https://sarabic.ae/20241012/بين-الأسود-والأخضر-اختصاصية-تغذية-تكشف-عن-الشاي-الأفضل-للصحة-1093676397.html

بين الأسود والأخضر... اختصاصية تغذية تكشف عن الشاي الأفضل للصحة

بين الأسود والأخضر... اختصاصية تغذية تكشف عن الشاي الأفضل للصحة

سبوتنيك عربي

كشفت اختصاصية تغذية عن أفضل أنواع الشاي للصحة، ودوره في وقاية الجسم من العديد من الأمراض، بالإضافة إلى دوره في محاربة العديد من أواع السرطانات. 12.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-12T12:15+0000

2024-10-12T12:15+0000

2024-10-12T12:15+0000

مجتمع

علوم

الصحة

الشاي الأخضر

قهوة

كافيين

السرطان

التهاب

التهاب رئوي

أمراض القلب والسكري والضغط

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يعتبر الشاي ثاني أكثر المشروبات شعبية في العالم بعد الماء، حيث يحتفظ به نحو 80% من الأسر الأمريكية، وفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي، في حين أن الشاي الأسود هو الأكثر استهلاكًا، حيث يمثل نحو 84% من إجمالي الشاي المستهلك في الولايات المتحدة، فإن الشاي الأخضر هو التالي في الترتيب، حيث يشكل نحو 15%، مع وجود مثل هذه الفجوة الكبيرة في الاستهلاك، قد تتساءل عن أفضلية أحد هذين النوعين على الآخر صحيا.يتم استخلاص الشاي الأسود والأخضر، من نبات الكاميليا سينينسيس، لكنهما يختلفان في طرق معالجتهما، على سبيل المثال، بمجرد حصاد ورقة الشاي، تخضع للذبول والأكسدة، مما يخلق رائحة ولونًا مميزين للشاي، ومع ذلك، يمكن إيقاف عملية الأكسدة بالحرارة، مما يؤدي إلى تعطيل الإنزيمات بشكل أساسي، هذه هي الطريقة التي يتم بها إنتاج أنواع مختلفة من الشاي، مثل الشاي الأسود والأخضر.الشاي الأسود مصنوع من أوراق نبات الكاميليا سينينسيس، حيث يتم أكسدة الأوراق وتخميرها بالكامل، لتطوير نكهة الشاي القوية والمميزة، حسبما نقل موقع "إيت ذيس نات ذات"، عن خبيرة التغذية، إليزابيث شو.وأثناء الأكسدة، تتعرض الأوراق للهواء، مما يزيد من لونها ويعزز مذاقها، ومن هناك، يمكن ترك الأوراق كما هي، أو تسخينها وتجفيفها وسحقها لصنع الشاي الأسود، تؤدي هذه العملية إلى الحصول على شاي داكن اللون، مع نكهة قوية ومريرة في بعض الأحيان.وتشمل أكثر أنواع الشاي الأسود النقي شيوعًا، شاي أسام، وشاي دارجيلنغ، بينما تشمل أنواع الشاي الأسود الممزوجة الأخرى الشائعة شاي إيرل غراي، وبيغلو، وغيرهم.وأوضحت شو: "الشاي الأخضر مصنوع أيضًا من أوراق نبات الكاميليا سينينسيس، لكنه يستخدم أوراقًا صغيرة غير مخمرة، وعلى عكس الشاي الأسود، تتم معالجة الأوراق بسرعة بالحرارة، دون التعرض للأكسدة، ومن المثير للاهتمام أن القلي في المقلاة ضروري لأوراق الشاي الأخضر لمنع حدوث الأكسدة التي تسببها الإنزيمات الطبيعية الموجودة في الأوراق".