على-تحسين-أدائك-اليومي-تعرف-عليها--1091078327.html

أطعمة تعمل على تحسين أدائك اليومي... تعرف عليها

أطعمة تعمل على تحسين أدائك اليومي... تعرف عليها

سبوتنيك عربي

نشرت اختصاصية الغدد الصماء في مستشفى فيدنوفسكي السريري التابع لوزارة الصحة، في موسكو، ماريا كالوشينا، تقريرا يتحدث عن بعض الأطعمة التي يمكن أن توفر زيادة في... 24.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-24T07:42+0000

2024-07-24T07:42+0000

2024-07-24T07:42+0000

مجتمع

الصحة

فواكه

لحوم

لحوم مصنعة

خضراوات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/0b/1050397552_0:265:3083:1999_1920x0_80_0_0_6b4d7057c64a9b13e728814bb739dbaa.jpg

وأشارت الطبيبة كالوشينا في تقريرها إلى أن تناول بعض الأطعمة كالتفاح والبرتقال وكذلك الأسماك الدهنية، يمكن أن يحسن من الأداء اليومي ويزيد من التركيز طوال اليوم.وقالت كالوشينا: "أولًا على القائمة، بالطبع، ستكون الفواكه. لذلك، يمكن للتفاح البسيط أن يزود الجسم بالطاقة لفترة طويلة، كما يمكن للبرتقال أن يحسن مزاجك. وسيوفر الموز البوتاسيوم لوظيفة القلب المناسبة، والأفوكادو سيفعل ذلك، ويزودك بالعناصر الغذائية وأحماض أوميغا الدهنية لزيادة الطاقة".وأوضحت كالوشينا: "لكن اللحوم في النظام الغذائي يجب أن تكون خالية من الدهون. ويفضل تناول الدجاج والديك الرومي، وبهذه الطريقة، لن يهدر الجسم طاقة ثمينة في هضم الطعام، بل على العكس من ذلك، سيزيدك قوة".وأشارت الطبيبة إلى أنه من المهم ألا ننسى الخضار في النظام الغذائي، فهي مصدر قيم للألياف والفيتامينات والمعادن، مضيفة أن الحبوب تزود الجسم بالطاقة على المدى الطويل، وتعتبر البقوليات مصدرا قيما للمغنيسيوم، والبوتاسيوم الأساسيين.كما أكدت الطبيبة أن الشوكولا الداكنة قادرة على إمداد الجسم بالطاقة في وقت قياسي، موضحة أن "الشوكولا الداكنة غنية بحبوب الكاكاو التي تحتوي على مضادات الأكسدة، وهي مواد تتحكم في عمليات التمثيل الغذائي في الجسم، ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون تناول الشوكولا الداكنة من أجل رفع الحالة المزاجية، لأنها تظل منتجًا عالي السعرات الحرارية".خبراء يكشفون عن خطأ شائع يتعلق بزيت الزيتوناختصاصية تكشف عن الأطعمة المضرة على المعدة الفارغة وتحذر من عواقب تناولها

https://sarabic.ae/20230708/علماء-يحددون-فواكه-صيفية-يمكنها-تحسين-الذاكرة-1078866005.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة, فواكه, لحوم, لحوم مصنعة, خضراوات