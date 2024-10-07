https://sarabic.ae/20241007/دراسة-قشرة-الرأس-قد-تنذر-بالإصابة-بمرض-قاتل-للنساء-1093501507.html
دراسة: قشرة الرأس قد تنذر بالإصابة بمرض قاتل للنساء
دراسة: قشرة الرأس قد تنذر بالإصابة بمرض قاتل للنساء
سبوتنيك عربي
رجحت دراسة من أن قشرة الرأس قد تكون السبب وراء الإصابة بسرطان الثدي، وذلك نتيجة أحد الفطريات الجلدية الشائعة المسببة لحدوثها. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T10:07+0000
2024-10-07T10:07+0000
2024-10-07T10:07+0000
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واكتشف علماء صينيون أن "مالاسيزيا غلوبوزا"، وهو نوع من الفطريات الشبيهة بالخميرة، قد يتسلل إلى أنسجة الثدي الغنية بالدهون، ومن هناك يزيد من خطر الإصابة بالأورام.وقال الأطباء في دراستهم، التي نشرت في مجلة "mBio" العلمية، إن كيفية قيام الفطر بذلك لا تزال غير واضحة.ومع ذلك، فقد افترضوا أن ذلك قد يكون بسبب منتج ثانوي ضار يتلف الخلايا، أو يدمر دفاع الجسم الفطري ضد الأنسجة السرطانية.وفي الاختبارات التي أجريت على الفئران، حقن خبراء أنسجة سرطان الثدي فطر "مالاسيزيا غلوبوزا" في الأورام لمراقبة التأثيرات، ليكتشفوا أن الأورام التي استعمرها الفطر كان معدل نموها أعلى، على الرغم من عدم تفصيلهم بالضبط إلى أي مدى كان نموه أسرع أو أكبر.وقال مؤلف الدراسة، البروفيسور، تشي مينغ وانغ، خبير علوم الحياة في جامعة خبي، إن النتائج لها آثار على صحة الناس.وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ربط كائن حي مجهري بالسرطان، وأن هذا المجال من الأبحاث يحتاج إلى المزيد من الدراسات.وبينما يمكن أن يسبب فطر "مالاسيزيا غلوبوزو" مشاكل مثل قشرة الرأس في فروة الرأس والتهاب الجلد، وتورم وتهيج الجلد، في مناطق أخرى، فقد قال البروفيسور وانغ إن الطريقة الدقيقة التي قد تصل بها إلى أنسجة الثدي لزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي غير واضحة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
السرطان, علوم, الأخبار
دراسة: قشرة الرأس قد تنذر بالإصابة بمرض قاتل للنساء
رجحت دراسة من أن قشرة الرأس قد تكون السبب وراء الإصابة بسرطان الثدي، وذلك نتيجة أحد الفطريات الجلدية الشائعة المسببة لحدوثها.
واكتشف علماء صينيون أن "مالاسيزيا غلوبوزا"، وهو نوع من الفطريات الشبيهة بالخميرة، قد يتسلل إلى أنسجة الثدي الغنية بالدهون، ومن هناك يزيد من خطر الإصابة بالأورام.
وقال الأطباء في دراستهم، التي نشرت في مجلة
"mBio" العلمية، إن كيفية قيام الفطر بذلك لا تزال غير واضحة.
ومع ذلك، فقد افترضوا أن ذلك قد يكون بسبب منتج ثانوي ضار يتلف الخلايا، أو يدمر دفاع الجسم الفطري ضد الأنسجة السرطانية.
وفي الاختبارات التي أجريت على الفئران، حقن خبراء أنسجة سرطان الثدي فطر "مالاسيزيا غلوبوزا" في الأورام لمراقبة التأثيرات، ليكتشفوا أن الأورام التي استعمرها الفطر كان معدل نموها أعلى، على الرغم من عدم تفصيلهم بالضبط إلى أي مدى كان نموه أسرع أو أكبر.
وقال مؤلف الدراسة، البروفيسور، تشي مينغ وانغ، خبير علوم الحياة في جامعة خبي، إن النتائج لها آثار على صحة الناس.
وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ربط كائن حي مجهري بالسرطان، وأن هذا المجال من الأبحاث يحتاج إلى المزيد من الدراسات.
وبينما يمكن أن يسبب فطر "مالاسيزيا غلوبوزو" مشاكل مثل قشرة الرأس في فروة الرأس والتهاب الجلد، وتورم وتهيج الجلد، في مناطق أخرى، فقد قال البروفيسور وانغ إن الطريقة الدقيقة التي قد تصل بها إلى أنسجة الثدي لزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي غير واضحة.