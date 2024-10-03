مشروب شائع يتسبب بـ6 أنواع من السرطان

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البرنامج الصباحي
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قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير: سيعيدون تنشيط الإرهاب في المنطقة لإشغال المقاومة
16:03 GMT
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
17:03 GMT
59 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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64 د
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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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29 د
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https://sarabic.ae/20241003/مشروب-شائع-يتسبب-بـ6-أنواع-من-السرطان-1093395548.html
مشروب شائع يتسبب بـ6 أنواع من السرطان
مشروب شائع يتسبب بـ6 أنواع من السرطان
سبوتنيك عربي
كان يُعتقد ذات يوم أن الاستمتاع بكأس من الكحول أو النبيذ مع الأصدقاء، مفيد للصحة، لكن مع تقدم البحث العلمي، أثبتت الدراسات وجود علاقة كبيرة بين الكحول... 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T12:27+0000
2024-10-03T12:27+0000
مجتمع
علوم
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أفادت الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان، في تقرير لها، أن 40% من جميع حالات السرطان مرتبطة بـ "عوامل خطر قابلة للتعديل" - بمعنى آخر، مرتبطة بمسببات يمكننا تجنبها، مثل استهلاك الكحول الذي يعد من أبرز هذه العوامل.وذكرت الجمعية في تقريرها، أن ستة أنواع من السرطان ترتبط باستهلاك الكحول، هي سرطان الرأس والرقبة، وسرطان المريء، وسرطان الكبد، وسرطان الثدي، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان المعدة، بحسب تقرير منشور على موقع "sciencealert". وتابعت الجمعية: "عندما نشرب، تقوم أجسامنا بتفكيك الكحول إلى "الأسيتالديهيد"، وهي مادة يمكن أن تلحق الضرر بحمضنا النووي، المخطط الأساسي لخلايانا، وهذا يعني أن الكحول يمكن أن يعيد كتابة حمضنا النووي ويخلق تغييرات تسمى الطفرات، والتي بدورها يمكن أن تسبب السرطان".ويذكر أن استهلاك الكحول يؤثر سلبا على جوانب أخرى من صحتنا وأسلوب حياتنا، فهو يقلل امتصاص العناصر الغذائية والفيتامينات، ويغير مستويات الهرمونات، ويجعل من السهل على المواد الكيميائية الضارة اختراق الخلايا في الفم والحلق، يمكن أن يقتل البكتيريا النافعة في أمعائنا، والتي تسمى "الميكروبيوم"، والتي نعيش معها وهي مهمة لصحتنا ورفاهتنا.
https://sarabic.ae/20241002/الصحة-العالمية-تعلن-عن-خطر-حدوث-وباء-عالمي-جديد-1093373610.html
https://sarabic.ae/20240930/التجارب-نجحت-كعلاج-نهائي-دواء-جديد-للسكري-سيغير-حياة-الملايين-1093289817.html
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علوم
علوم

مشروب شائع يتسبب بـ6 أنواع من السرطان

12:27 GMT 03.10.2024
© Photo / unsplash/Louis Hanseمشروبات روحية
مشروبات روحية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
© Photo / unsplash/Louis Hanse
تابعنا عبر
كان يُعتقد ذات يوم أن الاستمتاع بكأس من الكحول أو النبيذ مع الأصدقاء، مفيد للصحة، لكن مع تقدم البحث العلمي، أثبتت الدراسات وجود علاقة كبيرة بين الكحول والسرطان.
أفادت الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان، في تقرير لها، أن 40% من جميع حالات السرطان مرتبطة بـ "عوامل خطر قابلة للتعديل" - بمعنى آخر، مرتبطة بمسببات يمكننا تجنبها، مثل استهلاك الكحول الذي يعد من أبرز هذه العوامل.
وذكرت الجمعية في تقريرها، أن ستة أنواع من السرطان ترتبط باستهلاك الكحول، هي سرطان الرأس والرقبة، وسرطان المريء، وسرطان الكبد، وسرطان الثدي، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان المعدة، بحسب تقرير منشور على موقع "sciencealert".
فيروس ماربورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
مجتمع
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أمس, 18:40 GMT

وقالت الجمعية إن تقريرها رصد حالة مثيرة للقلق، تتعلق بارتفاع معدلات الإصابة ببعض أنواع السرطان (سرطان القولون والمستقيم) بين البالغين تحت سن الخمسين، بنسبة 1.9% بين عامي 2011 و2019.

وتابعت الجمعية: "عندما نشرب، تقوم أجسامنا بتفكيك الكحول إلى "الأسيتالديهيد"، وهي مادة يمكن أن تلحق الضرر بحمضنا النووي، المخطط الأساسي لخلايانا، وهذا يعني أن الكحول يمكن أن يعيد كتابة حمضنا النووي ويخلق تغييرات تسمى الطفرات، والتي بدورها يمكن أن تسبب السرطان".
أدوية السكري - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
مجتمع
التجارب نجحت كعلاج نهائي... دواء جديد للسكري سيغير حياة الملايين
30 سبتمبر, 18:27 GMT
ويذكر أن استهلاك الكحول يؤثر سلبا على جوانب أخرى من صحتنا وأسلوب حياتنا، فهو يقلل امتصاص العناصر الغذائية والفيتامينات، ويغير مستويات الهرمونات، ويجعل من السهل على المواد الكيميائية الضارة اختراق الخلايا في الفم والحلق، يمكن أن يقتل البكتيريا النافعة في أمعائنا، والتي تسمى "الميكروبيوم"، والتي نعيش معها وهي مهمة لصحتنا ورفاهتنا.
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