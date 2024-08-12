https://sarabic.ae/20240812/اختراع-جهاز-مدمج-لمراقبة-حالة-الرئتين-في-روسيا-1091646856.html

اختراع جهاز مدمج لمراقبة حالة الرئتين في روسيا

اختراع جهاز مدمج لمراقبة حالة الرئتين في روسيا

سبوتنيك عربي

أعلن علماء في جامعة سيبيريا الحكومية الطبية الروسية، اليوم الإثنين، أنهم اخترعوا جهازا جديدا للمرضى الذين يعانون من أمراض الرئة وهو جهاز قياس التنفس للاستخدام... 12.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-12T11:28+0000

2024-08-12T11:28+0000

2024-08-12T11:28+0000

مجتمع

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ويعد تصوير التنفس (قياس التنفس) إحدى طرق تشخيص الربو القصبي ومرض الانسداد الرئوي المزمن وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى. وتتيح هذه الطريقة تقدير حجم الهواء المستنشق والزفير، وكذلك سرعة مروره عبر الجهاز التنفسي في حالة هادئة وقسرية.وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هناك نحو 262 مليون مريض بالربو في العالم حيث إن هذا المرض يصيب من 4 إلى 10٪ من السكان في بلدان مختلفة.و يزداد انتشار الربو مع التحضر بسبب تلوث الهواء الداخلي والجوي. إلى جانب ذلك، يعد مرض الانسداد الرئوي المزمن السبب الرئيس الثالث للوفاة في العالم حيث يموت نحو 2.8 مليون شخص بسبب هذا المرض كل عام.ومع ذلك، فإن هذا النهج الكلاسيكي لبناء أنظمة القياس، ووفقًا للعلماء، له عيبان والعيب الأول أنه يعتمد الجهاز على العوامل البيئية الخارجية مثل درجة حرارة الهواء والرطوبة وما إلى ذلك ويتطلب التحقق المستمر أي تقييم المقاييس والمعايرة. بالإضافة إلى ذلك، يضطر الطاقم الطبي مرة واحدة تقريبًا في الأسبوع إلى معايرة الجهاز باستخدام حقنة معايرة خاصة. ومن المتوقع أن جهاز قياس التنفس من الجيل الجديد، الذي طوره علماء في جامعة سيبيريا الحكومية الطبية الروسية له معايير مستقرة بغض النظر عن البيئة، ويتم إجراء معايرته مرة واحدة فقط في الإنتاج. وصرح رئيس المشروع الاستراتيجي "المنصات الرقمية الإلكترونية" بتلك الجامعة إيفان تولماشيف أن الفريق كان يعمل على اختراع جهاز يمكن استخدامه كجزء من مجمعات التطبيب عن بعد في المؤسسات الطبية وكجهاز للاستخدام الفردي في المنزل.تم إنشاء النموذج الأولي للمنتج كجزء من برنامج تطوير "الأولوية 2030" الروسي . وسيتم اختبار التطوير في عيادات جامعة سيبيريا الطبية الحكومية الرويسية.

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