https://sarabic.ae/20240822/موجودة-في-مستحضرات-التجميل-دراسة-تحذر-من-مادة-كيمائية--تزيد-احتمالات-الولادة-المبكرة-1092001571.html

موجودة في مستحضرات التجميل... دراسة تحذر من مادة كيمائية تزيد احتمالات الولادة المبكرة

موجودة في مستحضرات التجميل... دراسة تحذر من مادة كيمائية تزيد احتمالات الولادة المبكرة

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة عن مادة كيميائية يؤدي تعرض النساء الحوامل لها إلى زيادة خطر الولادة المبكرة. 22.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-22T13:59+0000

2024-08-22T13:59+0000

2024-08-22T13:59+0000

مجتمع

منوعات

الصحة

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وتشير الدراسة إلى أن كل 10 ولادات مبكرة في الولايات المتحدة مرتبطة بتعرض النساء الحوامل لمركبات "الفثالات" الكيميائية الموجودة في البلاستيك ومستحضرات التجميل والطلاء.أظهرت النتائج أن 10 % من النساء اللواتي وجد أن لديهن أعلى مستويات الفثالات واجهن زيادة بنسبة 50 % في خطر الولادة المبكرة (أي الولادة قبل الأسبوع 37 من الحمل) ، مقارنة بـ 10 % من أولئك الذين أظهرت نتائجهم أدنى مستويات المركبات الكيميائية.وقال المؤلف الرئيسي للدراسة التي نشرتها مجلة " ذي لانست بلانيتيري هيلث"، الدكتور ليوناردو تراساندي في جامعة نيويورك، لوكالة "الأنباء الفرنسية" إن هذه المواد الكيميائية، التي تعطل عمل الغدد الصماء وعملية الأيض "يمكن أن تسرع الولادة المبكرة".في الولايات المتحدة، تسبب تعرض النساء الحوامل للفثالات بتسجيل نحو 56 ألف ولادة مبكرة في عام 2018، أي نحو 10% من الولادات المبكرة حدثت بسبب التعرض لهذا المركب.ويتوقع الدكتور تراساندي أن بين 5 إلى 10% من الولادات المبكرة في معظم البلدان مرتبطة بهذه المواد الكيميائية، بما أن الفثالات مستخدم في كل مكان.ووفقا للتقارير، فإن الولادة المبكرة تعد سبباً أساسياً لوفاة حديثي الولادة، ما تسبب إلى وفاة نحو مليون طفل في جميع أنحاء العالم.ويحافظ بروتين "بيزو -1" على استرخاء الرحم، ما يضمن استمراره في التمدد والتوسع لمدة 40 أسبوعا اللازمة لنمو الجنين.دراسة: تعرض المرأة للحرارة أثناء الحمل يتسبب بمشكلة صحية للطفل مدى الحياةطبيب: الولادة تقلل خطر إصابة النساء بأحد أكثر أمراض السرطان شيوعا

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