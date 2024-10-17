https://sarabic.ae/20241017/علماء-يطورون-تقنية-جديدة-لتجنب-الجلطات-الدموية-وتصلب-الشرايين-1093849402.html

علماء يطورون تقنية جديدة لتجنب الجلطات الدموية وتصلب الشرايين

علماء يطورون تقنية جديدة لتجنب الجلطات الدموية وتصلب الشرايين

سبوتنيك عربي

تمكن فريق من الباحثين بجامعة ولاية ميشيغان وجامعة ستانفورد، من تطوير تقنية جديدة تستخدم جسيمات الكربون النانوية لمحاربة تراكم الجلطات الدموية داخل الشرايين. 17.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-17T07:08+0000

2024-10-17T07:08+0000

2024-10-17T07:08+0000

مجتمع

علوم

الصحة

أمراض القلب والسكري والضغط

جلطات قلبية

الدم

قلب

سكتة قلبية

ضغط

ارتفاع ضغط الدم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/12/1092864357_0:678:2047:1829_1920x0_80_0_0_43bb75f68e31684ac972a9ff3bad3bff.jpg

ولتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، يجب أن تكون شراييننا صافية وخالية من الالتهابات، وقد طوّر العلماء تقنية جديدة تستخدم جسيمات الكربون النانوية لمحاربة تراكم الجلطات الدموية الخطيرة.وتتجمع الجلطات عادة داخل قنوات تدفق الدم من مواد دهنية مثل الكوليسترول والخلايا الميتة والتالفة ورواسب أخرى، ما يؤدي إلى سماكة وتصلب جدران الشرايين في عملية تعرف باسم "تصلب الشرايين".باستخدام جسيمات نانوية أرق من شعر الإنسان، محملة بعقار لتنشيط الخلايا المناعية، تمكن العلماء من تأكيد أن العلاج المستهدف بدقة أدى إلى انخفاض كبير في مستوى الجلطات لدى الخنازير المصابة بتصلب الشرايين.وأضاف: "لقد أظهرنا في نماذج حيوانية مثل الخنازير، أنه يمكننا تقليل مستويات الالتهاب في اللويحات ليس فقط بناءً على تقنية التصوير المقطعي بالإصدار الـ"بوزيتروني" المستخدمة سريريًا، ولكن أيضًا من خلال الاختبارات الجزيئية".يعمل غزو الجسيمات النانوية على إعادة تنشيط عملية تسمى "الإفروسيتوسيس"، حيث يتم تطهير الخلايا الميتة أو التالفة التي تسهم في تشكيل الجلطات في الشرايين بواسطة الجهاز المناعي. بمرور الوقت، ولعدد من الأسباب، يمكن أن تطغى عملية "الإفروسيتوسيس" على تراكم الجلطات.قام الفريق أولاً، بتوسيع نطاق توصيل الجسيمات النانوية للخنازير، ما يدل على أنه يمكنهم إنتاج ما يكفي من هذه المشغلات الصغيرة للعمل لدى البشر.ثانيًا، ثبت أن العلاج مستهدف بدرجة كافية بحيث لا يوجد ضرر جانبي ملحوظ داخل الشرايين، وكان من المحتمل أن تدمر طريقة التنظيف هذه الخلايا السليمة، ما يؤدي إلى فقر الدم ولكن لم تكن هناك علامات على ذلك هنا.وأثبتت الدراسة أيضا أنه يمكن للتغييرات في النظام الغذائي والحصول على المزيد من التمارين اليومية مفيد فيما يتعلق بالوقاية من تصلب الشرايين وإبطاء حدوث الجلطات الدموية.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، يقوم فريق البحث الآن بالتحقيق في طرق تحضير عوامل الجسيمات النانوية هذه للتجارب السريرية البشرية.اختبار مدته 5 دقائق يمكن أن يكشف ما إذا كنت معرضا لخطر الإصابة بنوبة قلبيةدراسة توضح دور الشوكولاتة الداكنة في التقليل من ارتفاع ضغط الدم

https://sarabic.ae/20240806/طبيبة-روسية-تحدد-الأشخاص-المعرضين-لخطر-الإصابة-بالجلطات-1091458521.html

https://sarabic.ae/20240109/علماء-روس-يطورون-دواء-لملء-الأوعية-الدموية-الخطيرة-التي-تهدد-بإحداث-جلطات-1084825444.html

https://sarabic.ae/20240802/إحداها-في-البلعوم-طبيبة-روسية-تحدد-3-علامات-لاقتراب-حدوث-جلطة-1091363599.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة, أمراض القلب والسكري والضغط, جلطات قلبية, الدم, قلب, سكتة قلبية, ضغط, ارتفاع ضغط الدم