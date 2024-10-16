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الرئيس المصري يعين رئيسا جديدا للمخابرات بدلا من عباس كامل
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خبير: جميع المؤسسات الدولية انتهى دورها ويجب تغييرها بأخرى أكثر فعالية
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لقاء سبوتنيك
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241016/مشروب-شائع-في-العالم-العربي-يؤخر-الشيخوخة-1093832631.html
مشروب شائع في العالم العربي يؤخر الشيخوخة
مشروب شائع في العالم العربي يؤخر الشيخوخة
سبوتنيك عربي
كشفت أبحاث حديثة عن مشروب شائع في العالم العربي قالت إن تناوله يوميًا لا يساعد في تحسين الحالة المزاجية فحسب، وإنما يمكن أن يكون له دور كبير في تأخر الشيخوخة... 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T14:10+0000
2024-10-16T14:10+0000
مجتمع
الصحة
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وأكد العلماء من جامعة "سيتشوان" بالصين في استكشاف متعمق لكيفية إسهام ذلك المشروب في حياة أطول وصحة أفضل، خاصة أنه مشروب مألوف تناوله يوميًا في الكثير من بلدان العالم.وقدم المشاركون تفاصيل عن عاداتهم في شرب الشاي، وألقوا الضوء على نوع الشاي الذي يستمتعون به، سواء كان أخضر أو أسود أو أصفر أو أولونغ "شاي التنين الصغير" (يقع الشاي أولونغ بين الشاي الأخضر والأسود من حيث الأكسدة)، ومستويات استهلاكهم اليومي، وفقا لموقع "Earth".وأوضح العلماء أن السبب وراء فوائد الشاي المذهلة هو البوليفينول، أي المواد الحيوية النشطة الأساسية في الشاي، والتي تلعب دورًا حاسمًا في التأثير على ميكروبات الأمعاء، مما يؤدي إلى التغيرات المرتبطة بالعمر المتعلقة بالمناعة والتمثيل الغذائي وحتى الوظيفة الإدراكية.
https://sarabic.ae/20241012/بين-الأسود-والأخضر-اختصاصية-تغذية-تكشف-عن-الشاي-الأفضل-للصحة-1093676397.html
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الصحة
الصحة

مشروب شائع في العالم العربي يؤخر الشيخوخة

14:10 GMT 16.10.2024
© Photo / Pixabay//StockSnapالشاي الأبيض
الشاي الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© Photo / Pixabay//StockSnap
تابعنا عبر
كشفت أبحاث حديثة عن مشروب شائع في العالم العربي قالت إن تناوله يوميًا لا يساعد في تحسين الحالة المزاجية فحسب، وإنما يمكن أن يكون له دور كبير في تأخر الشيخوخة البيولوجية.
وأكد العلماء من جامعة "سيتشوان" بالصين في استكشاف متعمق لكيفية إسهام ذلك المشروب في حياة أطول وصحة أفضل، خاصة أنه مشروب مألوف تناوله يوميًا في الكثير من بلدان العالم.
وقام العلماء بفحص بيانات نحو 8000 شخص في الصين، تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 79 عامًا، إلى جانب قرابة 6000 متطوع من بريطانيا تتراوح أعمارهم بين 37 إلى 73 عامًا، وقاموا بجمع تفاصيل عن أنماط استهلاك الطعام لدى المتطوعين، وطلبوا منهم تسجيل كمية الشاي التي يستهلكونها.
الشاي الأخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
مجتمع
بين الأسود والأخضر... اختصاصية تغذية تكشف عن الشاي الأفضل للصحة
12 أكتوبر, 12:15 GMT
وقدم المشاركون تفاصيل عن عاداتهم في شرب الشاي، وألقوا الضوء على نوع الشاي الذي يستمتعون به، سواء كان أخضر أو أسود أو أصفر أو أولونغ "شاي التنين الصغير" (يقع الشاي أولونغ بين الشاي الأخضر والأسود من حيث الأكسدة)، ومستويات استهلاكهم اليومي، وفقا لموقع "Earth".

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الرقم السحري الذي يمكن أن يوفر فوائد مكافحة الشيخوخة الأكثر وضوحًا، هو نحو 3 أكواب أو 6 إلى 8 غرامات من أوراق الشاي يوميًا.

وأوضح العلماء أن السبب وراء فوائد الشاي المذهلة هو البوليفينول، أي المواد الحيوية النشطة الأساسية في الشاي، والتي تلعب دورًا حاسمًا في التأثير على ميكروبات الأمعاء، مما يؤدي إلى التغيرات المرتبطة بالعمر المتعلقة بالمناعة والتمثيل الغذائي وحتى الوظيفة الإدراكية.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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