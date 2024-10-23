https://sarabic.ae/20241023/روسيا-تطور-طريقة-واعدة-لإنتاج-الأدوية-المحلية-1094082285.html
روسيا تطور طريقة واعدة لإنتاج الأدوية المحلية
روسيا تطور طريقة واعدة لإنتاج الأدوية المحلية
سبوتنيك عربي
قام باحثون من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، ومعهد الكيمياء العضوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، بتطوير طريقة جديدة لتخليق المواد النشطة بيولوجيا التي... 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T12:56+0000
2024-10-23T12:56+0000
2024-10-23T12:56+0000
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وصرح معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا لوكالة "سبوتنيك"، أن الدراسة ركزت على مشتقات البيروليزيدين، وهو مركب عضوي يدخل في العديد من القلويدات النباتية، وهي مطلوبة في الطب، ولكن حتى الآن كان تركيبها مهمة صعبة.استخدم العلماء الروس ما يسمى بتفاعلات الدومينو، وهي عملية يتم فيها تحفيز التفاعلات الكيميائية بشكل تسلسلي، مثل سقوط قطع الدومينو. ولإنشاء جزيئات معقدة، قاموا بتطوير واختبار طريقة جديدة مكونة من ثلاث خطوات.وأشار معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا إلى أنه "بفضل هذا، ابتكر فريق البحث نظائرها من الأدوية المعروفة، بما في ذلك دواء لعلاج أمراض الجهاز التنفسي ودواء يساعد على منع الغثيان والقيء بعد الجراحة".ووفقا لمؤلفي الدراسة، فإن نتائجهم يمكن أن تسرع بشكل كبير من إنشاء أدوية روسية جديدة. ويتم تنفيذ العمل كجزء من مشروع لإنشاء قاعدتها العلمية الخاصة في الأكاديمية الروسية للعلوم لتطوير الأدوية الطبية المحلية.دراسة تقدم نظاما غذائيا يغني مرضى السكري عن العقاقيرعلماء روس يبتكرون أدوية جديدة تتحكم بـ"موت خلايا" جسم الإنسان
https://sarabic.ae/20240606/دراسة-أدوية-إنقاص-الوزن-قد-تحارب-السرطان-1089590301.html
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علوم, الصحة, أدوية, أدوية, شركات أدوية
علوم, الصحة, أدوية, أدوية, شركات أدوية
روسيا تطور طريقة واعدة لإنتاج الأدوية المحلية
قام باحثون من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، ومعهد الكيمياء العضوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، بتطوير طريقة جديدة لتخليق المواد النشطة بيولوجيا التي يمكن أن تصبح الأساس لأدوية جديدة وتسريع إنتاجها.
وصرح معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا لوكالة "سبوتنيك"، أن الدراسة ركزت على مشتقات البيروليزيدين، وهو مركب عضوي يدخل في العديد من القلويدات النباتية، وهي مطلوبة في الطب، ولكن حتى الآن كان تركيبها مهمة صعبة.
استخدم العلماء الروس ما يسمى بتفاعلات الدومينو، وهي عملية يتم فيها تحفيز التفاعلات الكيميائية بشكل تسلسلي، مثل سقوط قطع الدومينو. ولإنشاء جزيئات معقدة، قاموا بتطوير واختبار طريقة جديدة مكونة من ثلاث خطوات.
وأشار معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا إلى أنه "بفضل هذا، ابتكر فريق البحث نظائرها من الأدوية المعروفة، بما في ذلك دواء لعلاج أمراض الجهاز التنفسي
ودواء يساعد على منع الغثيان والقيء بعد الجراحة".
ووفقا لمؤلفي الدراسة، فإن نتائجهم يمكن أن تسرع بشكل كبير من إنشاء أدوية روسية جديدة.
ويتم تنفيذ العمل كجزء من مشروع لإنشاء قاعدتها العلمية الخاصة في الأكاديمية الروسية للعلوم لتطوير الأدوية الطبية المحلية.