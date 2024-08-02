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https://sarabic.ae/20240802/إحداها-في-البلعوم-طبيبة-روسية-تحدد-3-علامات-لاقتراب-حدوث-جلطة-1091363599.html
"إحداها في البلعوم"... طبيبة روسية تحدد 3 علامات لاقتراب حدوث جلطة
"إحداها في البلعوم"... طبيبة روسية تحدد 3 علامات لاقتراب حدوث جلطة
سبوتنيك عربي
كشفت اختصاصية العلوم الطبية والأوردة الروسية، إيلينا سميرنوفا، عن 3 علامات لاقتراب حدوث جلطة. 02.08.2024, سبوتنيك عربي
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وأفادت سميرنوفا لوكالة "سبوتنيك" بأنه قد يكون ضيق التنفس المفاجئ والشعور بنقص الهواء وألم في الصدر وظهور خطوط دموية في البلغم العلامات الأولى لجلطة دموية.وأشارت سميرنوفا إلى أن عدم انتظام دقات القلب وارتفاع النبض يمكن أن يكون أيضًا أحد العلامات الأولى للجلطة الدموية.وقالت سميرنوفا: "تحدث الخثرات في الأوردة السطحية المتوسعة عادةً، وفي الأوردة العميقة، وتكون الأعراض مختلفة".وأكدت سميرنوفا أنه مع تجلط الأوردة العميقة، من الممكن حدوث ألم متفجر في أسفل الساق، أو ألم عند الحركة، أو حمى، أو تورم في أسفل الساق أو الساق بأكملها.وقالت سميرنوفا: "في حالة حدوث مثل هذه الأعراض، يجب عليك استشارة الطبيب على الفور، لأنه بدون تشخيصات إضافية، من المستحيل تحديد مستوى وطبيعة الجلطة".
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علوم, الصحة
علوم, الصحة

"إحداها في البلعوم"... طبيبة روسية تحدد 3 علامات لاقتراب حدوث جلطة

15:49 GMT 02.08.2024
© Photo / unsplash/ANIRUDHخلايا الدم
خلايا الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
© Photo / unsplash/ANIRUDH
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كشفت اختصاصية العلوم الطبية والأوردة الروسية، إيلينا سميرنوفا، عن 3 علامات لاقتراب حدوث جلطة.
وأفادت سميرنوفا لوكالة "سبوتنيك" بأنه قد يكون ضيق التنفس المفاجئ والشعور بنقص الهواء وألم في الصدر وظهور خطوط دموية في البلغم العلامات الأولى لجلطة دموية.

وقالت سميرنوفا: "العلامات الأولى للجلطة الدموية هي ضيق مفاجئ في التنفس، والذي يزداد سوءا مع النشاط البدني، والشعور بنقص الهواء، وألم في الصدر المرتبط بالتنفس، وفي نحو ثلث الحالات، يتم ملاحظة نفث الدم (ظهور خطوط من الدم في البلغم)".

وأشارت سميرنوفا إلى أن عدم انتظام دقات القلب وارتفاع النبض يمكن أن يكون أيضًا أحد العلامات الأولى للجلطة الدموية.
العين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
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وقالت سميرنوفا: "تحدث الخثرات في الأوردة السطحية المتوسعة عادةً، وفي الأوردة العميقة، وتكون الأعراض مختلفة".

وأوضحت سميرنوفا أنه في حالة تجلط الأوردة السطحية، يشعر الشخص بألم على طول مسار الأوردة المخثرة، ويحدث احمرار في الجلد، وتورم في هذه المنطقة.

وأكدت سميرنوفا أنه مع تجلط الأوردة العميقة، من الممكن حدوث ألم متفجر في أسفل الساق، أو ألم عند الحركة، أو حمى، أو تورم في أسفل الساق أو الساق بأكملها.
وقالت سميرنوفا: "في حالة حدوث مثل هذه الأعراض، يجب عليك استشارة الطبيب على الفور، لأنه بدون تشخيصات إضافية، من المستحيل تحديد مستوى وطبيعة الجلطة".
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