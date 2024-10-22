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https://sarabic.ae/20241022/دراسة-تقدم-نظاما-غذائيا-يغني-مرضى-السكري-عن-العقاقير-1094045513.html
دراسة تقدم نظاما غذائيا يغني مرضى السكري عن العقاقير
دراسة تقدم نظاما غذائيا يغني مرضى السكري عن العقاقير
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة بحثية جديدة أن أداء خلايا "بيتا"، لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2، قد يتحسن بشكل ملحوظ، وربما يقللون من الحاجة إلى الأدوية، من خلال... 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T17:02+0000
2024-10-22T17:02+0000
مجتمع
الصحة
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وأشارت الدراسة، التي نُشرت اليوم الثلاثاء، في مجلة "الغدد الصم والتمثيل الغذائي"، إلى أن "البالغين المصابين بداء السكري، من النوع 2، الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات، قد يشهدون تحسنًا في أداء خلايا "بيتا"، ما قد يساعدهم على إدارة حالتهم بشكل أكثر فعالية وحتى تقليل أو القضاء على الحاجة إلى الأدوية".دور خلايا "بيتا" في مرض السكريوحسب موقع "ساينس تيك ديلي"، الذي نقل الدراسة، فخلايا "بيتا" هي خلايا متخصصة في البنكرياس، تنتج وتفرز الأنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم.وفي الولايات المتحدة، يعاني أكثر من 38 مليون شخص من مرض السكري، ويصاب أكثر من 90% منهم بمرض السكري من النوع 2، في حين يحدث هذا النوع من مرض السكري عادةً لدى البالغين، الذين تتراوح أعمارهم بين 45 عامًا وما فوق، إلا أنه يتم تشخيصه بشكل متزايد لدى الأطفال والمراهقين والشباب.ولدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، غالبًا ما تكافح خلايا "بيتا" للاستجابة بشكل صحيح لمستويات السكر المرتفعة في الدم، والتي قد تكون مرتبطة جزئيًا بتناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات، هذا الخلل في خلايا "بيتا"، جنبًا إلى جنب مع مقاومة الأنسولين، يدفع إلى تطور المرض وتقدمه.نتائج الدراسة حول فوائد النظام الغذائي المنخفض الكربوهيدراتقالت الدكتورة باربرا جوير، مؤلفة الدراسة الرئيسية من جامعة ألاباما في برمنغهام: "تُظهر هذه الدراسة أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات، يمكنهم استعادة خلايا "بيتا" لديهم، وهي النتيجة التي لا يمكن تحقيقها بالأدوية".وجمع الباحثون بيانات من 57 بالغًا من مختلف الأعراق، مصابين بداء السكري من النوع 2، نصفهم يتبع نظاما غذائيا منخفض الكربوهيدرات، والنصف الآخر يتبع نظاما غذائيا عالي الكربوهيدرات، وفحصوا وظيفة خلايا "بيتا" وإفراز الأنسولين في البداية وبعد 12 أسبوعًا.ووجد الباحثون أن أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات، مقابل نظام غذائي عالي الكربوهيدرات، شهدوا تحسنًا في استجابات خلايا بيتا الحادة والقصوى بنسبة 22%.وقالت جوير: "هناك حاجة إلى مزيد من البحث، لتحديد ما إذا كان النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات يمكن أن يعيد وظيفة خلايا بيتا ويؤدي إلى تعافي لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2".
https://sarabic.ae/20241017/اكتشاف-جديد-قد-يضع-حدا-لمرض-السكري---1093880561.html
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الصحة
الصحة

دراسة تقدم نظاما غذائيا يغني مرضى السكري عن العقاقير

17:02 GMT 22.10.2024
© Fotolia / HandmadePicturesغذاء
غذاء - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
© Fotolia / HandmadePictures
تابعنا عبر
كشفت دراسة بحثية جديدة أن أداء خلايا "بيتا"، لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2، قد يتحسن بشكل ملحوظ، وربما يقللون من الحاجة إلى الأدوية، من خلال اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات.
وأشارت الدراسة، التي نُشرت اليوم الثلاثاء، في مجلة "الغدد الصم والتمثيل الغذائي"، إلى أن "البالغين المصابين بداء السكري، من النوع 2، الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات، قد يشهدون تحسنًا في أداء خلايا "بيتا"، ما قد يساعدهم على إدارة حالتهم بشكل أكثر فعالية وحتى تقليل أو القضاء على الحاجة إلى الأدوية".

دور خلايا "بيتا" في مرض السكري

وحسب موقع "ساينس تيك ديلي"، الذي نقل الدراسة، فخلايا "بيتا" هي خلايا متخصصة في البنكرياس، تنتج وتفرز الأنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم.
وفي الولايات المتحدة، يعاني أكثر من 38 مليون شخص من مرض السكري، ويصاب أكثر من 90% منهم بمرض السكري من النوع 2، في حين يحدث هذا النوع من مرض السكري عادةً لدى البالغين، الذين تتراوح أعمارهم بين 45 عامًا وما فوق، إلا أنه يتم تشخيصه بشكل متزايد لدى الأطفال والمراهقين والشباب.
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ولدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، غالبًا ما تكافح خلايا "بيتا" للاستجابة بشكل صحيح لمستويات السكر المرتفعة في الدم، والتي قد تكون مرتبطة جزئيًا بتناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات، هذا الخلل في خلايا "بيتا"، جنبًا إلى جنب مع مقاومة الأنسولين، يدفع إلى تطور المرض وتقدمه.

نتائج الدراسة حول فوائد النظام الغذائي المنخفض الكربوهيدرات

قالت الدكتورة باربرا جوير، مؤلفة الدراسة الرئيسية من جامعة ألاباما في برمنغهام: "تُظهر هذه الدراسة أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات، يمكنهم استعادة خلايا "بيتا" لديهم، وهي النتيجة التي لا يمكن تحقيقها بالأدوية".

وأضافت: "قد يتمكن الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 الخفيف، الذين يقللون من تناول الكربوهيدرات، من التوقف عن تناول الأدوية والاستمتاع بتناول وجبات ووجبات خفيفة تحتوي على نسبة أعلى من البروتين وتلبي احتياجاتهم من الطاقة".

وجمع الباحثون بيانات من 57 بالغًا من مختلف الأعراق، مصابين بداء السكري من النوع 2، نصفهم يتبع نظاما غذائيا منخفض الكربوهيدرات، والنصف الآخر يتبع نظاما غذائيا عالي الكربوهيدرات، وفحصوا وظيفة خلايا "بيتا" وإفراز الأنسولين في البداية وبعد 12 أسبوعًا.
وتناول الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا مقيدًا بالكربوهيدرات 9% كربوهيدرات و 65% دهون، وتناول المشاركون في نظام غذائي عالي الكربوهيدرات 55% كربوهيدرات و 20% دهون.
ووجد الباحثون أن أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات، مقابل نظام غذائي عالي الكربوهيدرات، شهدوا تحسنًا في استجابات خلايا بيتا الحادة والقصوى بنسبة 22%.
وقالت جوير: "هناك حاجة إلى مزيد من البحث، لتحديد ما إذا كان النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات يمكن أن يعيد وظيفة خلايا بيتا ويؤدي إلى تعافي لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2".
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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