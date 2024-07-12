https://sarabic.ae/20240712/اختصاصية-تكشف-عن-الأطعمة-المضرة-على-المعدة-الفارغة-وتحذر-من-عواقب-تناولها-1090722521.html
اختصاصية تكشف عن الأطعمة المضرة على المعدة الفارغة وتحذر من عواقب تناولها
اختصاصية تكشف عن الأطعمة المضرة على المعدة الفارغة وتحذر من عواقب تناولها
سبوتنيك عربي
كشفت اختصاصية روسية في أمراض الجهاز الهضمي عن أبرز الأطعمة والمنتجات، التي يجب على الإنسان تجنب أكلها على معدة فارغة، وذلك بهدف عدم حصول أي مشاكل صحية في... 12.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-12T05:00+0000
2024-07-12T05:00+0000
2024-07-12T05:00+0000
مجتمع
علوم
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وقالت الاختصاصية سفيتلانا إلياشينكو، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه لا يُنصح بتناول الخضار والفواكه النيئة، وكذلك العصائر الطازجة، على معدة فارغة، والتي يمكن أن يكون لها تأثير عدواني على المعدة.وتابعت إلياشينكو، بالقول إنه "على المعدة الفارغة، من غير المرغوب تناول هذه المنتجات نظرا لتأثيرها العدواني على المعدة، والتي تزيد من الحموضة وتثير أحاسيس غير مريحة للشخص".وأشارت الاختصاصية الروسية أيضًا إلى أنه إذا اخترت بين الفاكهة الكاملة والعصائر، فمن الأفضل أن تختار الفاكهة الكاملة. وخلصت إلياشينكو، بالقول: "أعتقد أنه من الأفضل تناول الفاكهة الكاملة، التي تحتوي على جميع المواد المفيدة، والتي تمنحك المزيد من الشبع، ولكن ليس على معدة فارغة".
https://sarabic.ae/20240630/خبير-يكشف-عن-الأطعمة-المناسبة-والخفيفة-على-جسم-الإنسان-خلال-الصيف-الحار-1090328022.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
علوم
اختصاصية تكشف عن الأطعمة المضرة على المعدة الفارغة وتحذر من عواقب تناولها
كشفت اختصاصية روسية في أمراض الجهاز الهضمي عن أبرز الأطعمة والمنتجات، التي يجب على الإنسان تجنب أكلها على معدة فارغة، وذلك بهدف عدم حصول أي مشاكل صحية في المستقبل.
وقالت الاختصاصية سفيتلانا إلياشينكو، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه لا يُنصح بتناول الخضار والفواكه النيئة، وكذلك العصائر الطازجة، على معدة فارغة، والتي يمكن أن يكون لها تأثير عدواني على المعدة.
وتابعت إلياشينكو، بالقول إنه "على المعدة الفارغة، من غير المرغوب تناول هذه المنتجات نظرا لتأثيرها العدواني على المعدة، والتي تزيد من الحموضة وتثير أحاسيس غير مريحة للشخص".
وأشارت الاختصاصية الروسية أيضًا إلى أنه إذا اخترت بين الفاكهة الكاملة والعصائر، فمن الأفضل أن تختار الفاكهة الكاملة.
وخلصت إلياشينكو، بالقول: "أعتقد أنه من الأفضل تناول الفاكهة الكاملة، التي تحتوي على جميع المواد المفيدة، والتي تمنحك المزيد من الشبع، ولكن ليس على معدة فارغة".