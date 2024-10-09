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https://sarabic.ae/20241009/علماء-روس-يبتكرون-نظاما-غذائيا-يسرع-من-تعافي-مرضى-السرطان-بعد-الجراحة-1093571548.html
علماء روس يبتكرون نظاما غذائيا يسرع من تعافي مرضى السرطان بعد الجراحة
علماء روس يبتكرون نظاما غذائيا يسرع من تعافي مرضى السرطان بعد الجراحة
سبوتنيك عربي
قام علماءمتخصصون من جامعة ساراتوف الروسية، بإجراء بحث أثبت فعالية التغذية العلاجية لمرضى سرطان الجهاز البولي التناسلي. 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T09:00+0000
2024-10-09T09:00+0000
مجتمع
علوم
الصحة
روسيا
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وخلال التجربة، وجد ممثلو الجامعة أن الخلطات الغذائية تحسن نوعية حياة المرضى وتقلل من تكلفة العلاج ومدة الإقامة في المستشفى.وابتكر علماء جامعة ساراتوف خلطات خاصة متوازنة تساعد على تعويض نقص العناصر الغذائية.وقام العلماء بتقييم فعالية الخلطات على 30 مريضًا يعانون من أمراض مثل سرطان الكلى وسرطان المثانة وسرطان البروستات، إذ تم تقسيم جميع المرضى إلى مجموعتين بعد الجراحة، تلقت المجموعة الأولى دعماً غذائياً على شكل خلطات، بينما لم تتلق المجموعة الثانية الدعم ذاته.ووفقًا لنتائج الدراسة، انخفضت نسبة حدوث مضاعفات ما بعد الجراحة لدى المرضى في المجموعة الأولى بمقدار الضعفين، وتحسن التئام الجروح ومسار المرض الأساسي، وانخفضت مخاطر المضاعفات الاستقلابية، مما قلل من مدة الإقامة في المستشفى لمدة 3 أيام.ويواجه العلماء اليوم مهمة توسيع نطاق تطبيق المنتج ودراسة تأثيره على فئات مختلفة من المرضى، ويتم تنفيذ البحث في إطار المشروع الاستراتيجي "صناعة التغذية التكيفية لتصميم الصحة" ضمن برنامج أولوية 2030.
https://sarabic.ae/20241007/دراسة-قشرة-الرأس-قد-تنذر-بالإصابة-بمرض-قاتل-للنساء-1093501507.html
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علوم, الصحة, روسيا
علوم, الصحة, روسيا

علماء روس يبتكرون نظاما غذائيا يسرع من تعافي مرضى السرطان بعد الجراحة

09:00 GMT 09.10.2024
© Photo / pixabay/nextvoyageوجبة طعام شهية على مائدة
وجبة طعام شهية على مائدة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
© Photo / pixabay/nextvoyage
تابعنا عبر
قام علماءمتخصصون من جامعة ساراتوف الروسية، بإجراء بحث أثبت فعالية التغذية العلاجية لمرضى سرطان الجهاز البولي التناسلي.
وخلال التجربة، وجد ممثلو الجامعة أن الخلطات الغذائية تحسن نوعية حياة المرضى وتقلل من تكلفة العلاج ومدة الإقامة في المستشفى.

وقالت جامعة ساراتوف الطبية الحكومية، إن "نقص التغذية يحدث لدى مرضى السرطان في 80 % من الحالات أو أكثر. تتميز هذه الحالة بنقص العناصر الغذائية الضرورية لأداء الجسم الطبيعي وتتطلب عناية خاصة أثناء عملية العلاج".

وابتكر علماء جامعة ساراتوف خلطات خاصة متوازنة تساعد على تعويض نقص العناصر الغذائية.
وقام العلماء بتقييم فعالية الخلطات على 30 مريضًا يعانون من أمراض مثل سرطان الكلى وسرطان المثانة وسرطان البروستات، إذ تم تقسيم جميع المرضى إلى مجموعتين بعد الجراحة، تلقت المجموعة الأولى دعماً غذائياً على شكل خلطات، بينما لم تتلق المجموعة الثانية الدعم ذاته.
قشرة الرأس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
مجتمع
دراسة: قشرة الرأس قد تنذر بالإصابة بمرض قاتل للنساء
7 أكتوبر, 10:07 GMT
ووفقًا لنتائج الدراسة، انخفضت نسبة حدوث مضاعفات ما بعد الجراحة لدى المرضى في المجموعة الأولى بمقدار الضعفين، وتحسن التئام الجروح ومسار المرض الأساسي، وانخفضت مخاطر المضاعفات الاستقلابية، مما قلل من مدة الإقامة في المستشفى لمدة 3 أيام.

وقالت إينا سيماكوفا، مديرة مركز الأبحاث والإنتاج لتقنيات التغذية الصحية التابع للجامعة: "تناول المنتج (الخلطة الغذائية المدعمة) له تأثير إيجابي على الحالة العامة للمرضى، في مجموعة البحث، لاحظ 73.3 % من إجمالي عدد المرضى تحسنا في حالتهم العامة".

ويواجه العلماء اليوم مهمة توسيع نطاق تطبيق المنتج ودراسة تأثيره على فئات مختلفة من المرضى، ويتم تنفيذ البحث في إطار المشروع الاستراتيجي "صناعة التغذية التكيفية لتصميم الصحة" ضمن برنامج أولوية 2030.
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