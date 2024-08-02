ضعف البصر ينذرك بمشكلة خطيرة قد تصيبك بعد 12 عاما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صدامات في إسرائيل بعد اعتقال جنود عذبوا أسرى فلسطينيين
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير عسكري: خيارات التصعيد واردة في الشرق الأوسط
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
09:03 GMT
29 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
10:03 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:26 GMT
7 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240802/ضعف-البصر-ينذرك-بمشكلة-خطيرة-قد-تصيبك-بعد-12-عاما-1091357391.html
ضعف البصر ينذرك بمشكلة خطيرة قد تصيبك بعد 12 عاما
ضعف البصر ينذرك بمشكلة خطيرة قد تصيبك بعد 12 عاما
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة أن فقدان حساسية البصر قد ينذرك بمشكلة خطيرة قد تصيبك بعد 12 عاما، مشيرة إلى أن العيون قادرة على كشف الكثير عن صحة أدمغتنا. 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T12:53+0000
2024-08-02T12:54+0000
مجتمع
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/02/1091357016_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_f366567672701bb0623a30522b8d7612.jpg
وأكد العلماء أنه في بداية الدراسة، طُلب من المشاركين إجراء اختبار حساسية البصر، وكان عليهم في الاختبار الضغط على زر بمجرد رؤية مثلث يتشكل في حقل من النقاط المتحركة.وبحسب الدراسة، كان الأشخاص الذين قد يصابون بالخرف أبطأ كثيراً في رؤية هذا المثلث.ما السبب وراء ذلك؟أكد العلماء أنه قد تكون مشاكل الرؤية مؤشرًا مبكرًا للتدهور المعرفي، حيث قد تؤثر اللويحات النشوية السامة المرتبطة بمرض ألزهايمر أولاً على مناطق الدماغ المرتبطة بالرؤية، مع تلف أجزاء الدماغ المرتبطة بالذاكرة مع تقدم المرض، لذا قد تجد اختبارات الرؤية العجز قبل أن تفعل اختبارات الذاكرة ذلك.وأشار العلماء إلى أن هناك العديد من الجوانب الأخرى لمعالجة الرؤية التي تتأثر بمرض ألزهايمر، مثل القدرة على رؤية الخطوط العريضة للأشياء (حساسية التباين) والتمييز بين ألوان معينة (تتأثر القدرة على رؤية الطيف الأزرق والأخضر في وقت مبكر من الخرف)، ويمكن أن تؤثر هذه على حياة الأشخاص دون أن يدركوا ذلك على الفور.هل يمكن لحركة العين تحسين الذاكرة؟بما أن الحساسية البصرية مرتبطة بأداء الذاكرة (حتى باستخدام الاختبارات غير البصرية)، فإننا نختبر أيضاً ما إذا كان دفع الناس إلى القيام بمزيد من حركات العين يساعد على تحسين الذاكرة.وهناك بعض الدراسات وجدت أن حركة العين يمكن أن تحسن الذاكرة، ولعل هذا يفسر لماذا وجدنا أن الأشخاص الذين يشاهدون التلفاز أكثر ويقرأون أكثر يتمتعون بذاكرة أفضل ومخاطر أقل للإصابة بالخرف مقارنة بأولئك الذين لا يفعلون ذلك.وفي دراسات أخرى، وجد أن حركات العين من اليسار إلى اليمين ومن اليمين إلى اليسار بسرعة (حركتي عين في الثانية) تعمل على تحسين الذاكرة الذاتية، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وأكد العلماء أنه وعلى الرغم من هذه النتائج المثيرة، فإن علاج مشاكل الذاكرة باستخدام حركات العين المتعمدة لدى كبار السن لم يتم حتى الآن كثيراً، كما أن استخدام العجز في حركات العين كأداة تشخيصية ليس سمة منتظمة، على الرغم من الإمكانات المتاحة في تكنولوجيا حركة العين.
https://sarabic.ae/20240802/علماء-روس-يطورون-محطة-كهربائية-منزلية-1091343342.html
https://sarabic.ae/20240801/دراسة-فضلات-القطط-تعالج-أشهر-الأمراض-المستعصية-عند-الإنسان-1091332552.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/02/1091357016_632:0:3363:2048_1920x0_80_0_0_2d3cb5879bb66d00cd7c0a341b61b6a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصحة
الصحة

