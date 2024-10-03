https://sarabic.ae/20241003/مشروب-شائع-يتسبب-بـ6-أنواع-من-السرطان-1093395548.html

مشروب شائع يتسبب بـ6 أنواع من السرطان

مشروب شائع يتسبب بـ6 أنواع من السرطان

سبوتنيك عربي

كان يُعتقد ذات يوم أن الاستمتاع بكأس من الكحول أو النبيذ مع الأصدقاء، مفيد للصحة، لكن مع تقدم البحث العلمي، أثبتت الدراسات وجود علاقة كبيرة بين الكحول... 03.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-03T12:27+0000

2024-10-03T12:27+0000

2024-10-03T12:27+0000

مجتمع

علوم

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أفادت الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان، في تقرير لها، أن 40% من جميع حالات السرطان مرتبطة بـ "عوامل خطر قابلة للتعديل" - بمعنى آخر، مرتبطة بمسببات يمكننا تجنبها، مثل استهلاك الكحول الذي يعد من أبرز هذه العوامل.وذكرت الجمعية في تقريرها، أن ستة أنواع من السرطان ترتبط باستهلاك الكحول، هي سرطان الرأس والرقبة، وسرطان المريء، وسرطان الكبد، وسرطان الثدي، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان المعدة، بحسب تقرير منشور على موقع "sciencealert". وتابعت الجمعية: "عندما نشرب، تقوم أجسامنا بتفكيك الكحول إلى "الأسيتالديهيد"، وهي مادة يمكن أن تلحق الضرر بحمضنا النووي، المخطط الأساسي لخلايانا، وهذا يعني أن الكحول يمكن أن يعيد كتابة حمضنا النووي ويخلق تغييرات تسمى الطفرات، والتي بدورها يمكن أن تسبب السرطان".ويذكر أن استهلاك الكحول يؤثر سلبا على جوانب أخرى من صحتنا وأسلوب حياتنا، فهو يقلل امتصاص العناصر الغذائية والفيتامينات، ويغير مستويات الهرمونات، ويجعل من السهل على المواد الكيميائية الضارة اختراق الخلايا في الفم والحلق، يمكن أن يقتل البكتيريا النافعة في أمعائنا، والتي تسمى "الميكروبيوم"، والتي نعيش معها وهي مهمة لصحتنا ورفاهتنا.

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