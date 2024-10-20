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https://sarabic.ae/20241020/بدء-التجارب-الأولى-عالميا-لدواء-ضد-فيروس-ماربورغ-1093961834.html
بدء التجارب الأولى عالميا لدواء ضد فيروس "ماربورغ"
بدء التجارب الأولى عالميا لدواء ضد فيروس "ماربورغ"
سبوتنيك عربي
صرح المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، بأن رواندا أطلقت أول تجربة سريرية في العالم لعقار لفيروس "ماربورغ"، وسط تفشي المرض في البلاد. 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T08:30+0000
2024-10-20T08:30+0000
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العالم
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وقالت المنظمة: "أطلقت رواندا اليوم أول تجربة سريرية في العالم لدواء لعلاج مرض فيروس ماربورغ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية".وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن التجارب السريرية سبقتها سنتين من العمل من قبل ما يقرب من 200 عالم ومسؤول في وزارة الصحة من 17 دولة في أفريقيا وأجزاء أخرى حول العالم.وقالت المنظمة إنها قيّمت خطر تفشي فيروس ماربورغ المميت للغاية في رواندا على أنه "مرتفع جدًا على المستوى الوطني". وفي الوقت نفسه، تعتبر منظمة الصحة العالمية أن الخطر "مرتفع" على المستوى الإقليمي و"منخفض" على المستوى العالمي.قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس في 3 أكتوبر/تشرين الأول إنه تم تحديد 36 حالة إصابة بفيروس ماربورغ في رواندا، توفي 11 مريضًا منها.يذكر أن فيروس "ماربورغ" يسبب حمى شديدة غالبا ما تكون مصحوبة بنزيف يؤثر على العديد من الأعضا، ويصل معدل الوفيات عند الإصابة به إلى 88%. ولا توجد حاليا لقاحات مؤكدة أو علاجات مضادة للفيروس معتمدة رسميا.وينتمي فيروس "ماربورغ" إلى عائلة الفيروسات الخيطية، التي ينتمي إليها أيضا فيروس الإيبولا، والذي تسبب بالفعل في حدوث أوبئة فتاكة في أفريقيا. ويمكن للحيوانات نقله إلى الثدييات الرئيسية التي تعيش بالقرب منها، بما في ذلك البشر، ثم يحدث الانتقال من إنسان إلى إنسان من خلال ملامسة الدم أو سوائل الجسم الأخرى.اكتشاف جديد قد يضع حدا لمرض السكريعلماء يطورون تقنية جديدة لتجنب الجلطات الدموية وتصلب الشرايينمشروب شائع في العالم العربي يؤخر الشيخوخة
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الصحة, العالم
الصحة, العالم

بدء التجارب الأولى عالميا لدواء ضد فيروس "ماربورغ"

08:30 GMT 20.10.2024
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بكتيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
© Sputnik . A. Solomonov
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صرح المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، بأن رواندا أطلقت أول تجربة سريرية في العالم لعقار لفيروس "ماربورغ"، وسط تفشي المرض في البلاد.
وقالت المنظمة: "أطلقت رواندا اليوم أول تجربة سريرية في العالم لدواء لعلاج مرض فيروس ماربورغ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية".

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإنه سيتم خلال التجارب السريرية اختبار سلامة وفعالية عقار "ريمديسيفير"، الذي سبق استخدامه لعلاج "كوفيد-19"، بالإضافة إلى جسم مضاد يسمى "MBP091"، الذي يتم تطويره خصيصًا لمكافحة فيروس ماربورغ.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن التجارب السريرية سبقتها سنتين من العمل من قبل ما يقرب من 200 عالم ومسؤول في وزارة الصحة من 17 دولة في أفريقيا وأجزاء أخرى حول العالم.
وقالت المنظمة إنها قيّمت خطر تفشي فيروس ماربورغ المميت للغاية في رواندا على أنه "مرتفع جدًا على المستوى الوطني". وفي الوقت نفسه، تعتبر منظمة الصحة العالمية أن الخطر "مرتفع" على المستوى الإقليمي و"منخفض" على المستوى العالمي.
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قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس في 3 أكتوبر/تشرين الأول إنه تم تحديد 36 حالة إصابة بفيروس ماربورغ في رواندا، توفي 11 مريضًا منها.

وأعلنت السلطات في رواندا تفشي فيروس "ماربورغ"، في 28 سبتمبر/أيلول الماضي، وسجلت وزارة الصحة في البلاد 58 حالة إصابة بينها 13 حالة وفاة و12 حالة شفاء، وذلك حتى 11 أكتوبر الجاري.

يذكر أن فيروس "ماربورغ" يسبب حمى شديدة غالبا ما تكون مصحوبة بنزيف يؤثر على العديد من الأعضا، ويصل معدل الوفيات عند الإصابة به إلى 88%. ولا توجد حاليا لقاحات مؤكدة أو علاجات مضادة للفيروس معتمدة رسميا.
وينتمي فيروس "ماربورغ" إلى عائلة الفيروسات الخيطية، التي ينتمي إليها أيضا فيروس الإيبولا، والذي تسبب بالفعل في حدوث أوبئة فتاكة في أفريقيا. ويمكن للحيوانات نقله إلى الثدييات الرئيسية التي تعيش بالقرب منها، بما في ذلك البشر، ثم يحدث الانتقال من إنسان إلى إنسان من خلال ملامسة الدم أو سوائل الجسم الأخرى.
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