وأضافت شو: "ويحتوي كل من الشاي الأسود والأخضر، على خصائص غذائية متشابهة إلى حد كبير، حيث يحتوي كلاهما على الكافيين، ومضادات الأكسدة، وغيرها من المغذيات النباتية المهمة، ويحتوي مشروب الشاي النموذجي، المحضر بنسبة 1 غرام من أوراق الشاي إلى 100 مليلتر من الماء المخمر لمدة ثلاث دقائق، على ما يقرب من 250 إلى 350 مليجرامًا من المواد الصلبة في الشاي، وتتكون هذه المواد الصلبة من حوالي 30-42% من الكاتيكين، أو البوليفينول، وهي المغذيات النباتية المفيدة لك والتي تعمل على إبقاء جسمك في أفضل حالاته، و3-6% من الكافيين".تأثير المعالجة والأكسدةتأتي الاختلافات الغذائية الأساسية بين الشاي الأسود والأخضر من الطرق التي تتم بها معالجتها وأكسدتها.في حين يحتوي كل من الشاي الأسود والأخضر على كميات مماثلة من البوليفينول، فإن أنواع الفلافونويد، أو المغذيات النباتية، في كل شاي مختلفة قليلاً نتيجة لذلك، ونظرًا لطرق المعالجة الفريدة، يقدم كل منهما بعض الفوائد الصحية الفريدة.محتوى السعرات الحرارية ومستويات الكافيينبيّنت شو، أن كل من الشاي الأسود والأخضر، يعتبرا خاليين من السعرات الحرارية تقريبًا، ويحتويان على كميات متقاربة من الكافيين.ولا يحتوي كوب واحد من الشاي الأسود، على أي سعرات حرارية مع كمية صغيرة فقط من الصوديوم الطبيعي (أقل من 5 مليغرام)، ويحتوي على 26 مليغرامًا من الكافيين.بالمقارنة، يحتوي نفس كوب الشاي الأخضر، على أقل من سعرين حراريين، وكمية صغيرة من البروتين (0.25 جرام)، وكمية أكبر قليلاً من الكافيين بمقدار 29 مليجرامًا، كما يحتوي أيضًا على كميات ضئيلة من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والزنك والمنغنيز والثيامين والريبوفلافين والنياسين وفيتامين ب 6.الاختلافات الغذائيةكتبت شو: "في حين أن الشاي الأخضر يحتوي على فيتامينات ومعادن أكثر بقليل من الشاي الأسود، إلا أنه بكميات صغيرة نسبيًا، وفي حين أوافق على أن كل جزء مهم عندما يتعلق الأمر بالتغذية، فإن النتيجة النهائية تتلخص في ما تفضله وما ستستهلكه بالفعل. تذكر، عندما تصبح الأفعال عادات، يمكننا أن نرى حقا التأثير الذي تحدثه الأطعمة الطبية، مثل الشاي".وأضافت: "أثبتت عقود من الأبحاث أن العناصر الغذائية النباتية الموجودة في الشاي الأسود والأخضر، يمكن أن تدعم صحة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي، وتشير الدراسات الأحدث، إلى أن الشاي قد يقدم أيضًا فوائد محتملة لعلاجات مكافحة الشيخوخة، ومرض السكري والسرطان، ويمكن أن تُعزى الفوائد الأساسية إلى الكاتيكين والثيافلافين، وهما من العناصر الغذائية النباتية القوية الموجودة في كلا النوعين من الشاي".وأردفت شو: "مع ذلك، فإن طرق المعالجة المستخدمة للشاي الأسود والأخضر تؤدي إلى ملفات تعريف مضادة للأكسدة مختلفة قليلاً. يتم أكسدة الشاي الأسود وتخميره، حيث يتم أكسدة الكاتيكين (أو تكثيفه) إلى مركبات تُعرف باسم الثيافلافين والثياروبيجين، تضفي هذه المركبات اللون الداكن والنكهة المرّة على الشاي الأسود".واستطردت شو: "على النقيض من ذلك، لا يتم أكسدة الشاي الأخضر أو تخميره، مما يساعد في الحفاظ على نسبة أعلى من الكاتيكين، هذا هو اللاعب الرئيسي الذي ستجده طوال البحث عندما يتم تسليط الضوء على الشاي الأخضر لفوائده، ضع في اعتبارك أن هذا لا يعني أن محتوى البوليفينول في الشاي الأخضر أعلى أو أفضل من الشاي الأسود، بل هو مختلف فقط".