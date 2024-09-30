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شؤون عسكرية
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صدى الحياة
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شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
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مساحة حرة
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عرب بوينت بودكاست
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صدى الحياة
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10:32 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
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شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
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https://sarabic.ae/20240930/التجارب-نجحت-كعلاج-نهائي-دواء-جديد-للسكري-سيغير-حياة-الملايين-1093289817.html
التجارب نجحت كعلاج نهائي... دواء جديد للسكري سيغير حياة الملايين
التجارب نجحت كعلاج نهائي... دواء جديد للسكري سيغير حياة الملايين
سبوتنيك عربي
ارتفعت آمال ملايين المرضى حول العالم في إمكانية الشفاء نهائيا من داء السكري، الذي يصنف ضمن الأمراض المزمنة المنتشرة على نطاق واسع بعد الإعلان عن نجاح تجربة... 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T18:27+0000
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نجحت التجارب التي خضعت لها امرأة صينية تعاني من السكري من النوع الأول، بحسب وسائل إعلام، أشارت إلى أن شفاء المرأة تم بفضل العلاج المبتكر الذي يعيد تشكيل خلايا جذعية مستخرجة من جسمها.ونجح العلاج المبتكر في تحويل الخلايا المستخدمة في العلاج إلى خلايا جذعية متخصصة، تم استخدامها لاحقا لزراعة مجموعات من "الجزيرات"، التي يعرفها العلماء بأنها "خلايا مسؤولة عن إنتاج الهرمونات في البنكرياس والكبد"، وهي الهرمونات التي تساعد في تنظيم مستويات السكر بالدم لدى غير المصابين بالسكري.وقال باحثون إن المرأة، التي تبلغ من العمر 25 عاما وتقيم في مدينة تيانغين الصينية، تمكنت من إنتاج الأنسولين بنجاح لمدة تزيد على عام.ويعتقدون أن نجاح هذه التجربة قد يسهم في علاج ملايين المصابين بهذا المرض، لكن السؤال الأبرز حاليا هو تكلفة العلاج، التي قد تشكل واحدة من أكبر العقبات التي تواجه نسبة كبيرة من المصابين، خاصة إذا كانت مرتفعة.
https://sarabic.ae/20240926/دواء-لعلاج-السكري-يبطئ-الشيخوخة-1093139720.html
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منوعات, الصحة, علوم, الأخبار
منوعات, الصحة, علوم, الأخبار

التجارب نجحت كعلاج نهائي... دواء جديد للسكري سيغير حياة الملايين

18:27 GMT 30.09.2024
© Photo / Unsplashأدوية السكري
أدوية السكري - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
© Photo / Unsplash
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ارتفعت آمال ملايين المرضى حول العالم في إمكانية الشفاء نهائيا من داء السكري، الذي يصنف ضمن الأمراض المزمنة المنتشرة على نطاق واسع بعد الإعلان عن نجاح تجربة علاج جديدة بالخلايا الجذعية.
نجحت التجارب التي خضعت لها امرأة صينية تعاني من السكري من النوع الأول، بحسب وسائل إعلام، أشارت إلى أن شفاء المرأة تم بفضل العلاج المبتكر الذي يعيد تشكيل خلايا جذعية مستخرجة من جسمها.
زوجين مسنين رقص - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
مجتمع
دواء لعلاج السكري يبطئ الشيخوخة
26 سبتمبر, 13:47 GMT
ونجح العلاج المبتكر في تحويل الخلايا المستخدمة في العلاج إلى خلايا جذعية متخصصة، تم استخدامها لاحقا لزراعة مجموعات من "الجزيرات"، التي يعرفها العلماء بأنها "خلايا مسؤولة عن إنتاج الهرمونات في البنكرياس والكبد"، وهي الهرمونات التي تساعد في تنظيم مستويات السكر بالدم لدى غير المصابين بالسكري.
وقال باحثون إن المرأة، التي تبلغ من العمر 25 عاما وتقيم في مدينة تيانغين الصينية، تمكنت من إنتاج الأنسولين بنجاح لمدة تزيد على عام.
ويعتقدون أن نجاح هذه التجربة قد يسهم في علاج ملايين المصابين بهذا المرض، لكن السؤال الأبرز حاليا هو تكلفة العلاج، التي قد تشكل واحدة من أكبر العقبات التي تواجه نسبة كبيرة من المصابين، خاصة إذا كانت مرتفعة.
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