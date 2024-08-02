https://sarabic.ae/20240802/إحداها-في-البلعوم-طبيبة-روسية-تحدد-3-علامات-لاقتراب-حدوث-جلطة-1091363599.html
"إحداها في البلعوم"... طبيبة روسية تحدد 3 علامات لاقتراب حدوث جلطة
"إحداها في البلعوم"... طبيبة روسية تحدد 3 علامات لاقتراب حدوث جلطة
سبوتنيك عربي
كشفت اختصاصية العلوم الطبية والأوردة الروسية، إيلينا سميرنوفا، عن 3 علامات لاقتراب حدوث جلطة. 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T15:49+0000
2024-08-02T15:49+0000
2024-08-02T15:49+0000
مجتمع
علوم
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/11/1086163581_0:15:3500:1984_1920x0_80_0_0_5082f0b20e39155a8b4b707374f7faf9.jpg
وأفادت سميرنوفا لوكالة "سبوتنيك" بأنه قد يكون ضيق التنفس المفاجئ والشعور بنقص الهواء وألم في الصدر وظهور خطوط دموية في البلغم العلامات الأولى لجلطة دموية.وأشارت سميرنوفا إلى أن عدم انتظام دقات القلب وارتفاع النبض يمكن أن يكون أيضًا أحد العلامات الأولى للجلطة الدموية.وقالت سميرنوفا: "تحدث الخثرات في الأوردة السطحية المتوسعة عادةً، وفي الأوردة العميقة، وتكون الأعراض مختلفة".وأكدت سميرنوفا أنه مع تجلط الأوردة العميقة، من الممكن حدوث ألم متفجر في أسفل الساق، أو ألم عند الحركة، أو حمى، أو تورم في أسفل الساق أو الساق بأكملها.وقالت سميرنوفا: "في حالة حدوث مثل هذه الأعراض، يجب عليك استشارة الطبيب على الفور، لأنه بدون تشخيصات إضافية، من المستحيل تحديد مستوى وطبيعة الجلطة".
https://sarabic.ae/20240802/ضعف-البصر-ينذرك-بمشكلة-خطيرة-قد-تصيبك-بعد-12-عاما-1091357391.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/11/1086163581_417:0:3084:2000_1920x0_80_0_0_526fff1e0adabe5a7ebd87fd3199fd77.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, الصحة
"إحداها في البلعوم"... طبيبة روسية تحدد 3 علامات لاقتراب حدوث جلطة
كشفت اختصاصية العلوم الطبية والأوردة الروسية، إيلينا سميرنوفا، عن 3 علامات لاقتراب حدوث جلطة.
وأفادت سميرنوفا لوكالة "سبوتنيك" بأنه قد يكون ضيق التنفس المفاجئ والشعور بنقص الهواء وألم في الصدر وظهور خطوط دموية في البلغم العلامات الأولى لجلطة دموية.
وقالت سميرنوفا: "العلامات الأولى للجلطة الدموية هي ضيق مفاجئ في التنفس، والذي يزداد سوءا مع النشاط البدني، والشعور بنقص الهواء، وألم في الصدر المرتبط بالتنفس، وفي نحو ثلث الحالات، يتم ملاحظة نفث الدم (ظهور خطوط من الدم في البلغم)".
وأشارت سميرنوفا إلى أن عدم انتظام دقات القلب وارتفاع النبض يمكن أن يكون أيضًا أحد العلامات الأولى للجلطة الدموية.
وقالت سميرنوفا: "تحدث الخثرات في الأوردة السطحية المتوسعة عادةً، وفي الأوردة العميقة، وتكون الأعراض مختلفة".
وأوضحت سميرنوفا أنه في حالة تجلط الأوردة السطحية، يشعر الشخص بألم على طول مسار الأوردة المخثرة، ويحدث احمرار في الجلد، وتورم في هذه المنطقة.
وأكدت سميرنوفا أنه مع تجلط الأوردة العميقة، من الممكن حدوث ألم متفجر في أسفل الساق، أو ألم عند الحركة، أو حمى، أو تورم في أسفل الساق أو الساق بأكملها.
وقالت سميرنوفا: "في حالة حدوث مثل هذه الأعراض، يجب عليك استشارة الطبيب على الفور، لأنه بدون تشخيصات إضافية، من المستحيل تحديد مستوى وطبيعة الجلطة".