الشاي الأسود وإدارة الوزنأشارت دراسة أجريت عام 2016 ونشرت في مجلة "موليكولز"، إلى أن البوليفينول في الشاي الأسود قد يكون أكثر فعالية من البوليفينول في الشاي الأخضر لتعزيز فقدان الوزن، ومع ذلك، تم إجراء معظم هذا البحث باستخدام نماذج حيوانية، مما يعني أنه لا يمكننا استقراء الفوائد للبشر بشكل كامل.لكن هذا لا يعني أن احتساء كوب من الشاي الأسود (إذا كان هذا هو تفضيلك) لن يساعد في تحقيق أهداف إنقاص الوزن، خاصة بالنظر إلى أنه خالٍ من السعرات الحرارية بشكل طبيعي وغير محلى، حسبما ذكرت شو.مضاد للالتهابات ودعم مرض السكريأعطت مراجعة أجريت عام 2019 ونشرت في المجلة الدولية للعلوم الصحية، نظرة أكثر توسعًا للتأثيرات المفيدة التي يقدمها الشاي الأسود، مشيرة إلى خصائصه المضادة للالتهابات، ودعمه لإدارة مرض السكري، وعلى الرغم من أن الشاي الأخضر له أيضًا تأثيرات مضادة للالتهابات، إلا أن الشاي الأسود يحتوي على مستويات أعلى من الثيافلافين، والتي قد توفر حماية مضادة للأكسدة أقوى، وتساعد هذه الثيافلافينات على تحييد الجذور الحرة في الجسم، مما قد يقلل الالتهاب ويعزز صحة القلب.الشاي الأخضر والوقاية من السرطاناستكشفت دراسة أجريت عام 2020 ونشرت في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية سبب مساهمة الكاتيكين في الشاي الأخضر، بشكل بارز في الوقاية من السرطان.ووجد الباحثون أن هذه المركبات تعمل معًا لتحييد الجذور الحرة للنيتروجين والأكسجين، مما يقلل الالتهاب ويحفز موت الخلايا السرطانية دون التأثير على الخلايا السليمة.وفي حين أن الشاي الأخضر لا يمكن أن يحل محل العلاجات الدوائية مثل العلاج الكيميائي، فإن دمجه كعلاج مساعد قد يدعم مفهوم "الغذاء كدواء" في الوقاية من الأمراض وعلاجها.الشاي الأفضل للصحةكتبت شو في ختام مقالها: "لا يوجد فائز واضح، في حين قد يبدو أن الشاي الأخضر يتصدر العناوين الرئيسية، فيما يتعلق بفوائده الصحية، فقد أثبتت عقود من الأبحاث أن الشاي الأسود يوفر مزايا كبيرة".واختتمت شو في مقالها الذي نقله موقع "إيت ذيس نات ذات": "أهم شيء يجب ملاحظته هو أن كلا المشروبين يقدمان فوائد ويمكن أن يتناسبا بسهولة مع نظام غذائي متوازن وصحي، بالمحصلة، فإن الشاي الذي تستمتع به ومن المرجح أن تشربه بانتظام، هو الذي يجب أن تستهلكه للحصول على صحة مثالية، ضع في اعتبارك الخصائص المعززة للصحة، التي يوفرها كلا النوعين من الشاي كحافز لك، عند جعل مشروبك المفضل، سواء كان أسودًا أو أخضرًا، جزءًا منتظمًا من روتينك.دراسة تكشف عن عدد أكواب القهوة اليومية المرتبطة بأمراض القلب القاتلةالمشروبات الغازية "الدايت" أخطر على صحتك... تعرف على الأسباب

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علوم, الصحة, الشاي الأخضر, قهوة, كافيين, السرطان, التهاب, التهاب رئوي, أمراض القلب والسكري والضغط, إنقاص الوزن