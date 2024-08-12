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https://sarabic.ae/20240812/اختراع-جهاز-مدمج-لمراقبة-حالة-الرئتين-في-روسيا-1091646856.html
اختراع جهاز مدمج لمراقبة حالة الرئتين في روسيا
اختراع جهاز مدمج لمراقبة حالة الرئتين في روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن علماء في جامعة سيبيريا الحكومية الطبية الروسية، اليوم الإثنين، أنهم اخترعوا جهازا جديدا للمرضى الذين يعانون من أمراض الرئة وهو جهاز قياس التنفس للاستخدام... 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T11:28+0000
2024-08-12T11:28+0000
مجتمع
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ويعد تصوير التنفس (قياس التنفس) إحدى طرق تشخيص الربو القصبي ومرض الانسداد الرئوي المزمن وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى. وتتيح هذه الطريقة تقدير حجم الهواء المستنشق والزفير، وكذلك سرعة مروره عبر الجهاز التنفسي في حالة هادئة وقسرية.وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هناك نحو 262 مليون مريض بالربو في العالم حيث إن هذا المرض يصيب من 4 إلى 10٪ من السكان في بلدان مختلفة.و يزداد انتشار الربو مع التحضر بسبب تلوث الهواء الداخلي والجوي. إلى جانب ذلك، يعد مرض الانسداد الرئوي المزمن السبب الرئيس الثالث للوفاة في العالم حيث يموت نحو 2.8 مليون شخص بسبب هذا المرض كل عام.ومع ذلك، فإن هذا النهج الكلاسيكي لبناء أنظمة القياس، ووفقًا للعلماء، له عيبان والعيب الأول أنه يعتمد الجهاز على العوامل البيئية الخارجية مثل درجة حرارة الهواء والرطوبة وما إلى ذلك ويتطلب التحقق المستمر أي تقييم المقاييس والمعايرة. بالإضافة إلى ذلك، يضطر الطاقم الطبي مرة واحدة تقريبًا في الأسبوع إلى معايرة الجهاز باستخدام حقنة معايرة خاصة. ومن المتوقع أن جهاز قياس التنفس من الجيل الجديد، الذي طوره علماء في جامعة سيبيريا الحكومية الطبية الروسية له معايير مستقرة بغض النظر عن البيئة، ويتم إجراء معايرته مرة واحدة فقط في الإنتاج. وصرح رئيس المشروع الاستراتيجي "المنصات الرقمية الإلكترونية" بتلك الجامعة إيفان تولماشيف أن الفريق كان يعمل على اختراع جهاز يمكن استخدامه كجزء من مجمعات التطبيب عن بعد في المؤسسات الطبية وكجهاز للاستخدام الفردي في المنزل.تم إنشاء النموذج الأولي للمنتج كجزء من برنامج تطوير "الأولوية 2030" الروسي . وسيتم اختبار التطوير في عيادات جامعة سيبيريا الطبية الحكومية الرويسية.
https://sarabic.ae/20240812/ذوبان-جليدي-بمستوى-غير-مسبوق-يهدد-مستقبل-العالم-1091641493.html
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اختراع جهاز مدمج لمراقبة حالة الرئتين في روسيا

11:28 GMT 12.08.2024
© AP Photoمختبر حيوي
مختبر حيوي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن علماء في جامعة سيبيريا الحكومية الطبية الروسية، اليوم الإثنين، أنهم اخترعوا جهازا جديدا للمرضى الذين يعانون من أمراض الرئة وهو جهاز قياس التنفس للاستخدام الفردي. ووفقًا للمصممين، فإن تفرد الجهاز يكمن في حقيقة أنه تم استخدام الموجات فوق الصوتية لأول مرة في روسيا كمبدأ فيزيائي لتسجيل معلمات الجهاز التنفسي.
ويعد تصوير التنفس (قياس التنفس) إحدى طرق تشخيص الربو القصبي ومرض الانسداد الرئوي المزمن وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى. وتتيح هذه الطريقة تقدير حجم الهواء المستنشق والزفير، وكذلك سرعة مروره عبر الجهاز التنفسي في حالة هادئة وقسرية.
وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هناك نحو 262 مليون مريض بالربو في العالم حيث إن هذا المرض يصيب من 4 إلى 10٪ من السكان في بلدان مختلفة.و يزداد انتشار الربو مع التحضر بسبب تلوث الهواء الداخلي والجوي. إلى جانب ذلك، يعد مرض الانسداد الرئوي المزمن السبب الرئيس الثالث للوفاة في العالم حيث يموت نحو 2.8 مليون شخص بسبب هذا المرض كل عام.

وأوضح مطورو الجهاز الجديد، أن أجهزة التنفس الكلاسيكية، والتي تستخدم حاليًا على نطاق واسع في المؤسسات الطبية، تعمل على مبدأين: مبدأ "التوربين" (يتحرك التوربين من تدفق الهواء) ومبدأ "الغشاء" (تدفق الهواء يغير شكل الغشاء).

ومع ذلك، فإن هذا النهج الكلاسيكي لبناء أنظمة القياس، ووفقًا للعلماء، له عيبان والعيب الأول أنه يعتمد الجهاز على العوامل البيئية الخارجية مثل درجة حرارة الهواء والرطوبة وما إلى ذلك ويتطلب التحقق المستمر أي تقييم المقاييس والمعايرة. بالإضافة إلى ذلك، يضطر الطاقم الطبي مرة واحدة تقريبًا في الأسبوع إلى معايرة الجهاز باستخدام حقنة معايرة خاصة.
ومن المتوقع أن جهاز قياس التنفس من الجيل الجديد، الذي طوره علماء في جامعة سيبيريا الحكومية الطبية الروسية له معايير مستقرة بغض النظر عن البيئة، ويتم إجراء معايرته مرة واحدة فقط في الإنتاج.
بحيرة پويهو في تشيلي، في جبال الأنديز الباتاغونيا، في منتزه توريس ديل باين الوطني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
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09:52 GMT
وصرح رئيس المشروع الاستراتيجي "المنصات الرقمية الإلكترونية" بتلك الجامعة إيفان تولماشيف أن الفريق كان يعمل على اختراع جهاز يمكن استخدامه كجزء من مجمعات التطبيب عن بعد في المؤسسات الطبية وكجهاز للاستخدام الفردي في المنزل.

وأضاف العالم قائلا: "نعتقد أن جهازنا سيسمح للمرضى الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو القصبي بالتحكم في حالتهم، وسيسمح الأطباء بإجراء المراقبة لضبط العلاج الدوائي بشكل أكثر ملاءمة ".

تم إنشاء النموذج الأولي للمنتج كجزء من برنامج تطوير "الأولوية 2030" الروسي . وسيتم اختبار التطوير في عيادات جامعة سيبيريا الطبية الحكومية الرويسية.
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