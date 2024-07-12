https://sarabic.ae/20240712/اختصاصية-تكشف-عن-الأطعمة-المضرة-على-المعدة-الفارغة-وتحذر-من-عواقب-تناولها-1090722521.html

اختصاصية تكشف عن الأطعمة المضرة على المعدة الفارغة وتحذر من عواقب تناولها

اختصاصية تكشف عن الأطعمة المضرة على المعدة الفارغة وتحذر من عواقب تناولها

سبوتنيك عربي

كشفت اختصاصية روسية في أمراض الجهاز الهضمي عن أبرز الأطعمة والمنتجات، التي يجب على الإنسان تجنب أكلها على معدة فارغة، وذلك بهدف عدم حصول أي مشاكل صحية في... 12.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-12T05:00+0000

2024-07-12T05:00+0000

2024-07-12T05:00+0000

مجتمع

علوم

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وقالت الاختصاصية سفيتلانا إلياشينكو، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه لا يُنصح بتناول الخضار والفواكه النيئة، وكذلك العصائر الطازجة، على معدة فارغة، والتي يمكن أن يكون لها تأثير عدواني على المعدة.وتابعت إلياشينكو، بالقول إنه "على المعدة الفارغة، من غير المرغوب تناول هذه المنتجات نظرا لتأثيرها العدواني على المعدة، والتي تزيد من الحموضة وتثير أحاسيس غير مريحة للشخص".وأشارت الاختصاصية الروسية أيضًا إلى أنه إذا اخترت بين الفاكهة الكاملة والعصائر، فمن الأفضل أن تختار الفاكهة الكاملة. وخلصت إلياشينكو، بالقول: "أعتقد أنه من الأفضل تناول الفاكهة الكاملة، التي تحتوي على جميع المواد المفيدة، والتي تمنحك المزيد من الشبع، ولكن ليس على معدة فارغة".

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