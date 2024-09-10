علماء روس يطورون طريقة للتنبؤ باضطرابات تكيف الأطفال حديثي الولادة

عربي
بوتين خلال مناورات "أوكيان-2024": على روسيا أن تستعد لأي تطور للأحداث
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:34 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يبين سبب العدوان الإسرائيلي العنيف على سوريا
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
17:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
08:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: استخدام السعودية "البترويوان" سيعزز علاقاتها الدولية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تركيا والعالم العربي.. مسار جديد في العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240910/علماء-روس-يطورون-طريقة-للتنبؤ-باضطرابات-تكيف-الأطفال-حديثي-الولادة-1092577557.html
علماء روس يطورون طريقة للتنبؤ باضطرابات تكيف الأطفال حديثي الولادة
علماء روس يطورون طريقة للتنبؤ باضطرابات تكيف الأطفال حديثي الولادة
سبوتنيك عربي
أعلن علماء ومتخصصون من جامعة ساراتوف الطبية الحكومية في روسيا، اليوم الثلاثاء، أنهم طوروا طريقة للتنبؤ باضطرابات تكيّف الأطفال حديثي الولادة. 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T12:55+0000
2024-09-10T12:55+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/13/1078263511_0:464:2048:1616_1920x0_80_0_0_f79b09237132f0e3b857db63e56cce60.jpg
ونشر موقع "Life" للدراسات العلمية تفاصيل عن الدراسة، التي اقترح فيها العلماء تركيب جهاز محلي للاستشعار على أعضاء معينة من الطفل، يقرأ من خلاله معلومات مفصلة عن الجهاز العصبي اللاإرادي، الذي يتحكم في عمل جميع الأعضاء الداخلية.ووفقا للعلماء، فإن مثل هذه المعلومات ستمنع من متلازمة الموت المفاجئ، التي تصيب الأطفال الرضع، وبالتالي سيسهم الجهاز بإظهار انتباه الأمراض النامية عند الطفل على الفور بالنسبة للأطباء والمتخصصين.وأوضح العلماء، في دراستهم، أنهم طوروا طريقة غير جراحية لتقييم التنظيم اللاإرادي للدورة الدموية عند الأطفال حديثي الولادة، وذلك بهدف التنبؤ بالاضطرابات القلبية التنفسية المبكرة مثل التغيرات في ضربات القلب، ومعدل ضربات القلب، توقف الإيقاع، عدم انتظام ضربات القلب، التي تهدد الحياة، اضطرابات التوصيل، حدوث فترات من انقطاع النفس وما إلى ذلك.ووفق العلماء، تم استخدام جهاز محلي للاستشعار كان يستخدم سابقا فقط للتنبؤ بأمراض القلب لدى البالغين (احتشاء عضلة القلب، ونقص التروية)، حيث يتم تركيب أحد المستشعرات باليافوخ الكبير (الجزء الأمامي) لحديثي الولادة، والثاني بساق الطفل. وفي الوقت نفسه، يتم أخذ قراءات تخطيط القلب ويعمل مستشعر على قياس التنفس.كما يساعد الجهاز على كشف عمل الأوعية المحيطية الدماغية "الأوعية الدموية ومعدل ضربات القلب والتنفس".وفي السياق نفسه، أكدت إحدى الخبيرات والعاملة على الدراسة، إيلينا موريفا، أنه من خلال مدى تنسيق عمل القلب والأوعية الدموية لدى المولود الجديد، يمكن استخلاص استنتاج حول كيفية تكيّف الطفل مع البيئة الخارجية في المستقبل.
https://sarabic.ae/20240620/دراسة-تعرض-المرأة-للحرارة-أثناء-الحمل-يتسبب-بمشكلة-صحية-للطفل-مدى-الحياة-1090011850.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/13/1078263511_0:272:2048:1808_1920x0_80_0_0_979be1415fb1bf182f3fa754973849e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

علماء روس يطورون طريقة للتنبؤ باضطرابات تكيف الأطفال حديثي الولادة

12:55 GMT 10.09.2024
© Photo / unsplash/Jill Sauveطفل رضيع بين يدي والده
طفل رضيع بين يدي والده - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
© Photo / unsplash/Jill Sauve
تابعنا عبر
أعلن علماء ومتخصصون من جامعة ساراتوف الطبية الحكومية في روسيا، اليوم الثلاثاء، أنهم طوروا طريقة للتنبؤ باضطرابات تكيّف الأطفال حديثي الولادة.
ونشر موقع "Life" للدراسات العلمية تفاصيل عن الدراسة، التي اقترح فيها العلماء تركيب جهاز محلي للاستشعار على أعضاء معينة من الطفل، يقرأ من خلاله معلومات مفصلة عن الجهاز العصبي اللاإرادي، الذي يتحكم في عمل جميع الأعضاء الداخلية.
ووفقا للعلماء، فإن مثل هذه المعلومات ستمنع من متلازمة الموت المفاجئ، التي تصيب الأطفال الرضع، وبالتالي سيسهم الجهاز بإظهار انتباه الأمراض النامية عند الطفل على الفور بالنسبة للأطباء والمتخصصين.
وأوضح العلماء، في دراستهم، أنهم طوروا طريقة غير جراحية لتقييم التنظيم اللاإرادي للدورة الدموية عند الأطفال حديثي الولادة، وذلك بهدف التنبؤ بالاضطرابات القلبية التنفسية المبكرة مثل التغيرات في ضربات القلب، ومعدل ضربات القلب، توقف الإيقاع، عدم انتظام ضربات القلب، التي تهدد الحياة، اضطرابات التوصيل، حدوث فترات من انقطاع النفس وما إلى ذلك.
امرأة حامل في فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
مجتمع
دراسة: تعرض المرأة للحرارة أثناء الحمل يتسبب بمشكلة صحية للطفل مدى الحياة
20 يونيو, 14:29 GMT
ووفق العلماء، تم استخدام جهاز محلي للاستشعار كان يستخدم سابقا فقط للتنبؤ بأمراض القلب لدى البالغين (احتشاء عضلة القلب، ونقص التروية)، حيث يتم تركيب أحد المستشعرات باليافوخ الكبير (الجزء الأمامي) لحديثي الولادة، والثاني بساق الطفل. وفي الوقت نفسه، يتم أخذ قراءات تخطيط القلب ويعمل مستشعر على قياس التنفس.
كما يساعد الجهاز على كشف عمل الأوعية المحيطية الدماغية "الأوعية الدموية ومعدل ضربات القلب والتنفس".
وفي السياق نفسه، أكدت إحدى الخبيرات والعاملة على الدراسة، إيلينا موريفا، أنه من خلال مدى تنسيق عمل القلب والأوعية الدموية لدى المولود الجديد، يمكن استخلاص استنتاج حول كيفية تكيّف الطفل مع البيئة الخارجية في المستقبل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа САУ Гиацинт-С ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:08 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. هرتسوغ: عودة المختطفين باهظة الثمن لكن عدم إعادتهم أكثر إيلاما07:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала