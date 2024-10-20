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https://sarabic.ae/20241020/خوذة-تمنع-تساقط-الشعر-لمرضى-السرطان-1093969628.html
خوذة تمنع تساقط الشعر لمرضى السرطان
خوذة تمنع تساقط الشعر لمرضى السرطان
سبوتنيك عربي
يعاني الكثير من مرضى السرطان من تساقط الشعر، خلال فترة العلاج الكيميائي، وبالنسبة لهم، قد يكون من الصعب التعامل مع هذا الأمر، وتشير التقديرات إلى أن 65% من... 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T13:22+0000
2024-10-20T13:22+0000
مجتمع
الصحة
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وفي بعض أنواع السرطانات، مثل سرطان الثدي، قد يحدث تساقط للشعر في 99.9% من مرضى العلاج الكيميائي. وعلى الرغم من أن الشعر ينمو عادة مرة أخرى في غضون بضعة أشهر من انتهاء العلاج، إلا أن تساقط الشعر كان يعتبر أسوأ الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي من قبل 56% من المرضى، في دراسة أجريت عام 2019، ويمكن أن يؤدي ذلك حتى إلى رفض بعض المرضى للعلاج تماما.يمكن أن تتفاوت كفاءتها، ولكن في التجارب، احتفظ نحو نصف المرضى، الذين جربوا الخوذة بنسبة 50% من شعرهم أو أكثر.الخوذة التي أطلق عليها اسم "ليلي"، قابلة للحمل بالكامل، ما يسمح للمرضى بالمغادرة بمجرد انتهاء العلاج، ويقول هانون إنهم عادة ما يضطرون إلى ارتدائها لمدة 90 دقيقة مباشرة بعد العلاج.ويُستخدم الضغط بدلاً من التبريد، ما يعني أنه لا يحتاج إلى فترة تبريد مسبقة قبل بدء العلاج، ما يفيد بأنه يعمل بشكل أسرع.وتهدف التقنية إلى تحسين عامل مهم آخر، وفقًا لهانون، بقوله: "الراحة التي يشعر بها المرضى أثناء العلاج"، مضيفا: "العلاج بالتبريد بارد جدًا ومؤلم إلى حد ما للمرضى، لذلك كان هناك بالتأكيد الكثير من ردود الفعل من المستخدمين حول محاولة التوصل إلى بديل أكثر راحة لأجهزة التبريد".وقد أجرت شركة "لومينيت" تجارب في أوروبا وأعطت نتائج مشجعة، فوفقاً للشركة، لم يعاني نحو 75% من المرضى من تساقط الشعر. وقال هانون: "على سبيل المثال، أنهى المرضى الذين خضعوا لنظام علاجي شائع للغاية لسرطان الثدي 12 دورة علاج واحتفظوا بكل شعرهم تقريباً، ولم نواجه أي آثار جانبية خطيرة مرتبطة بالجهاز، لذا فإن السلامة كانت جيدة إلى حد كبير".ووفقا لهانون، فإن "النتائج الأولية للخوذة الجديدة، التي تعتمد على الضغط تظهر فوائد مماثلة".ويسعى الباحثون لإجراء المزيد من التجارب السريرية على الخوذة قبل إطلاقها تجاريا، العام المقبل.بدء التجارب الأولى عالميا لدواء ضد فيروس "ماربورغ"اكتشاف جديد قد يضع حدا لمرض السكريدراسة تكشف عن رابط بين الشعور بالوحدة وزيادة معدل الكوابيس
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الصحة
الصحة

خوذة تمنع تساقط الشعر لمرضى السرطان

13:22 GMT 20.10.2024
© Sputnik . Iliya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورفحص و معالجة مرضى "كوفيد-19 (كورونا) في مستشفى بيروغوفا في موسكو، روسيا  18 مايو 2020
فحص و معالجة مرضى كوفيد-19 (كورونا) في مستشفى بيروغوفا في موسكو، روسيا  18 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
© Sputnik . Iliya Pitalev
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تابعنا عبر
يعاني الكثير من مرضى السرطان من تساقط الشعر، خلال فترة العلاج الكيميائي، وبالنسبة لهم، قد يكون من الصعب التعامل مع هذا الأمر، وتشير التقديرات إلى أن 65% من الأشخاص الذين يخضعون للعلاج يعانون من هذا الأمر كأثر جانبي، لأن الأدوية الكيميائية تهاجم الخلايا السريعة النمو ولكنها لا تستطيع أن تستثني بشكل انتقائي الخلايا غير السرطانية، مثل بصيلات الشعر.
وفي بعض أنواع السرطانات، مثل سرطان الثدي، قد يحدث تساقط للشعر في 99.9% من مرضى العلاج الكيميائي. وعلى الرغم من أن الشعر ينمو عادة مرة أخرى في غضون بضعة أشهر من انتهاء العلاج، إلا أن تساقط الشعر كان يعتبر أسوأ الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي من قبل 56% من المرضى، في دراسة أجريت عام 2019، ويمكن أن يؤدي ذلك حتى إلى رفض بعض المرضى للعلاج تماما.

وكان هناك طريقة للحد من تساقط الشعر وهي تقنية تسمى "تبريد فروة الرأس"، والتي تتضمن ارتداء المريض لغطاء رأس متصل بجهاز يمر عبره سائل تبريد، لتقليل تدفق الدم إلى بصيلات الشعر وبالتالي كمية الدواء التي يمكن أن تمتصها.

يمكن أن تتفاوت كفاءتها، ولكن في التجارب، احتفظ نحو نصف المرضى، الذين جربوا الخوذة بنسبة 50% من شعرهم أو أكثر.

ولكن تبريد فروة الرأس له عيوبه، إذ يقول آرون هانون، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "لومينيت"، وهي شركة ناشئة أيرلندية للابتكارات الطبية وتعمل على خوذة تهدف إلى تحسين تقنية تبريد فروة الرأس: "أحد هذه العيوب هو أن الآلات كبيرة ومثبتة فعليًا في مكانها، ما يعني أن المرضى سيضطرون إلى تلقي العلاج من تساقط الشعر قبل وأثناء وبعد كل جلسة علاج كيميائي، وأنهم سيقضون ضعف أو 3 أضعاف الوقت الذي كانوا ليقضوه في المستشفى لو لم يعالجوا بتلك الآلات".

الخوذة التي أطلق عليها اسم "ليلي"، قابلة للحمل بالكامل، ما يسمح للمرضى بالمغادرة بمجرد انتهاء العلاج، ويقول هانون إنهم عادة ما يضطرون إلى ارتدائها لمدة 90 دقيقة مباشرة بعد العلاج.
ويُستخدم الضغط بدلاً من التبريد، ما يعني أنه لا يحتاج إلى فترة تبريد مسبقة قبل بدء العلاج، ما يفيد بأنه يعمل بشكل أسرع.
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وتهدف التقنية إلى تحسين عامل مهم آخر، وفقًا لهانون، بقوله: "الراحة التي يشعر بها المرضى أثناء العلاج"، مضيفا: "العلاج بالتبريد بارد جدًا ومؤلم إلى حد ما للمرضى، لذلك كان هناك بالتأكيد الكثير من ردود الفعل من المستخدمين حول محاولة التوصل إلى بديل أكثر راحة لأجهزة التبريد".

وأوضح هانون لشبكة "سي إن إن"، بالقول: "تعتمد الخوذة على تمرير قوة ضغط صغيرة عبر سطح فروة الرأس بالكامل، ما يتسبب في انهيار الشعيرات الدموية الصغيرة حول بصيلات الشعر. نتيجة لذلك، يقل تدفق الدم نحو بصيلات الشعر، وهذا يقلل من كمية الدواء، التي يمكن أن تمتصها هذه البصيلات".

وقد أجرت شركة "لومينيت" تجارب في أوروبا وأعطت نتائج مشجعة، فوفقاً للشركة، لم يعاني نحو 75% من المرضى من تساقط الشعر. وقال هانون: "على سبيل المثال، أنهى المرضى الذين خضعوا لنظام علاجي شائع للغاية لسرطان الثدي 12 دورة علاج واحتفظوا بكل شعرهم تقريباً، ولم نواجه أي آثار جانبية خطيرة مرتبطة بالجهاز، لذا فإن السلامة كانت جيدة إلى حد كبير".
ووفقا لهانون، فإن "النتائج الأولية للخوذة الجديدة، التي تعتمد على الضغط تظهر فوائد مماثلة".
ويسعى الباحثون لإجراء المزيد من التجارب السريرية على الخوذة قبل إطلاقها تجاريا، العام المقبل.
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