ضعف البصر ينذرك بمشكلة خطيرة قد تصيبك بعد 12 عاما

12:53 GMT 02.08.2024 (تم التحديث: 12:54 GMT 02.08.2024)
© Photo / unsplash/Kalea Jerielleالعين
العين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
© Photo / unsplash/Kalea Jerielle
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة أن فقدان حساسية البصر قد ينذرك بمشكلة خطيرة قد تصيبك بعد 12 عاما، مشيرة إلى أن العيون قادرة على كشف الكثير عن صحة أدمغتنا.
وأكد العلماء أنه في بداية الدراسة، طُلب من المشاركين إجراء اختبار حساسية البصر، وكان عليهم في الاختبار الضغط على زر بمجرد رؤية مثلث يتشكل في حقل من النقاط المتحركة.
وبحسب الدراسة، كان الأشخاص الذين قد يصابون بالخرف أبطأ كثيراً في رؤية هذا المثلث.

ما السبب وراء ذلك؟

أكد العلماء أنه قد تكون مشاكل الرؤية مؤشرًا مبكرًا للتدهور المعرفي، حيث قد تؤثر اللويحات النشوية السامة المرتبطة بمرض ألزهايمر أولاً على مناطق الدماغ المرتبطة بالرؤية، مع تلف أجزاء الدماغ المرتبطة بالذاكرة مع تقدم المرض، لذا قد تجد اختبارات الرؤية العجز قبل أن تفعل اختبارات الذاكرة ذلك.
صورة للألواح الشمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
مجتمع
علماء روس يطورون "محطة كهربائية منزلية"
08:58 GMT
وأشار العلماء إلى أن هناك العديد من الجوانب الأخرى لمعالجة الرؤية التي تتأثر بمرض ألزهايمر، مثل القدرة على رؤية الخطوط العريضة للأشياء (حساسية التباين) والتمييز بين ألوان معينة (تتأثر القدرة على رؤية الطيف الأزرق والأخضر في وقت مبكر من الخرف)، ويمكن أن تؤثر هذه على حياة الأشخاص دون أن يدركوا ذلك على الفور.

وأوضح العلماء أن علامة مبكرة أخرى لمرض ألزهايمر هي العجز في "التحكم المثبط" في حركات العين، حيث يبدو أن المحفزات المشتتة تستحوذ على الانتباه بسهولة أكبر.

هل يمكن لحركة العين تحسين الذاكرة؟

بما أن الحساسية البصرية مرتبطة بأداء الذاكرة (حتى باستخدام الاختبارات غير البصرية)، فإننا نختبر أيضاً ما إذا كان دفع الناس إلى القيام بمزيد من حركات العين يساعد على تحسين الذاكرة.
قط - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
مجتمع
دراسة: فضلات القطط تعالج أشهر الأمراض المستعصية عند الإنسان
أمس, 18:36 GMT
وهناك بعض الدراسات وجدت أن حركة العين يمكن أن تحسن الذاكرة، ولعل هذا يفسر لماذا وجدنا أن الأشخاص الذين يشاهدون التلفاز أكثر ويقرأون أكثر يتمتعون بذاكرة أفضل ومخاطر أقل للإصابة بالخرف مقارنة بأولئك الذين لا يفعلون ذلك.
وفي دراسات أخرى، وجد أن حركات العين من اليسار إلى اليمين ومن اليمين إلى اليسار بسرعة (حركتي عين في الثانية) تعمل على تحسين الذاكرة الذاتية، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وأكد العلماء أنه وعلى الرغم من هذه النتائج المثيرة، فإن علاج مشاكل الذاكرة باستخدام حركات العين المتعمدة لدى كبار السن لم يتم حتى الآن كثيراً، كما أن استخدام العجز في حركات العين كأداة تشخيصية ليس سمة منتظمة، على الرغم من الإمكانات المتاحة في تكنولوجيا حركة العين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:18 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بايدن: اغتيال هنية لم یساعد في وقف إطلاق النار في غزة05:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала