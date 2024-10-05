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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
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الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
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الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
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شؤون عسكرية
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عرب بوينت بودكاست
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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30 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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عرب بوينت بودكاست
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ملفات ساخنة
ما سيناريوهات الرد الإسرائيلي على إيران؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
17:33 GMT
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https://sarabic.ae/20241005/تطوير-أول-لقاح-في-العالم-ضد-سرطان-المبيض-1093471148.html
تطوير أول لقاح في العالم ضد سرطان المبيض
تطوير أول لقاح في العالم ضد سرطان المبيض
سبوتنيك عربي
أعلن باحثون من جامعة أوكسفورد، عن تطويرهم أول لقاح في العالم ضد سرطان المبيض، مؤكدين أنه قد يقضي تماما على المرض. 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T20:42+0000
2024-10-05T20:42+0000
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وتقوم مهمة لقاح "أوفاريان فاكس"، على تعليم الجهاز المناعي التعرف على المراحل المبكرة من سرطان المبيض ومهاجمتها، وفقا لبيان من الجامعة.واقترح العلماء أن اللقاح الجديد، قد يعمل بطريقة مماثلة للقاح فيروس "الورم الحليمي البشري"، والذي في طريقه للقضاء على سرطان عنق الرحم.ويعمل البروفيسور أحمد أحمد، وفريقه في مختبر خلايا سرطان المبيض، في معهد "إم آر سي ويثرول" للطب الجزيئي في الجامعة، في الوقت الحالي على تحديد الأهداف الخلوية للقاح "أوفاريان فاكس"، إذ سيحددون في البداية البروتينات الموجودة على سطح خلايا سرطان المبيض في المرحلة المبكرة، والتي يتعرف عليها الجهاز المناعي بشكل أفضل، ومدى فعالية اللقاح في قتل نماذج المرض داخل المختبر.ثم بعد ذلك، سيصبح في إمكان العلماء إجراء التجارب السريرية على البشر مع الأشخاص الذين لديهم طفرات جين "BRCA" - والتي تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان المبيض - وكذلك لدى النساء الأصحاء.ومن المعروف أن النساء المصابات بطفرات "BRCA"، مثل الممثلة الأمريكية، أنجلينا جولي، معرضات لخطر كبير.وفي الوقت الحالي، تُنصح النساء المصابات بطفرات 1و2 من "BRCA" بإزالة مبايضهن بحلول سن 35، مما يعني أنهن يمررن بانقطاع الطمث المبكر، ولا يمكنهن إنجاب الأطفال في المستقبل.
https://sarabic.ae/20241003/مشروب-شائع-يتسبب-بـ6-أنواع-من-السرطان-1093395548.html
https://sarabic.ae/20240919/ضجة-في-ليبيا-ما-حقيقة-التقارير-عن-فضيحة-توريد-أدوية-فاسدة-لعلاج-مرضى-السرطان؟-1092889834.html
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منوعات, علوم, الصحة, السرطان
منوعات, علوم, الصحة, السرطان

تطوير أول لقاح في العالم ضد سرطان المبيض

20:42 GMT 05.10.2024
CC BY-SA 4.0 / Destroyer of furries / Cancer cellخلايا سرطانية
خلايا سرطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
CC BY-SA 4.0 / Destroyer of furries / Cancer cell
تابعنا عبر
أعلن باحثون من جامعة أوكسفورد، عن تطويرهم أول لقاح في العالم ضد سرطان المبيض، مؤكدين أنه قد يقضي تماما على المرض.
وتقوم مهمة لقاح "أوفاريان فاكس"، على تعليم الجهاز المناعي التعرف على المراحل المبكرة من سرطان المبيض ومهاجمتها، وفقا لبيان من الجامعة.
واقترح العلماء أن اللقاح الجديد، قد يعمل بطريقة مماثلة للقاح فيروس "الورم الحليمي البشري"، والذي في طريقه للقضاء على سرطان عنق الرحم.
مشروبات روحية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
مجتمع
مشروب شائع يتسبب بـ6 أنواع من السرطان
3 أكتوبر, 12:27 GMT
ويعمل البروفيسور أحمد أحمد، وفريقه في مختبر خلايا سرطان المبيض، في معهد "إم آر سي ويثرول" للطب الجزيئي في الجامعة، في الوقت الحالي على تحديد الأهداف الخلوية للقاح "أوفاريان فاكس"، إذ سيحددون في البداية البروتينات الموجودة على سطح خلايا سرطان المبيض في المرحلة المبكرة، والتي يتعرف عليها الجهاز المناعي بشكل أفضل، ومدى فعالية اللقاح في قتل نماذج المرض داخل المختبر.
ثم بعد ذلك، سيصبح في إمكان العلماء إجراء التجارب السريرية على البشر مع الأشخاص الذين لديهم طفرات جين "BRCA" - والتي تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان المبيض - وكذلك لدى النساء الأصحاء.
أدوية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
ضجة في ليبيا... ما حقيقة التقارير عن "فضيحة" توريد أدوية فاسدة لعلاج مرضى السرطان؟
19 سبتمبر, 12:33 GMT
ومن المعروف أن النساء المصابات بطفرات "BRCA"، مثل الممثلة الأمريكية، أنجلينا جولي، معرضات لخطر كبير.
وفي الوقت الحالي، تُنصح النساء المصابات بطفرات 1و2 من "BRCA" بإزالة مبايضهن بحلول سن 35، مما يعني أنهن يمررن بانقطاع الطمث المبكر، ولا يمكنهن إنجاب الأطفال في المستقبل.
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